Warum Change mehr als einen guten Plan braucht

Positive Emotionen, individuelles Engagement, tragfähige Beziehungen, Sinn und sichtbare Erfolge bilden fünf zentrale Voraussetzungen, damit Menschen ihr Potenzial entfalten können.

Wenn Unternehmen neue Prozesse einführen, Strukturen umbauen oder strategische Weichen neu stellen, richtet sich die Aufmerksamkeit häufig zuerst auf Pläne, Termine und Zuständigkeiten. Doch dann zeigt sich, ob Change lediglich organisiert oder auch menschlich gestaltet wird. Eine tragfähige Unternehmenskultur entsteht nicht durch Präsentationen, sondern dadurch, dass Führungskräfte zuhören, Orientierung geben und nachvollziehbar handeln. Fehlen diese Grundlagen, entsteht Widerstand. Der Vortrag von Dierdre Messerli setzt deshalb dort an, wo gelebte Werte und Psychologische Sicherheit darüber entscheiden, ob eine Veränderung das Vertrauen stärkt oder die Zusammenarbeit belastet.

Das PERMA-Lead-Modell liefert dafür einen aufschlussreichen Perspektivwechsel. Es beschreibt Führung nicht nur als Steuerung von Leistung, sondern als bewusste Gestaltung eines Umfelds, in dem Menschen ihre Stärken einbringen, Beziehungen aufbauen und den Sinn ihrer Aufgaben erkennen können. Für Change bedeutet das: Wer Beteiligte ausschließlich über neue Abläufe informiert, erreicht noch keine innere Bewegung. Der Vortrag macht deutlich, dass Werte im Alltag sichtbar werden müssen. Erst dann kann Psychologische Sicherheit wachsen und eine Unternehmenskultur entstehen, in der Fragen, Zweifel und kritische Stimmen nicht als Störung gelten. So lässt sich Widerstand besser verstehen, bevor eine Veränderung Gräben vertieft und die Zusammenarbeit ins Stocken gerät.

In ihrem Vortrag über die Change-Lawine beschreibt die Rednerin Dierdre Messerli, warum Change selten allein an der technischen Umsetzung scheitert. Häufig fehlen Klarheit, Beteiligung und ein ehrlicher Blick auf das, was Menschen verunsichert. Gerade dann brauchen Teams Werte, die Entscheidungen nachvollziehbar machen, sowie Psychologische Sicherheit, damit Sorgen ausgesprochen werden dürfen. Eine belastbare Unternehmenskultur zeigt sich deshalb nicht darin, dass alle sofort zustimmen. Sie zeigt sich darin, wie offen eine Veränderung besprochen wird und ob echte Zusammenarbeit auch unter Druck möglich bleibt.

Für Change braucht es damit mehr als Optimismus. Führung muss auch unangenehme Reaktionen aushalten, unterschiedliche Bedürfnisse erkennen und den Sinn eines Vorhabens verständlich vermitteln. Genau hier verbindet der Vortrag die Erkenntnisse positiver Führung mit den Erfahrungen aus Konfliktklärung und Organisationsentwicklung. Werte geben dabei einen verlässlichen Rahmen, während Psychologische Sicherheit den Raum öffnet, in dem Menschen ohne Angst nachfragen oder widersprechen können. Eine solche Unternehmenskultur nimmt Unsicherheit ernst, ohne sich von ihr lähmen zu lassen.

So wird Change nicht zur Lawine, die über Menschen hinwegrollt, sondern zu einem Prozess, an dem sie mitwirken können. Der Vortrag von Dierdre Messerli zeigt, dass gelebte Werte keine Dekoration für Leitbilder sind. Gemeinsam mit Psychologischer Sicherheit bilden sie das Fundament einer Unternehmenskultur, die auch dann trägt, wenn Gewohntes ins Rutschen gerät. Wer diese menschliche Ebene berücksichtigt, erkennt Widerstand nicht als Blockade, sondern als Hinweis darauf, dass noch Fragen offen sind und neue Perspektiven gebraucht werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

step on GmbH

Frau Dierdre Messerli

Maulbeerstrasse 14

3011 Bern

Schweiz

fon ..: +41 79 7713575

web ..: https://www.dierdremesserli.com/

email : kontakt@stepon.ch

„Menschlichkeit macht Unternehmen erfolgreich“

Dierdre Messerli liest in Menschen wie andere in Büchern. Daher hat auch jeder Konflikt für sie mehr als zwei Seiten, die sich streiten. Und so sind die Vorträge der faszinierenden Rednerin und Keynote Speakerin voller Geschichten, die das Leben schreibt – sei es im privaten oder im beruflichen Alltag. Doch Messerli vermittelt ihren Zuhörern nicht nur ein Gespür für die feinen Zwischentöne unserer Kommunikation, sondern handfeste Strategien für Konfliktmanagement, Kulturentwicklung und krisensichere Zusammenarbeit.

