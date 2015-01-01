Warum Sachwerte als Entlastungsstrategie an Bedeutung gewinnen

Immobilien und Photovoltaik rücken als Strategie zur Steueroptimierung in den Fokus. Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG aus Pronsfeld in der Eifel hat sich auf dieses Segment spezialisiert.

Pronsfeld – Wer in Deutschland zu den Spitzenverdienern zählt, ist mit einem Grenzsteuersatz von bis zu 45 Prozent konfrontiert. Ein wesentlicher Teil des Jahreseinkommens fließt damit in die Einkommensteuer, während gleichzeitig niedrige Sparzinsen und Inflation die reale Kaufkraft belasten. Vor diesem Hintergrund gewinnen Anlagestrategien an Aufmerksamkeit, die steuerliche Gestaltungsspielräume mit langfristigem Vermögensaufbau verbinden.

Sachwerte gelten dabei als ein häufig diskutierter Baustein. Vermietete Immobilien und Photovoltaikanlagen bieten je nach Ausgestaltung Abschreibungsmöglichkeiten, die die Steuerlast im Jahr der Investition reduzieren können. Gleichzeitig erzeugen sie laufende Einnahmen – etwa über Mieten oder Stromerträge – und können so zum Aufbau planbarer Zusatzeinkünfte beitragen.

Auf dieses Segment hat sich die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG aus Pronsfeld spezialisiert. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist seit 1986 am Markt und konzentriert sich auf steueroptimierte Kapitalanlagen für eine Zielgruppe mit höheren Einkommen. Nach eigenen Angaben gehören dazu unter anderem Steuerberater, Ärzte, Anwälte, Piloten und Unternehmer verschiedener Branchen.

Charakteristisch für den Ansatz ist die Kombination aus Beratung, Objektauswahl und Begleitung über den gesamten Prozess – von der ersten Einschätzung der individuellen Situation über die Auswahl geeigneter Objekte bis zur Finanzierung und zur Begleitung zum Notartermin. Das Unternehmen beschreibt sich als marktunabhängig und ohne Beteiligungen Dritter.

Methodisch beruft sich Frank Finanzplanung auf ein als „Sachwertstrategie 3.0“ bezeichnetes Konzept, das auf der historischen Drei-Speichen-Regel zur Vermögensaufteilung basiert. Ziel ist eine Streuung über mehrere Sachwertklassen, um Risiken zu verteilen und Erträge zu verstetigen.

Wichtig bleibt der Hinweis, dass Kapitalanlagen – auch sachwertbasierte – mit Risiken verbunden sind und die steuerliche Behandlung von den individuellen Verhältnissen abhängt. Eine fundierte Beratung sowie die Einbindung des eigenen Steuerberaters sind daher in jedem Einzelfall empfehlenswert.

Über Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG

Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG mit Sitz in Pronsfeld (Eifel) ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation. Seit 1986 berät das Unternehmen Gut- und Spitzenverdiener zu steueroptimierten Sachwert-Kapitalanlagen mit den Schwerpunkten vermietete Immobilien, Photovoltaik-Direktinvestments und Edelmetalle. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen ein Investitionsvolumen von über 120 Millionen Euro vermittelt und betreut mehr als 1.200 Kunden bundesweit.

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Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG

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Pressekontakt:

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