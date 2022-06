Warum Finanzdienstleister auf die Bühne gehören

Vorträge haben viele Vorteile: Menschen werden zu wichtigen Themen aufgeklärt, Experten unterstreichen ihre Kompetenz und gewinnen Kunden. Gerade Finanzdienstleister nutzen Vorträge zu wenig.

Jürgen Zirbik ist Business Coach für Finanzdienstleister und Speaker. Er findet, dass Makler viel mehr auf kleinen und großen Bühnen aufklären müssen. Er weiß, wie man das macht und dass gute Vorträge eine große Wirkung haben. Beim 3. internationalen Speaker Slam auf zwei Bühnen am 27.Mai 2022 hat er mit 140 weiteren Teilnehmer*innen aus 19 Nationen einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der Speaker Slam ist ein moderner Rednerwettstreit mit Kurzvorträgen.

Überzeugen auf der Bühne

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) statt. Jürgen Zirbik, der unter anderem Business Coach für Finanzdienstleister ist, nahm mit dem Thema „Überzeugen ohne Gedöns“ teil. Dabei konnte er nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern.

„Das bekommen Versicherungsmakler auch hin“, so Zirbik, „und viel mehr sollten das tun. Denn diese Experten müssen mehr zum Thema Finanzen und Versicherungen aufklären – sonst tut das ja niemand. Und zwar nicht trocken und langweilig, sondern frisch und unterhaltsam.“ Zusatzeffekt: Gute Vorträge sind die effizienteste und erfolgreichste Form der Bestandsaktivierung und Kundengewinnung.

Auf den Punkt in vier Minuten

Als Coach und Praktiker, der selbst auf Bühnen steht, kann er motivierte Finanzdienstleister in kurzer Zeit zu „Rampensäuen“ formen. Beim Slam hat er wieder gezeigt, dass er Begeisterung auf die Bühne bringt. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Jürgen Zirbik spricht genau das mit seinem Thema „Überzeugen ohne Gedöns“ an. „Wir quatschen uns oft um Kopf und Kragen – vor allem im Business. Gerade Finanzdienstleister reden zu kompliziert und oft um den heißen Brei. Sie kommen nicht den Punkt,“ so Zirbik. Wie das mit den fünf Faktoren des Überzeugens überzeugender geht, zeigte Zirbik in seinem Vortrag – auf den Punkt.

Vom Weltrekordhalter lernen

Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

„Das enge Timing stresst zusätzlich“, so Zirbik, „aber wenn man gut vorbereitet ist, klappt das perfekt. Wenn ich auch zugeben muss, dass ich ab 3:45 Minuten unruhig wurde.“ Exakt nach 3:58 Minuten war Zirbik fertig und hatte das Publikum in der Tasche.

Wenn Finanzdienstleister Vortrag beherrschen, können Sie auf kleinen und großen Bühnen wichtige Botschaften an Verbraucher und Unternehmen transportieren. Zu viele Menschen haben nach wie vor zu wenig Ahnung von Finanzen und Versicherungen. In unsicher werdenden Zeiten wird Wissen dazu immer wichtiger.

Qualität und Kompetenz setzen sich durch

Nach 2018, als Zirbik beim ersten Speaker Slam in Hamburg einen Excellence Award erhielt und ebenfalls einen Weltrekord aufstellte, ist er nun zum zweiten Mal Weltrekordhalter eines professionellen Redner-Wettbewerbs. Als Kommunikationsexperte hält er Vorträge und coached Geschäftsführer, Vorstände und Unternehmer für überzeugende Auftritte und Gesprächsführung.

Mit seiner Spezialexpertise für Finanzdienstleister als Partner der Jura Direkt profitieren Finanzdienstleister besonders. „Vermittler und Makler, rauf auf die Bühne. Klärt die Menschen auf – und ganz nebenbei puscht euer Geschäft und werdet sichtbar als Experten“, empfiehlt Zirbik Finanzdienstleistern.