Dabei ist für die gebürtige Berner Referentin Dierdre Messerli Kommunikation kein Werkzeug wie ein Schweizer Taschenmesser, das man mal schnell zückt. Sondern gelingende Kommunikation ist Haltung. Kommunikation wirkt – im Guten wie im Schlechten, im Konfliktmanagement wie im Leadership. Dierdre Messerli spiegelt all das in ihrer Bühnenpräsenz eindrucksvoll wider. Die Worte der begeisternden Keynote Speakerin: klar und empathisch. Die Analysen der erfahreneren Organisationsberaterin und Coach: messerscharf. Die Auftritte der leidenschaftlichen Tänzerin: eine abwechslungsreiche Choreografie aus Charme und Dynamik gepaart mit einer empathischen Herzlichkeit.

Verbindung von fundiertem Wissen und gelebter Praxis

Mit ihrem Beratungsunternehmen step on GmbH begleitet Rednerin Dierdre Messerli seit fast zwei Jahrzehnten Führungskräfte, Teams und Unternehmen durch Veränderung, Konflikte und Neuanfänge. Ihre Mediationen lassen Menschen zusammenrücken sowie Wir-Gefühl und psychologische Sicherheit entstehen. Ihre Entwicklungsansätze für Unternehmenskultur ermöglichen neue Räume für Kreativität, Innovation und gegenseitige Wertschätzung in der Kommunikation. Dafür hat sie auch ihr Programm „DreamTeam“ ins Leben gerufen, bei dem sie mit Unternehmern die Weichen für eine Transformation zu echter Zusammenarbeit, psychologischer Sicherheit und lösungsorientiertem Konfliktmanagement stellt. Ob Keynote Speakerin auf Kongressen, Rednerin bei Leadership-Events oder Referentin in Abteilungs-Workshops: Dierdre Messerlis Botschaft bleibt dieselbe – wer nicht über die unsichtbaren Vorurteile und ungeschriebenen Gesetze in einem Unternehmen spricht, muss mit sichtbaren Problemen rechnen.

Wie prägt Dierdre Messerlis Lebensgeschichte ihre Arbeit?

Der Weg dahin begann schon früh: Aufgewachsen in Bern, als Tochter einer alleinerziehenden, schwarzen Mutter aus Zimbabwe, lernte sie schnell, dass man für Anerkennung oft doppelt so hart arbeiten muss. Ihre Kindheit war geprägt von Sätzen wie „Du musst härter arbeiten als andere“ – und von ersten Erfahrungen mit Vorurteilen und stillen Dynamiken in der Gesellschaft. Nach dem Studium der Soziologie mit Nebenfach Wirtschaft führte sie ihr Weg in verschiedene kleine und mittelständische Unternehmen sowie Konzerne. Dort leitet sie Marketingteams und entwickelte interne Leadership Programme. Dabei merkte Messerli bald: Es sind selten die Zahlen oder Strategien, die Projekte scheitern und Konflikte entstehen lassen. Es ist die Kommunikation, die nicht funktioniert. Es sind Unstimmigkeiten, die nicht benannt und Vorurteile, die nicht erkannt werden. Daher bildete sich Dierdre Messerli weiter in Mediation, systemischem Coaching, Supervision, Gruppendynamik und Leadership-Entwicklung. Doch nicht nur beruflich entwickelte sich die Schweizer Rednerin so weiter, auch beim Tanzen machte sie immer einen erfolgreichen Schritt auf den anderen: Messerli, die seit ihrer Kindheit immer leidenschaftlich gerne getanzt hatte, führte nun in ihrer Freizeit gemeinsam eine Dance-Company. Sie unterrichtete Jazz Dance, Hip Hop und Yoga, entwarf Choreografien, organisierte Auftritte.

Klarheit, Empathie und ein Blick für unsichtbare Dynamiken

Als Dierdre Messerli zuletzt in einem grossen Schweizer Konzern sieben Jahre lang für das Leadership Development und Change-Management verantwortlich war, wurde ihr endgültig klar: Fast alles beginnt mit der Art, wie Menschen miteinander sprechen – oder eben nicht sprechen. Also nahm sie selbst den Mut auszusprechen, dass sie sich über die Arbeit als Angestellte hinaus entwickeln wollte. Seitdem ist Dierdre Messerli erfolgreiche, selbstständige Unternehmerin, Rednerin und Keynote Speakerin, die all ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Bereich Konfliktmanagement und Kulturentwicklung weitergibt. Ihre Keynotes sind deshalb mehr als Vorträge: Sie sind ein Angebot zur Selbstreflexion, um für seine Mitmenschen und sich selbst psychologische Sicherheit zu schaffen – durch offene Gespräche, klare Spielregeln und gelebte Verantwortung.

Seit 2016 ist Dierdre Messerli als Rednerin, Referentin und Keynote Speakerin auf Veranstaltungen, Kongressen und in Unternehmen unterwegs. Sie coacht Führungspersönlichkeiten, vermittelt als Mediatorin in eskalierten Teamsituationen und zeigt: Konfliktmanagement beginnt nicht mit dem grossen Knall – sondern mit einem meist kleinen Zwischenfall in der Kommunikation, den man keinesfalls kleinreden sollte. Ihre Keynotes sensibilisieren für die feinen Kommunikationssignale, stärken die Verbindung im Team und zeigen, wie echte Zusammenarbeit entsteht – jenseits von Flurfunk, Silodenken und Eskalationsspiralen.

Pressekontakt:

step on GmbH

Frau Dierdre Messerli

Maulbeerstrasse 14

3011 Bern

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