Warum soziale Normen prägen und Veränderung oft im Stillen scheitert

Jobzufriedenheit entsteht weniger durch die Arbeit als durch das Umfeld. Ungesagte Erwartungen erzeugen Druck, bremsen Offenheit und blockieren Veränderung; oft lange, bevor Widerstand sichtbar wird.

_Die Meldung darüber, wie stark unser Umfeld beeinflusst, ob wir unseren Job mögen, wirkt auf den ersten Blick überraschend – und trifft doch einen Nerv. Denn oft entscheidet nicht die Arbeit selbst über Zufriedenheit, sondern das stille Echo der Menschen, die uns umgeben. Genau diese sozialen Erwartungen formen jene Dynamiken im Team, die selten ausgesprochen werden, aber im Hintergrund ganze Veränderungsprozesse prägen._

Der Beitrag zeigt: Menschen orientieren sich stärker an der Haltung ihres Umfelds als an ihrer eigenen Erfahrung. Genau das beschreibt auch der SRF-Beitrag, wenn er erklärt, dass Jobzufriedenheit weniger vom Job selbst abhängt als von den Menschen, mit denen wir ihn teilen. Wer in einem Team arbeitet, in dem alle scheinbar motiviert sind, vermeidet es, Zweifel zu äußern. Wer in einer Kultur steckt, die Belastbarkeit idealisiert, spricht ungern über Überforderung. So entsteht ein sozialer Druck, der kaum jemandem bewusst ist, aber eine ganze Unternehmenskultur beeinflusst. In diesem unsichtbaren Gefüge liegen jene feinen Spannungen, die später im Change als Widerstand sichtbar werden, obwohl sie längst vorher begonnen haben.

In vielen Organisationen entsteht dieser Druck nicht durch klare Ansagen, sondern durch unausgesprochene Werte: „Wir ziehen durch“, „Wir sind belastbar“, „Wir beschweren uns nicht“. Wer sich abgrenzt, gilt schnell als schwierig. Wer hinterfragt, als Bremser. So wachsen Spannungen, die niemand benennt und damit auch die Gefahr, dass aus einem stillen Erwartungsklima eine echte Blockade wird. In Veränderungsprozessen wirkt dieser Mechanismus besonders stark: Menschen halten fest, was Sicherheit verspricht, weil sie nicht riskieren wollen, vom Team abzuweichen.

Genau hier setzt Dierdre Messerli mit ihrem Vortrag «Die Change-Lawine: Chaos vermeiden, Klarheit schaffen» an. Darin zeigt sie, warum Veränderungen selten an Prozessen scheitern, sondern an der Angst, nicht mehr dazuzugehören. Die «Lawine» beginnt nicht mit einer großen Entscheidung, sondern mit kleinen Missverständnissen, mit Unsicherheiten, die niemand ausspricht, und mit Erwartungen, die niemand bewusst gewählt hat. Die Keynote Speakerin Messerli macht deutlich: Eine Unternehmenskultur, die Veränderung tragen soll, braucht keine lautstarken Bekenntnisse, sondern Räume, in denen Menschen sagen dürfen, wie es ihnen wirklich geht.

Denn eine solche Kultur ist mehr als eine Frage von Vorgaben, sondern eine Frage gelebter Werte. Sie entscheidet darüber, ob aus Veränderung Orientierung oder Chaos wird. Wenn Menschen spüren, dass sie gehört werden, wenn sie merken, dass ihre Zweifel im Prozess Platz haben, entsteht Engagement statt Distanz. Wird diese Offenheit hingegen durch sozialen Druck ersetzt, kippt jede Initiative in misstrauische Zurückhaltung. Dann wird Change zur Pflichtübung und jede Aussage zum vorsichtigen Abwägen: „Was denken die anderen?“

Dierdre Messerli beschreibt, wie entscheidend eine verständliche, menschliche Kommunikation dafür ist, dass Teams nicht in diese Dynamik geraten. Ihr Vortrag zeigt praxisnah, wie Führungskräfte Orientierung schaffen, bevor der Widerstand entsteht. Wie klar kommunizierte Werte Sicherheit geben. Und wie eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Gesprächsbereitschaft basiert, aus Veränderung kein Risiko, sondern eine gemeinsame Bewegung macht. Veränderung gelingt nicht mit Druck, sondern mit Verbindung.

Am Ende dieser Gedankenlinie steht eine einfache Erkenntnis: Menschen haben nicht Angst vor Change. Sie haben Angst, im Team allein dazustehen. Wenn Unternehmen diese Mechanismen erkennen, bevor die Lawine ins Rollen kommt, schaffen sie nicht nur Stabilität, sondern die Grundlage für echten Zusammenhalt. Und genau dort beginnt ein Wandel, der trägt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

step on GmbH

Frau Dierdre Messerli

Maulbeerstrasse 14

3011 Bern

Schweiz

fon ..: +41 79 7713575

web ..: https://www.dierdremesserli.com/

email : kontakt@stepon.ch

Dierdre Messerli liest in Menschen wie andere in Büchern. Daher hat auch jeder Konflikt für sie mehr als zwei Seiten, die sich streiten. Und so sind die Vorträge der faszinierenden Rednerin und Keynote Speakerin voller Geschichten, die das Leben schreibt – sei es im privaten oder im beruflichen Alltag. Doch Messerli vermittelt ihren Zuhörern nicht nur ein Gespür für die feinen Zwischentöne unserer Kommunikation, sondern handfeste Strategien für Konfliktmanagement, Kulturentwicklung und krisensichere Zusammenarbeit.

