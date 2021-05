Warum responsives Webdesign so wichtig ist

Unser Dasein spielt sich online ab. Völlig gleich, ob wir die aktuellen Nachrichten konsumieren, uns mit Freunden und Bekannten austauschen oder die neuesten Games ausprobieren möchten: Mit nur einem Griff ist das Smartphone bereit, uns mit unzähligen Stunden Wissen und Nervenkitzel auszustatten. Moderne Unternehmen sind für die neuen Herausforderungen gewappnet. Denn es reicht längst nicht mehr, die eigene Website lediglich für PCs und Notebooks zu optimieren. Wer sich nicht zeitnah mit responsivem Design beschäftigt, bleibt auf der Strecke und hilft der Konkurrenz. Grund genug, das Thema anzugehen und sich die Hilfe von Media Service Center LTD zu sichern. Wir erklären Ihnen, was es mit responsivem Design auf sich hat.

Was ist responsives Design?

Bestimmt stolperten Sie schon einmal über folgende Problematik. Nachdem Sie bei Google nach einer passenden Website für Ihr Hobby geforscht haben, sind Sie bei einem hoffnungsvollen Ergebnis hängengeblieben, das Sie nur wenig später enttäuscht hat. Die Informationen, der Content, der Seite waren zwar hervorragend, die Website selbst aber nicht an das mobile Endgerät angepasst. Um auch nur eine Zeile zu lesen haben sie mehrmals den Bildschirm heranzoomen und verändern müssen – und zeitnah aufgegeben. Der Punkt: Diese Website besaß kein responsives Design. Jenes nämlich stellt sicher, dass Ihr Unternehmen auch unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet hervorragend aussieht und keine weiteren Zwischenschritte benötigt. Mit einer Zusammenarbeit mit Media Service Center LTD wäre das nicht passiert.

Mehr als nur ein Trend

Wozu auf responsives Design verzichten, wenn die Zukunft den mobilen Endgeräten gehört? Immer weniger Menschen klemmen sich vor den Rechner oder das Notebook, um ihren Hobbys oder der Kommunikation nachzugehen. Es ist schlichtweg einfacher, zum Smartphone zu greifen. Dementsprechend generieren Websites umso bessere Klicks, wenn ihr Design für den kleineren Bildschirm optimiert wurde. Eine Kooperation mit Media Service Center LTD hilft darüber hinaus, die hauseigenen SEO-Maßnahmen zu verstärken. Nicht nur der Konsument achtet auf ein ansprechendes Design. Auch Suchmaschinen wie Google und Co. mahnen Websites ab, die ausschließlich auf eine Umsetzung für den PC setzen.

Warum Media Service Center LTD?

Natürlich ist es Ihnen möglich, sich selbst näher mit dem Thema auseinanderzusetzen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Aber warum die Zeit nicht in Ihr Unternehmen investieren und eben diese Arbeit in die Hände der Experten von Media Service Center LTD übergeben? Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, gehen auf jede Ihrer Fragen ein und sorgen dafür, dass Ihre Homepage auch auf mobilen Geräten in vollem Glanz erstrahlt und Sie mit Ranking-Verbesserungen bei Google rechnen dürfen.

