Wandelbares Licht für die Expo Dubai

Lichterlebnisse der Zukunft von vanory im Baden-Württemberg Haus

Mit wandelbaren Lichtstimmungen schaffen die Leuchten der Estelle-Kollektion in VIP-Lounge und Restaurant des Baden-Württemberg Hauses der Expo in Dubai jederzeit die passende Raumwirkung. Die Leuchten aus der vanory Manufaktur wurden ausgewählt, um die Gäste des Hauses in angenehmer Atmosphäre zu empfangen und mit innovativen Lichteffekten zu verzaubern.

„Auf der Expo Dubai haben wir die einzigartige Chance die beeindruckende Vielfalt unserer Wirtschaft im Südwesten Deutschlands einem internationalen Publikum vorzuführen. Mit vanory haben wir ein kreatives Unternehmen als Partner ausgewählt, das für Innovation steht und neue Wege des Lichtdesigns präsentiert“, so Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Expo 2020 Dubai GmbH.

Im Rahmen der Expo werden die Leuchten der Estelle-Kollektion als Pendel-, Tisch- und Stehleuchten eingesetzt. Allen gemeinsam ist, dass sie durch ein mehrlagiges Gewebe anmutige, dreidimensionale und nahezu schwebende Lichteffekte entstehen lassen. Ein handgefertigter Glaskörper um diesen Schirm unterstützt die Brillanz der Farben und verleiht der Leuchte ihre sanfte Formensprache. Neben dem kunstvollen, dekorativen Licht steht ebenfalls die funktionale Raumbeleuchtung im Fokus. Durch die Möglichkeit die Leuchtmittel auszuwechseln, konnte die Raumbeleuchtung ideal auf die Anwendung ausgelegt werden. Dazu kommen hochwertige Reflektorlampen mit hoher Farbwiedergabe und warmem Weißton zum Einsatz, welche die Lichteffekte optimal ergänzen.

„Für die Expo Dubai hat vanory neue Lichtstimmungen kreiert, die unterschiedliche Atmosphären evozieren. Licht beeinflusst wie kein weiteres Medium unsere Sinne und kann aktivierend oder beruhigend wirken – damit spielen wir und der Besucher erlebt den Raum durch variables Licht in schönsten Formen immer wieder neu“, erläutert Dr.-Ing. Chris Herbold, einer der Gründer von vanory, die Zielsetzung für das Projekt auf der Expo.

Unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ stellt die Expo die Frage nach Zukunftsvisionen, Konzepten und Technologien in einer zunehmend vernetzten Welt. Als digitale Leuchten-Manufaktur setzt sich vanory mit neuen Technologien für innovatives Lichtdesign auseinander und schafft smarte Leuchten, deren Vernetzung immer neue Anwendungsmöglichkeiten bieten. So wurden für das Restaurant im Baden-Württemberg Haus individuelle Lichtstimmungen erschaffen, welche die Farben des Schwarzwaldes vom hellen Braun der Hölzer bis zum kräftigen Grün der Tannen aufgreifen und künstlerisch umsetzen. Zudem wurde speziell für den Einsatz bei der Expo eine neue Software-Schnittstelle implementiert, welche es erlaubt die Lichtstimmungen aus der Cloud heraus zu steuern und so je nach Situation anzupassen, beispielsweise zu Kulturveranstaltungen oder den regelmäßig stattfindenden Kochshows. Das unterstützt die Anwender vor Ort, denen es jedoch auch nach wie vor möglich ist manuell in die Lichtsteuerung einzugreifen, um individuelle Wünsche direkt umzusetzen.

Wer in den Genuss der Innovationskraft aus Baden-Württemberg kommen möchte, kann die Expo in Dubai noch bis zum 31. März 2022 besuchen. Um die Lichtpoesie der Estelle-Kollektion zu genießen, bedarf es jedoch nicht unbedingt einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Leuchten sind bei ausgewählten Fachhändlern präsent und vanory bietet auf Anfrage Online-Führungen in der Manufaktur an. So lassen sich die wandelbaren Lichtstimmungen auch aus der Ferne erleben.

Weitere Informationen unter: https://vanory.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

vanory GmbH

Frau Monique Weise

Alter Schlachthof 27

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: +49 721 47035813

web ..: https://vanory.com

email : press@vanory.com

VANORY

In historischen Gebäuden des Alten Schlachthofs Karlsruhe entwickelt und fertigt ein Team mit Leidenschaft für Licht hochwertige, smarte Leuchten mit besonderen Lichteffekten. Basis der Arbeit in der vanory Leuchten-Manufaktur ist die wissenschaftlichen Betrachtung von Licht und dessen Wirkung. Deren Kombination mit gestalterischen Aspekten, besonderen Materialien und leistungsfähiger Technik erzeugt Leuchten mit einem außergewöhnlichen Produkterlebnis. Für die innovativen Produkte wurde vanory bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit den ICONIC AWARDS: INNOVATIVE INTERIOR, dem GERMAN DESIGN AWARD und dem A’DESIGN AWARD.

BADEN-WÜRTTEMBERG HAUS

Neben einer interaktiven Landesausstellung in der über 40 Projekte und Innovationen zu globalen Zukunftsthemen vorgestellt werden, bietet das Baden-Württemberg Haus der Expo Dubai ein umfangreiches Kulturprogramm, an dem sechs Monate lang zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg mitwirken. Hinzu kommen regelmäßige Kochshows, bei denen sich die Besucherinnen und Besucher selbst ein Bild von der baden-württembergischen Küche machen können.

