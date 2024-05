Raelisten feiern den „Internationalen Tag des Paradiesmus“ für eine arbeits- und geldfreie Zukunft

Am 1. Mai feiert die Welt den Internationalen Tag des Paradiesmus, der eine Zukunft ohne Zwänge in Arbeit und wirtschaftlicher Ungleichheit verkündet.

Las Vegas – Am 1. Mai begeht die Welt den Internationalen Tag des Paradiesmus, der die Zukunftsvision einer Gesellschaft ankündigt, die frei ist von Zwängen in Bezug auf Arbeit und wirtschaftlicher Ungleichheit. Der Paradiesmus wurde 2009 von Rael, dem Gründer und spirituellen Oberhaupt der Internationalen Rael-Bewegung, vorgestellt. Dies stellt ein neues politisches System dar, das Spitzentechnologien wie Robotik, Nanotechnologie und künstliche Intelligenz nutzt, um dem Menschen die Arbeit abzunehmen, und es ihnen zu ermöglichen, sich auf persönliches Wachstum und kreative Tätigkeiten zu konzentrieren, die das Glück steigern.

Rael zufolge ist der Paradiesmus der einzige Ausweg aus der derzeitigen Situation, in der nur wenige Menschen 99 Prozent des weltweiten Reichtums besitzen. Im Paradiesmus werden alle neuen Technologien eingesetzt, aber keine Arbeitskräfte und kein Geld, und alle Produkte werden frei an alle Menschen verteilt werden.

„In einer auf dem Paradiesmus basierenden Gesellschaft werden automatisierte Systeme alle wesentlichen Arbeiten übernehmen, wodurch Geldtransaktionen überflüssig und durch eine Kultur des Teilens und Gebens ersetzt werden und in der Liebe die neue Währung wird“, erklärte Jarel, raelistischer Guide und Verantwortlicher für die Paradiesmus-Bewegung.

Die Rael-Bewegung stellt den tief verwurzelten Glauben an die Notwendigkeit harter Arbeit in Frage und plädiert für einen Kulturwandel, der Genuss und Selbstverwirklichung über das wirtschaftliche Überleben stellt. Sie versucht, Mythen über die Bedrohung durch Technologie zu entkräften, indem sie aufzeigt, wie unsere reichhaltigen Ressourcen eine gerechtere Verteilung des Wohlstands fördern können.

Dieses vorgeschlagene Gesellschaftsmodell beinhält auch ökologische Vorteile, indem Maschinen Umweltschäden reparieren, einen gesünderen Planeten fördern und das menschliche Glück steigern. Das Konzept hat seine Wurzeln in den Lehren, die Rael von den Elohim erhielt, einer fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation, die für die Erschaffung allen Lebens auf der Erde verantwortlich ist und die unsere Vorfahren fälschlicherweise für Götter hielten.

Angesichts möglicher globaler Krisen unterstreicht Rael die einzigartige Chance und Verantwortung unserer Generation, diesen Wechsel hin zum Paradiesmus zu lenken. Dieser Wandel wird sowohl ein Vermächtnis als auch ein Signal sein, um die Menschheit in ein Zeitalter des Friedens und des Überflusses zu führen.

„Die Angst vor der Technologie ist fehlgeleitet. Unsere reichhaltigen Ressourcen sollten uns zu Großzügigkeit und nicht zu Sparsamkeit inspirieren, geleitet von Raels visionären Prinzipien. Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt, an dem wir die Erde in ein Paradies verwandeln können, eine Pflicht, die wir den zukünftigen Generationen schulden“, schloss Dr. Boisselier, Sprecherin der Internationalen Rael-Bewegung.

Mehr unter: www.paradism.org

