Warum europäische B2B-Unternehmen im Web und in KI-Suchen an Sichtbarkeit verlieren

Europäische B2B-Unternehmen riskieren Unsichtbarkeit im agentischen Web und damit verbundene Umsatzeinbußen. Nukipa stärkt Sichtbarkeit in Suchmaschinen und KI-Systemen und hilft, dagegen zu steuern.

_Europäische B2B-Unternehmen riskieren Unsichtbarkeit im agentischen Web. Nukipa stärkt Sichtbarkeit in Suchmaschinen und KI-Systemen und hilft, dagegen zu steuern._

München, 9. April 2026 – Für viele europäische B2B-Unternehmen entsteht derzeit ein neues Geschäftsrisiko: Wer online nur begrenzt sichtbar ist, wird nicht nur in klassischen Suchmaschinen schlechter gefunden, sondern zunehmend auch von KI-Systemen und KI-Agenten übergangen. Mit Nukipa bringt die Nukipa Labs GmbH aus München ein KI-Marketing-Portal für B2B auf den Markt, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Inhalte und Produkte für Suchmaschinen, KI-Systeme (z.B. ChatGPT, Claude, Perplexity oder Google AI Overviews) und das entstehende agentische Web (_engl. agentic web_) besser auffindbar zu machen.

Hintergrund ist ein verändertes Rechercheverhalten in B2B-Unternehmen. Kaufentscheidungen werden immer häufiger durch KI-gestützte Systeme vorbereitet oder beeinflusst. Neben Google werten heute auch ChatGPT, Perplexity und andere Systeme Inhalte aus, ordnen Informationen ein und nennen dann einzelne Unternehmen als mögliche Anbieter. Für Unternehmen bedeutet das: Wer in diesen Umfeldern nicht präsent ist, wird in Teilen des digitalen Auswahlprozesses nicht mehr berücksichtigt.

Besonders hoch ist dieses Risiko für europäische Unternehmen, deren Inhalte fast ausschließlich in der jeweiligen Landessprache vorliegen. Im internationalen und agentischen Web steigt die Wahrscheinlichkeit, dass englischsprachige, klar strukturierte und maschinenlesbare Inhalte häufiger verarbeitet, eingeordnet und referenziert werden. Unternehmen, die ihr Fachwissen nur lokalsprachlich veröffentlichen, riskieren damit Reichweitenverluste und sinkende Sichtbarkeit in KI-gestützten Rechercheprozessen. Bei fast jeder Suche in der KI wird zumindest ein Teil der Suche auf Englisch gemacht, auch wenn die Suchanfrage beispielsweise auf Deutsch war.

Nukipa adressiert diese Entwicklung mit einem integrierten Ansatz für B2B-Content-Marketing und KI-Suchoptimierung. Die Plattform analysiert Positionierung, Zielgruppen und Marktsignale und erstellt Inhalte in der jeweiligen Brand Voice. Die Veröffentlichung und technische Struktur aller Inhalte ist auf KI-Auffindbarkeit ausgelegt. Ergänzt wird dies durch Distribution über weitere Kanäle sowie laufende Messung und Optimierung der Sichtbarkeit.

Ziel ist es, Unternehmen nicht nur beim Aufbau von SEO-Reichweite zu unterstützen, sondern auch ihre Auffindbarkeit in GEO-, AEO- und KI-gestützten Umfeldern systematisch zu verbessern. Gerade kleine und mittlere B2B-Unternehmen verfügen häufig nicht über die personellen Ressourcen, um diesen Wandel mit internen Teams oder mehreren Einzellösungen abzudecken.

„Viele europäische B2B-Unternehmen haben hochrelevantes Wissen, starke Produkte und echte Spezialisierung – aber sie sind digital unterrepräsentiert, vor allem außerhalb ihrer Landessprache. Wenn Inhalte nicht auch auf Englisch sichtbar, und für KI-Systeme gut interpretierbar, oder aber nur in PDF-Dokumenten vorhanden sind, sinkt die Chance, in den neuen Recherche- und Empfehlungslogiken überhaupt vorzukommen. Genau hier setzt Nukipa an“, sagt Fabien Nestmann, Mitgründer von Nukipa.

Nach Angaben des Unternehmens werden erste messbare Effekte bei Sichtbarkeit und Reichweite in der Regel innerhalb von 6 bis 12 Wochen sichtbar. Nukipa richtet sich an B2B-Marketing-Teams, mittelständische Unternehmen sowie Agenturen, die KI-gestützte Leistungen im Bereich Content und Sichtbarkeit anbieten möchten.

Mit dem Fokus auf europäische B2B-Anbieter will Nukipa dazu beitragen, dass Unternehmen im Wandel von der klassischen Suche hin zu KI-gestützten und agentischen Rechercheumgebungen nicht den Anschluss verlieren.

Weitere Informationen: Nukipa

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nukipa Labs

Herr Fabien Nestmann

Gunta-Stölz-Straße 7

80807 München

Deutschland

fon ..: +491715642475

web ..: https://nukipa.com/

email : fabien@nukipalabs.io

Nukipa ist das KI-Marketing-Portal für B2B-Unternehmen der Nukipa Labs GmbH mit Sitz in München. Die Plattform ist ein Portal für Unternehmen zum KI-basierten und agentischen Web und beinhaltet KI-Inhaltserstellung und Veröffentlichung, Distribution, Erfolgsmessung und Optimierung. Ziel ist es, Online-Sichtbarkeit, KI-Sichtbarkeit und die Auffindbarkeit im agentischen Web für B2B-Unternehmen systematisch auszubauen. Weitere Informationen unter www.nukipa.com

Pressekontakt:

Nukipa Labs

Herr Fabien Nestmann

Gunta-Stölz-Straße 7

80807 München

fon ..: +491715642475

email : fabien@nukipalabs.io

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Norderney im Wandel: Tidentalk beleuchtet Entwicklung, Herausforderungen und Zukunft der Insel