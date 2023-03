Wolfsburg entdecken und erleben

Öffentliche Stadtführungen und Erlebnistouren 2023

Wolfsburg, 10.03.2023 – Die Stadt Wolfsburg lässt sich auch 2023 bei zahlreichen öffentlichen Stadtführungen und Erlebnistouren entdecken und auf vielfältige Weise erleben. Den Auftakt macht am 18. März die Stadtrundfahrt mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Einen Überblick über das umfangreiche Angebot der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) gibt es ab sofort online unter www.wolfsburg-erleben.de.

„Ich freue mich, auch in diesem Jahr die Stadtführungssaison eröffnen zu dürfen“, betont Dennis Weilmann, Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg. „Wolfsburg hat viel zu bieten. In kaum einer anderen Stadt liegen Geschichte, Gegenwart und Zukunft so eng beieinander wie hier. Ich lade alle Interessierten herzlich ein, ein Teil dieser spannenden Erlebnisreise durch Wolfsburg zu sein.“

„Für die öffentlichen Stadtführungen und Erlebnistouren haben wir für dieses Jahr wieder ein attraktives und thematisch abwechslungsreiches Programm gestaltet“, verspricht Christoph Kaufmann, Leiter Wolfsburg Store und Tourist-Information bei der WMG. „Die vielen unterschiedlichen Gästeführungen bieten nicht nur den Besucherinnen und Besuchern unserer Stadt eine tolle Gelegenheit, Wolfsburg kennenzulernen. Auch die Bürgerinnen und Bürger können auf die ein oder andere Weise Neues in ihrer Stadt entdecken.“

Neben der beliebten Schleusenführung in Sülfeld, den monatlich stattfindenden Rathausdachführungen mit wechselnden Ratsmitgliedern und den Weihnachtsmarktführungen bietet die WMG auch in 2023 wieder Wanderungen im Stadtwald sowie Spaziergänge rund um den Allerpark mit anschließender Verköstigung an. Touren in Kooperation mit dem Kultur- und Denkmalverein Fallersleben e. V., dem Forum Architektur, dem Dorfverein Wendschott e. V. sowie dem Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg stehen ebenfalls auf dem Programm. So können Interessierte beispielsweise an einem historischen Stadtrundgang mit Straßentheater sowie einer Nachtwächtertour durch Fallersleben teilnehmen oder bei einer Gebäudeführung durch das Scharoun Theater Wolfsburg oder im Rahmen unterschiedlicher Architekturspaziergänge die architektonischen Meisterwerke in der Stadt hautnah erleben. Ebenso werden der Besuch des Niedersachsenhaus in Wendschott und die Tour „Frauenorte in Wolfsburg“ wieder angeboten. Auch klassische Stadtrundfahrten sowie Stadtrundgänge oder die Besichtigung der Museumswohnung stehen zur Auswahl. Neu im Programm ist in diesem Jahr eine spezielle Muttertagsführung am 14. Mai, bei der die teilnehmenden Mütter ein kleines Präsent erwartet. Im Mai und Juni können Interessierte zudem an Fahrradtouren durch das grüne Wolfsburg mit gemeinsamem Spargelessen teilnehmen.

Interessierte können sich online unter www.wolfsburg-erleben.de, vor Ort in der Tourist-Information im Wolfsburg Store, telefonisch unter 05361 89993-0 oder per E-Mail an tourist@wolfsburg.de über die vielfältigen Angebote informieren oder direkt zu einer Stadtführung anmelden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

