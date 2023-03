Hier lernt man vom Profi: Fotokurs mit Gordon Below am 22. April 2023 in Lauffen am Neckar

Neuauflage: Smartphone Fotokurs vom Profi für Anfänger und alle die geniale Bilder aus Ihrem Hosentaschen-Begleiter herausholen möchten.

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ – so sagt man völlig zu Recht. Was man mit den besten Textbeschreibungen nicht erreicht, ist mit Hilfe von Bildern oft ein Kinderspiel. Sei es für private Zwecke oder für den Job, gute Fotos braucht man immer wieder. Und das Beste ist, dass man dafür heute keine teure Kameraausrüstung mehr braucht. Jeder, der ein Smartphone hat, kann mit der integrierten Kamera drauflos fotografieren. Damit die Bilder aber auch wirklich sehenswert sind, benötigt man vielleicht doch noch etwas Wissen über ein paar technische Kniffe. Wie wäre es also mit einem kleinen Kurs, um sich diese Fähigkeiten anzueignen?

Am 22. April 2023 von 9.30 bis 12.00 Uhr findet in Lauffen am Neckar ein Smartphone-Fotokurs statt. Der Profi-Fotograf Gordon Below, bekannt von www.derfotograf.net, wird den Teilnehmern alles beibringen, was man wissen muss, um mit dem Handy die besten Fotos zu schießen. Ob atemberaubende Landschaftsbilder, hübsche Portraitfotos oder aussagekräftige Architekturbilder, erlaubt ist alles, was gefällt. Der 2,5-stündige Kurs findet vollständig outdoor statt.

Learning by doing

Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren … Nach diesem Motto wird es beim Fotokurs zugehen. Nach einer etwa halbstündigen Einweisung dürfen die Teilnehmer sofort loslegen und das Gelernte umsetzen. Die meisten Handybesitzer wissen gar nicht, was für ein tolles Werkzeug ihre Handykamera ist. Gordon Below zeigt den Teilnehmern des Kurses alles, was wichtig ist, um auch ohne Profikamera gekonnt zu fotografieren.

Die Grundlagen der Fotografie, in diesem Fall speziell fürs Smartphone, zu lernen, ist kein Hexenwerk. Nach der theoretischen Anleitung sind noch 2 Stunden Zeit, um das Gehörte in der Praxis zu erproben. Der Fotoprofi steht dabei allen Teilnehmern beratend zur Seite, sodass sie lernen, das Beste aus ihren Smartphone-Kameras herauszuholen. Dabei geht es natürlich auch darum, die App-Einstellungen der jeweiligen Kamera kennenzulernen und richtig anzuwenden.

Technik und Gefühl für perfekte Fotos

„Aber selbstverständlich setzt Fotografieren nicht nur technisches Geschick voraus“, so Andy Seidel, der Initiator des Kurses. Der Betreiber des Smartphone-Shops in Lauffen hatte die Idee zu diesem Kurs. „Es geht auch ganz viel um Emotionen, um das Gefühl für Proportionen, für den richtigen Moment, eine gute Bildaufteilung, um die Komposition von Bildelementen, um ein Gefühl für Licht und Entfernung und vieles mehr.“ Manchmal hat man einfach nur Glück, und schon sitzt der zufällige Schnappschuss. Oft jedoch kann man dem Zufall ein bisschen auf die Sprünge helfen und mit ein paar kleinen Tricks die passenden Momente fotografisch festhalten.

In diesem Fotokurs werden vor allem um Landschafts- und Detailfotografie im Fokus stehen. Naturfotos, Blätter in Großaufnahme, Makroaufnahmen von Blumen – alles, was den Kursteilnehmern an diesem Vormittag vor die Linse kommt.

Es können sich zwischen 5 und 10 Teilnehmern für diesen Kurs anmelden. Er kostet 49 Euro und kann hier gebucht werden.

