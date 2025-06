Warum die Immobilienbewertung für Vermögensberater ein Schlüssel zur Renditesteigerung ist

Gute Vermögensstrukturierung kann Immobilienverkäufe erfordern. Ein qualifizierter Gutachter unterstützt durch faktenbasierte Argumentation eine marktgerechte und renditeorientierte Veräußerung.

Vermögensverwalter und Finanzberater, die ihre Mandanten ganzheitlich betreuen, sehen sich immer häufiger mit Immobilienfragen konfrontiert. Besonders bei der Veräußerung von Immobilien – sei es zur Reallokation von Vermögenswerten, zur Liquiditätsgenerierung im Ruhestand oder im Rahmen einer Nachlassplanung – kommt es darauf an, den bestmöglichen Marktpreis zu erzielen. In diesem Zusammenhang erweist sich die Beauftragung eines unabhängigen, qualifizierten Sachverständigen als strategisch kluger Schritt, den Berater frühzeitig empfehlen sollten.

„Ein professionelles Verkehrswertgutachten schafft Transparenz und Präzision in einem Markt, der stark durch subjektive Wahrnehmung und regionale Unterschiede geprägt ist. Es ermittelt nicht nur den Wert einer Immobilie, sondern legt offen, wodurch dieser Wert entsteht – sei es durch bauliche Qualität, Standortvorteile oder betriebliches Potenzial. Für den Berater ergibt sich dadurch die Möglichkeit, dem Mandanten eine klar strukturierte Entscheidungsgrundlage zu bieten, die rationalen Kriterien folgt und sich gegenüber Dritten, insbesondere Käufern oder finanzierenden Banken, standfest vertreten lässt“, sagt Dieter Eimermacher von Eimermacher Immobilienbewertungen aus Frankfurt am Main.

Der Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur und Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken ist von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten, und blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse zurück.

Die Bewertung erfolgt dabei auf Basis anerkannter Verfahren der Immobilienwertermittlung: Im Sachwertverfahren steht die bauliche Substanz im Mittelpunkt; im Ertragswertverfahren wird das wirtschaftliche Nutzungspotenzial – etwa bei vermieteten Gewerbe- oder Wohnobjekten – analysiert; das Vergleichswertverfahren ergänzt die Analyse um Marktdaten vergleichbarer Objekte. Der Sachverständige dokumentiert Modernisierungen, erfasst energetische Standards, analysiert die Standortentwicklung und berechnet auf dieser Basis ein realistisches, durch Daten gestütztes Wertniveau. Aus der Perspektive des Vermögensmanagements ist dieser Vorgang weit mehr als eine technische Bewertung. Er wirkt unmittelbar auf die Investmentrendite. Denn während ein rein subjektiv angesetzter Verkaufspreis leicht unter dem Marktpotenzial liegen kann – aus Unkenntnis, Vorsicht oder fehlender Argumentationskraft -, liefert das Gutachten eine solide Grundlage, um den tatsächlichen Wert vollständig auszuschöpfen. Der erzielbare Erlös kann dadurch spürbar steigen – ein Effekt, der gerade bei hochwertigen oder spezialisierten Objekten wie Gastronomie- oder Hotelimmobilien erheblich sein kann.

„Darüber hinaus erhöht eine fundierte Wertermittlung die Effizienz des Verkaufsprozesses. Sie reduziert Verhandlungsunsicherheiten, ermöglicht eine stringente Kommunikation mit Kaufinteressenten und verbessert die Planbarkeit der Transaktion. Besonders im institutionellen oder semi-professionellen Bereich – etwa bei Stiftungen, vermögensverwaltenden Gesellschaften oder Familienholdings – schafft dies nicht nur ökonomischen, sondern auch haftungsrechtlichen Mehrwert: Entscheidungen über den Verkauf eines Vermögensgegenstands lassen sich mit einem Gutachten objektiv nachvollziehen und dokumentieren“, betont Dieter Eimermacher. Auch steuerlich eröffnet eine professionelle Bewertung Handlungsspielräume. Zwar ersetzt das Gutachten nicht die steuerliche Bewertung im Sinne der Bewertungsrichtlinien des Finanzamts, es liefert jedoch wertvolle Argumente für die Diskussion mit Steuerberatern und ermöglicht eine strategisch kluge Abstimmung der Verkaufszeitpunkte. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass Mandanten, die mit professioneller Unterstützung verkaufen, nicht nur bessere Ergebnisse erzielen, sondern sich im gesamten Prozess sicherer und strukturierter fühlen. Finanzberater, die dies frühzeitig adressieren, stärken ihre Rolle als strategischer Partner, der weit über klassische Finanzprodukte hinausdenkt.

Das bedeutet für den Sachverständigen: „Ein Immobilienverkauf ist nicht bloß ein Vermögenstransfer, sondern ein komplexer Vorgang mit erheblichem Einfluss auf das Gesamtportfolio. Wer seine Mandanten professionell begleiten will, sollte deshalb nicht nur Märkte kennen, sondern auch den Wert der Immobilie exakt bestimmen lassen – als Grundlage für Klarheit, Vertrauen und nachhaltigen Anlageerfolg.“

Über die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH ist auf professionelle Immobilienbewertungen mit System für Banken und Versicherungen, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen, institutionelle Anleger und anspruchsvolle Privatkunden spezialisiert. Der Gründer und Geschäftsführer Dieter Eimermacher ist Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse setzt Dieter Eimermacher bei der Bewertung von Immobilien seinen umfassenden technischen und ökonomischen Sachverstand ein, um Immobilieninvestitionen abzusichern und Immobilienportfolios professionell und gewinnbringend aufzubauen beziehungsweise zu optimieren und langfristig professionell zu managen. Dieses Wissen setzt Dieter Eimermacher auch bei steuerlichen Bewertungsgutachten von Immobilien, etwa zur Optimierung der Schenkung- und Erbschaftsteuer, ein. Er berät außerdem Organisationen aus dem kirchlichen Raum, Stiftungen und Family Offices auf dem Gebiet der Immobilienportfolioanalyse. Dieter Eimermacher ist Autor von „Erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement“. Dieses Buch hilft allen Menschen, die ehrenamtlich oder beruflich mit der Immobilienanlage befasst sind, die vielfältigen Herausforderungen des Managements eines Immobilienportfolios zu meistern. Ebenso ist er Autor des Buches „Klimaschutz und Nachhaltigkeit – so werden unsere Immobilien grün: Zukunftssicher in Immobilien investieren mit ESG, SDG, C2C, Green Deal & Co.“. Dieses Buch bietet einen Einstieg in das Thema der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen, bringt Ordnung in die Vielfalt der Begriffe und enthält Arbeitshilfen zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens bei der Sanierung von Bestandsgebäuden und der Durchführung von Neubauvorhaben. Weitere Informationen unter https://www.sv-eimermacher.de und https://immobilien-und-werte.de

