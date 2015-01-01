Warum echte Beziehungen im Zeitalter der KI unschlagbar bleiben

Über 30 Jahre Verbundenheit: Die Redneragentur „Redner – Speaker – Experten“ begrüßt Keynote-Speakerin Monika Scheddin in ihrem exklusiven Kreis.

Die Welt dreht sich rasant, und Algorithmen, Datenströme sowie Künstliche Intelligenz dominieren zunehmend den beruflichen Alltag. Doch während Prozesse sekundenschnell automatisiert werden, bleibt eine fundamentale Frage offen: Wo bleibt der Mensch? Für Heinrich Kürzeder, Gründer der Redneragentur „Redner – Speaker – Experten“, steht fest: Echtes Vertrauen und tiefe menschliche Beziehungen sind durch keine Technologie der Welt zu ersetzen. Wie lebendig und tragfähig solche Verbindungen sind, beweist ein ganz besonderer Neuzugang in seiner Agentur: Nach mehr als drei Jahrzehnten gemeinsamer Wege im Business schließt sich die renommierte Networking-Expertin Monika Scheddin dem exklusiven Rednerkreis an.

In einer Zeit, in der geschäftliche Kontakte oft so schnell verfliegen, wie sie per Klick geknüpft wurden, grenzt eine über 30 Jahre anhaltende Verbindung an eine Seltenheit. Heinrich Kürzeder, in der Branche als „DER Rednermacher“ bekannt, und die profilierte Vortragsrednerin Monika Scheddin zeigen, dass wahrer Erfolg auf Beständigkeit und Herzblut fußt. Ihre beruflichen und persönlichen Pfade kreuzten sich bereits vor Jahrzehnten in der Weiterbildungsbranche. Märkte veränderten sich, neue Trends kamen und gingen – geblieben ist eine tiefe, von gegenseitigem Respekt und echter Wertschätzung geprägte Partnerschaft.

Die Antwort auf die digitale Anonymität Die Aufnahme von Monika Scheddin in das Portfolio der Agentur Redner-Speaker-Experten ist daher weit mehr als eine gewöhnliche Portfolio-Erweiterung. Sie ist ein klares Statement für die Menschlichkeit auf den Bühnen dieser Welt. Genau hier setzt die erfahrene Keynote-Speakerin mit ihren Vorträgen an. Sie widmet sich den Themen, die Unternehmen und Führungskräfte heute emotional bewegen: Wie gelingt authentischer Beziehungsaufbau in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft? Warum ist ein funktionierendes Netzwerk die beste Resilienz in Zeiten des Wandels?

Mit ihrem aufrüttelnden und aktuellen Vortragstitel „KI ersetzt kein Netzwerk – warum echte Beziehungen zählen“ trifft Scheddin in ihren humorvollen Vorträgen den Nerv der Zeit. Sie erklärt ihrem Publikum nicht nur theoretisch, wie wichtig Netzwerke sind, sondern transportiert diese Botschaft mit einer unnachahmlichen Mischung aus Tiefgang, Humor und gelebter Praxis.

Vorträge mit Herz, Haltung und Humor. Was die mitreißende und humorvolle Rednerin zum Thema Networking und Change Monika Scheddin auf der Bühne auszeichnet, ist ihre enorme Nähe zum Menschen. Sie verzichtet bewusst auf starre Theorie-Modelle und setzt stattdessen auf ehrliche Impulse, die das Publikum direkt im Herzen erreichen. Ihre Schwerpunkte sind aktueller denn je:

* Menschliche Beziehungen im digitalen Zeitalter: Warum emotionale Nähe nicht digitalisiert werden kann.

* Networking als Karriere- und Lebenselement: Strategien für den Aufbau tragfähiger Brücken zwischen Menschen.

* Erfolgreiches Change-Management: Wie Teams durch offene Kommunikation Ängste abbauen und Transformation als Chance begreifen.

* Kommunikation mit Haltung: Authentisch auftreten und Vertrauen als wichtigste Währung etablieren.

Ein Symbol für die Zukunft des Business „Echte Begegnungen entstehen nicht auf Knopfdruck. Sie wachsen über Jahre – manchmal über Jahrzehnte“, betont Heinrich Kürzeder. Die gemeinsame Geschichte der beiden Akteure zeigt eindrucksvoll, dass Vertrauen die wertvollste Konstante im Business bleibt. Für Veranstalter von Kongressen, Firmentagungen und Events, die ihren Teilnehmern nicht nur Wissen, sondern echte Inspiration und Zuversicht mit auf den Weg geben wollen, setzt diese Kooperation ein starkes Zeichen: Technologie erleichtert unser Leben – aber es sind die Menschen, die es bewegen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

Deutschland

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email : kontakt@redner-speaker-experten.de

DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 30 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer mehrerer Redneragenturen hat der erfahrene Rednermanager eine der erfolgreichsten Speaker Agenturen im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

Genau hier setzt seine mehr als 30-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, Geopolitik und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

Pressekontakt:

Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen/Donau

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