Mit YNRG GO, dem 100 Prozent natürlichen Energydrink konnte das Unternehmen biotonus seit nunmehr 3 Jahren am Markt herausragende Ergebnisse liefern.

Besonders im sportlichen Bereich findet diese Alternative zu den schädlichen Zuckermischungen aus dem Supermarktregal einen sehr starken Anklang und wird von immer mehr Sportlern und Medizinern genutzt, um die natürlichen körperlichen Prozesse zu unterstützen.

So konnte vom Start an diese Energie auch in einer sehr anspruchsvollen Rennserie, als Hauptsponsor der FERRARI Racing Series des Ferrari Club Deutschlands mit Siegen punkten. Die erfolgreiche Siegesserie des YNRG GO von biotonus und dem SCHEELEN Ferrari Team setzte neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Fokus und Siegeswillen. Podestplätze waren so ein Standard. Mit dem Rennfahrer Björn Grossmann konnten sogar Erste Plätze mehrfach erzielt werden, was die Wirksamkeit von YNRG GO immer wieder unter Beweis stellte.

Für YNRG GO von biotonus ist das erst der Anfang eines viel ambitionierten Rennens und die Gesundheit aller Menschen. So tritt biotonus mit seinem Energydrink nun zusätzlich zu den Sportlichen Aktivitäten in Motorsport, Fussball und Bodybuilding auch in das Vereinswesen und Jugendförderung ein. In den nächsten Monaten wird biotonus dazu erheblich mehr Geld für das Sponsoring in vielen Bereichen zur Verfügung stellen, damit Menschen die Möglichkeit bekommen, neben den YNRG GO auch noch weitere Produkte von biotonus kennenlernen und nutzen zu können.

YNRG GO ist der 100 Prozent natürliche Energydrink, der maximale Energie, Fokus und Körperspannung (biotonus) im menschlichen Organismus erzeugt. Um dieses Spitzenprodukt werden zusätzliche Produkte eingeführt, welche den Anspruch von Young Energy (YNRG) erweitern. biotonus setzt hierbei auf eigene Forschung und Entwicklung, sowie auf ein Kompetenzzentrum von Medizinern, Sportlern und Ernährungswissenschaftlern.

Über biotonus

biotonus ist ein schuldenfreies Unternehmen, das sich in Privatbesitz der Partner befindet und strategisch auf langfristige Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das Ziel bei biotonus ist, das Leben und Wohlbefinden für Menschen zu verändern und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir bieten dazu eine aktive und passive Verdienstmöglichkeit, bei der die Partner an erster Stelle stehen.

Die VISION des Unternehmens leitet sich vom Gründer, Markus Goller ab;

„Wie geht DEIN LEBEN in RICHTIG!“

Am Anfang steht die Stabilität und Gesundung der finanziellen Grundlagen jedes einzelnen Partners, denn „Geld ist nicht Alles, aber ohne Geld, ist Alles Nichts!“. So schaffen wir bei biotonus über eine umfangreiche Wissensvermittlung zur finanziellen Bildung bis zum Aufbau eines ausreichenden Vermögen die Grundlagen für ein zufriedenes Leben.

Bei biotonus setzen wir uns weltweit für die Gesundheit auf einem natürlichen Weg zum Wohlbefinden ein. Gesundheit ist nicht nur in Produkten zu finden, sondern ist eine Veränderung der Lebensweise. Dazu hat biotonus die eigene MARKEN-Produkte, die speziell mit hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen formuliert sind, um optimale Gesundheitsziele zu erreichen wie zu erhalten.

Menschen zu helfen, ihre Vermögens- und Gesundheitsziele zu erreichen, ist Teil der MISSION von biotonus; „Wealthy, Healthy, Happy…!“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.biotonus.net

Pressekontakt:

biotonus Corp.

Herr Markus Goller

400 North Ashley Drive Suite 1900

FL 33602 Tampa

fon ..: 1754824335

email : presse@biotonus.org