Dabei ist für die gebürtige Berner Referentin Dierdre Messerli Kommunikation kein Werkzeug wie ein Schweizer Taschenmesser, das man mal schnell zückt. Sondern gelingende Kommunikation ist Haltung. Kommunikation wirkt – im Guten wie im Schlechten, im Konfliktmanagement wie im Leadership. Dierdre Messerli spiegelt all das in ihrer Bühnenpräsenz eindrucksvoll wider. Die Worte der begeisternden Keynote Speakerin: klar und empathisch. Die Analysen der erfahreneren Organisationsberaterin und Coach: messerscharf. Die Auftritte der leidenschaftlichen Tänzerin: eine abwechslungsreiche Choreografie aus Charme und Dynamik gepaart mit einer empathischen Herzlichkeit.

Mit ihrem Beratungsunternehmen step on GmbH begleitet Rednerin Dierdre Messerli seit fast zwei Jahrzehnten Führungskräfte, Teams und Unternehmen durch Veränderung, Konflikte und Neuanfänge. Ihre Mediationen lassen Menschen zusammenrücken sowie Wir-Gefühl und psychologische Sicherheit entstehen. Ihre Entwicklungsansätze für Unternehmenskultur ermöglichen neue Räume für Kreativität, Innovation und gegenseitige Wertschätzung in der Kommunikation. Dafür hat sie auch ihr Programm „DreamTeam“ ins Leben gerufen, bei dem sie mit Unternehmern die Weichen für eine Transformation zu echter Zusammenarbeit, psychologischer Sicherheit und lösungsorientiertem Konfliktmanagement stellt. Ob Keynote Speakerin auf Kongressen, Rednerin bei Leadership-Events oder Referentin in Abteilungs-Workshops: Dierdre Messerlis Botschaft bleibt dieselbe – wer nicht über die unsichtbaren Vorurteile und ungeschriebenen Gesetze in einem Unternehmen spricht, muss mit sichtbaren Problemen rechnen.

Der Weg dahin begann schon früh: Aufgewachsen in Bern, als Tochter einer alleinerziehenden, schwarzen Mutter aus Zimbabwe, lernte sie schnell, dass man für Anerkennung oft doppelt so hart arbeiten muss. Ihre Kindheit war geprägt von Sätzen wie „Du musst härter arbeiten als andere“ – und von ersten Erfahrungen mit Vorurteilen und stillen Dynamiken in der Gesellschaft. Nach dem Studium der Soziologie mit Nebenfach Wirtschaft führte sie ihr Weg in verschiedene kleine und mittelständische Unternehmen sowie Konzerne. Dort leitet sie Marketingteams und entwickelte interne Leadership Programme. Dabei merkte Messerli bald: Es sind selten die Zahlen oder Strategien, die Projekte scheitern und Konflikte entstehen lassen. Es ist die Kommunikation, die nicht funktioniert. Es sind Unstimmigkeiten, die nicht benannt und Vorurteile, die nicht erkannt werden. Daher bildete sich Dierdre Messerli weiter in Mediation, systemischem Coaching, Supervision,

Gruppendynamik und Leadership-Entwicklung. Doch nicht nur beruflich entwickelte sich die Schweizer Rednerin so weiter, auch beim Tanzen machte sie immer einen erfolgreichen Schritt auf den anderen: Messerli, die seit ihrer Kindheit immer leidenschaftlich gerne getanzt hatte, führte nun in ihrer Freizeit gemeinsam eine Dance-Company. Sie unterrichtete Jazz Dance, Hip Hop und Yoga, entwarf Choreografien, organisierte Auftritte.

Als Dierdre Messerli zuletzt in einem grossen Schweizer Konzern sieben Jahre lang für das Leadership Development und Change-Management verantwortlich war, wurde ihr endgültig klar: Fast alles beginnt mit der Art, wie Menschen miteinander sprechen – oder eben nicht sprechen. Also nahm sie selbst den Mut auszusprechen, dass sie sich über die Arbeit als Angestellte hinaus entwickeln wollte. Seitdem ist Dierdre Messerli erfolgreiche, selbstständige Unternehmerin, Rednerin und Keynote Speakerin, die all ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Bereich Konfliktmanagement und Kulturentwicklung weitergibt. Ihre Keynotes sind deshalb mehr als Vorträge: Sie sind ein Angebot zur Selbstreflexion, um für seine Mitmenschen und sich selbst psychologische Sicherheit zu schaffen – durch offene Gespräche, klare Spielregeln und gelebte Verantwortung.

Seit 2016 ist Dierdre Messerli als Rednerin, Referentin und Keynote Speakerin auf Veranstaltungen, Kongressen und in Unternehmen unterwegs. Sie coacht Führungspersönlichkeiten, vermittelt als Mediatorin in eskalierten Teamsituationen und zeigt: Konfliktmanagement beginnt nicht mit dem grossen Knall – sondern mit einem meist kleinen Zwischenfall in der Kommunikation, den man keinesfalls kleinreden sollte. Ihre Keynotes sensibilisieren für die feinen Kommunikationssignale, stärken die Verbindung im Team und zeigen, wie echte Zusammenarbeit entsteht – jenseits von Flurfunk, Silodenken und Eskalationsspiralen.

Pressekontakt:

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3011 Bern

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