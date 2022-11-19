Warum Ausbildung mehr ist als ein Beruf – Frohe Weihnachten!

„Es reicht nicht aus, die Nachwachsenden für einen Beruf auszubilden. Erziehung zur Würde, zur Freiheit, zur Demokratie ist unverzichtbar.“ “ Helmut Schmidt

Waren (Müritz).

Dieses Zitat begleitet mich seit vielen Jahren. Nicht, weil es besonders pathetisch wäre, sondern weil es nüchtern feststellt, was bis heute oft fehlt: Ausbildung im Umgang mit Macht, Konflikten und Verantwortung.

„Alle Jahre wieder“ – zur Weihnachtszeit wird das besonders sichtbar. Familien kommen zusammen, Kolleginnen und Kollegen sitzen an einem Tisch, politische Gremien beschwören Einigkeit. Man gibt sich freundlich, bemüht, zivilisiert. Gleichzeitig bleiben viele Konflikte ungelöst “ nicht aus Bosheit, sondern aus mangelnder Ausbildung in Streitkultur, Lösungskompetenz und Selbstreflexion.

Ausbildung endet nicht beim Abschlusszeugnis

In der öffentlichen Debatte wird Ausbildung häufig auf Qualifikationen reduziert:

Handwerk, Verwaltung, Medizin, Wirtschaft. Und natürlich ist das wichtig (!) “ und greift gleichzeitig greift zu kurz.

Denn was kaum gelehrt wird, ist der Umgang mit Übergriffigkeit, Narzissmus, Dramatisierung und Opfermentalität “ jenen Mustern, die in Familien ebenso wirken wie in Organisationen, Parteien und Institutionen. Lange dachte ich, meine Ausbildung in diesem Bereich habe 22 Jahre gedauert und weiß heute: Sie begann mit meiner Geburt und wird wohl nie „abgeschlossen“ sein.

Wie viele andere bin ich in einer Familie aufgewachsen, in der narzisstische Strukturen existierten. Wer das aus eigener Erfahrung kennt, weiß: Man kann ihnen kaum, oder nur sehr schwer entkommen. Familiär betrachtet liegt die Chance auf Ausstieg aus der Perspektive eines Kindes und Teenagers nahe Null. Und doch kann man – als erwachsene Person wohlgemerkt – lernen, dass man diese Strukturen eben nicht „ausgeliefert ist“. Eine Voraussetzung dafür ist es, die Rolle der erwachsenen Person einzunehmen.

Was Narzissten lehren “ unfreiwillig und wirkungsvoll

Von Narzissten kann man erstaunlich viel lernen. Nicht, weil ihr Verhalten vorbildlich wäre “ sondern weil der Schmerz im Umgang mit ihnen dazu zwingt, sich selbst zu schulen.

Eine der wichtigsten Lektionen lautet: „Nimm es (was immer es sein mag) nicht persönlich. Denn Du bist nicht gemeint.“ Wer das versteht, erkennt Muster statt Personen. Dynamiken und Dramen. Erst nach dieser Erkenntnis kann man anfangen Lösungen zu entwickeln, statt in Gegnerschaft zu verharren.

Diese Art von Lösungskompetenz entsteht nicht durch Appelle, sondern durch jahrelange Übung, Reflexion und Verantwortungsübernahme.

Warum wir uns mit Bewertung, insbesondere Abwertung schwertun

Aktuelle öffentliche Auseinandersetzungen “ auch hier in Waren (Müritz) “ zeigen, wie schnell Diskussionen in Abwertung kippen. Nicht, weil Menschen böse wären, vielmehr fehlen oft die notwendigen Werkzeuge. Und so ersetzt Abwertung häufig Argumente, Moral Analyse und Etiketten Verantwortung.

Helmut Schmidt hätte das vermutlich nüchtern kommentiert: _“Unzureichende politische Bildung führt nicht zu besseren Entscheidungen, sondern zu lauteren.“_

48 Könige: Bildung gegen Machtmissbrauch

Genau hier setzt das Bildungs- und Musikprojekt „48 Könige“ an. Musik und Rollen sind dabei Mittel, nicht Zweck.

Sie ermöglichen Kindern und Jugendlichen, etwas Entscheidendes zu erfahren:

* wie Systeme funktionieren

* wie Verantwortung verteilt wird und was passiert, wenn niemand Verantwortung übernimmt

* wie Macht wirkt “ dass sie eine starke Droge sein kann und wie man den Missbrauch von Macht durch Erkenntnis, Ruhe, Empathie und Teamgeist verunmöglicht.

* wie Zusammenarbeit nicht nur ohne Abwertung, sondern ganz ohne Wertung möglich ist

Die Teilnehmenden lernen, nicht in Resonanz mit Übergriffigkeit zu gehen.

Sie lernen, Konflikte zu benennen, ohne sie zu eskalieren. Sie erfahren, dass Konflikte zum Leben dazugehören, dass sie schmerzhaft sind, dass sie wie ein Katalysator für die Geburt des Neuen wirken können, wenn man ihre Energie nutzt, anstatt zu projizieren oder zu verdrängen. Und sie erleben, dass Wertschätzung kein Gefühl ist, sondern gelebte Praxis.

Weihnachten als Prüfstein

Weihnachten ist kein Ort der Harmonie, sondern ein Spiegel. Dort, wo Konflikte nie gelernt wurden zu lösen, werden sie ritualisiert. Dort, wo Macht nie reflektiert wurde ist die Chance zu ihrem Missbrauch exponentiell groß. Dort, wo Ausbildung auf Funktion reduziert bleibt, fehlt das Fundament für Demokratie.

Helmut Schmidt wusste: „Demokratie lebt nicht von Gesinnung, sondern von Haltung.“

Warum Bildung Verantwortung bedeutet

Ausbildung bedeutet viel mehr als Qualifikation.Sie bedeutet die Fähigkeit,

* Macht und ihren Missbrauch zu erkennen

* Grenzen zu achten

* Konflikte auszuhalten

* Verantwortung zu übernehmen

Genau diese Bildung brauchen wir “ in Familien, in Institutionen, in der Politik. Und genau das können wir lernen. Wenn wir bereit sind, Bildung wieder ganzheitlich zu denken

Wäre diese Art der Bildung nicht ein wahres „Frohe Weihnachten!“?

Über die Autorin

Sandra Weckert lebt in Waren (Müritz) und arbeitet als Leadership-Expertin, Speakerin und Projektentwicklerin.

In ihren Vorträgen und Bildungsprojekten beschäftigt sie sich seit Jahrzehnten mit Machtstrukturen, Konfliktkompetenz, Narzissmus und demokratischer Verantwortung.

Mit dem Projekt „48 Könige“ schafft sie Erfahrungsräume für junge Menschen, in denen Respekt, Verantwortung und Zusammenarbeit praktisch erlebbar werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

braintreeacademy GmbH

Frau Sandra Weckert

Sonnenallee 162

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 01637596090

web ..: https://48koenige.de

email : sandra@sandraweckert.de

Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.

Pressekontakt:

braintreeacademy GmbH

Frau Sandra Weckert

Sonnenallee 162

12059 Berlin

fon ..: 01637596090

email : sandra@sandraweckert.de

