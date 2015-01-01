Nürnberg-Premiere bei der 13. X-Mas Show: Flic Flac präsentiert neue Hochseil-Eigenkonstruktion

Hochseilartistik gilt als eine der ältesten und spektakulärsten Zirkusdisziplinen. Doch selbst in dieser traditionsreichen Kunstform gibt es noch Raum für völlig neue Ideen.

Mit dem „Triangular Highwire“ feiert in der diesjährigen Flic Flac X-Mas Show eine spektakuläre Eigenkonstruktion ihre Nürnberg-Premiere. Statt eines einzelnen Hochseils erwartet die Besucher ein schwebendes Dreieck, das den Artisten völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Damit setzt man bei der Akrobatik- und Actionshow erneut auf innovative Ideen und technische Eigenentwicklungen als festen Bestandteil der Show.

Flic Flac begeistert sein Publikum nicht nur mit atemberaubenden Acts, sondern auch immer wieder mit Konstruktionen, die weltweit nahezu einzigartig sind: Motorräder in einer gigantischen Stahlkugel, eine rotierende Bühne oder eigens entwickelte Requisiten. Diese Bühnenelemente entstehen in der hauseigenen Werkstatt. Lothar Kastein, Onkel der Flic Flac Nürnberg Inhaberin Larissa Kastein sowie einer der Gründer von Flic Flac, ist dort Leiter eines rund 30-köpfigen Teams.

Dreieck statt Gerade: Warum dieses Hochseil anders ist als alle anderen

Statt auf Standardlösungen zu setzen, entstehen viele Bühnenbilder und Künstler-Requisiten aus eigenen Ideen – mit einem individuellen Konzept und Aufbau. So auch das neuartige dreieckige Hochseil, eine der bislang komplexesten und eindrucksvollsten Aufbauten der Show. Anders als bei einem klassischen Hochseil, das geradlinig durch das Zelt verläuft, basiert das „Triangular Highwire“ auf einer dreieckigen Seilkonstruktion, die scheinbar schwerelos wie ein UFO über der Bühne schwebt.

Für das Publikum entsteht dadurch ein völlig neues Erlebnis, mit neuen Perspektiven und dreimal so viel Action – für die Artisten ein erweiterter Bewegungsraum. Mehrere Ebenen können gleichzeitig bespielt werden, Kunststücke treffen aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander und die gesamte Performance wirkt noch dynamischer.

Die Konstruktion macht die Nummer technisch deutlich anspruchsvoller: unterschiedliche Seilspannungen, veränderte Balanceverhältnisse und ein fast unberechenbares Schwingungsverhalten stellen eine besondere Herausforderung für die Künstler dar. Wie immer gilt jedoch: Die Sicherheit der Artisten und des Publikums steht an erster Stelle.

Wenn aus einer Idee ein Showmoment wird

Oft stellt sich Geschäftsführer Alexander Sellin die Frage: Wie können wir dem Publikum etwas bieten, das es so noch nicht gesehen hat? Wie lässt sich eine Nummer noch spektakulärer, visueller oder überraschender gestalten? „Der Standard aus dem klassischen Zirkus- oder Bühnenbau reicht uns nicht aus. Durch unsere Eigenkreationen können wir die Elemente exakt auf unsere Ideen abstimmen. Das ist inzwischen ein fester Bestandteil der DNA von Flic Flac“, so Sellin.

In der modernen Zirkuswelt arbeiten längst nicht mehr nur Artisten, sondern ein komplettes Team aus Konstrukteuren, Technikern, Ingenieuren sowie Spezialisten aus dem Metall- und Maschinenbau.

Der Weg von der Idee bis zur fertigen Nummer ist komplex und langwierig: Von Planung und Statik über Sicherheitsberechnungen, ersten Prototypen und Tests bis hin zu den Proben mit Artisten. Trotz aller technischen Anforderungen zählt am Ende vor allem die Wirkung auf der Bühne. „Eine Konstruktion muss nicht nur funktionieren, sie muss vor allem begeistern“, so Alexander Sellin.

13. Flic Flac X-Mas Show in Nürnberg

Das „Triangular Highwire“ ist ab dem 17. Dezember 2026 im Rahmen der 13. Flic Flac X-Mas Show auf dem Nürnberger Volksfestplatz zu bestaunen. Bis zum 17. Januar 2027 erwartet das Publikum erneut ein choreografiertes Gesamterlebnis aus Akrobatik, Action und Adrenalin – mit zahlreichen neuen und exklusiven Showelementen.

Weitere Informationen sowie exklusive Einblicke hinter die Kulissen gibt es auf den Social-Media-Kanälen von Flic Flac Nürnberg (Instagram, TikTok, Facebook) sowie unter: www.flicflac-nuernberg.de.

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Flic Flac – seit 1989 das Synonym für Action, Akrobatik und Nervenkitzel! Gegründet von den Brüdern Lothar und Benno Kastein, begeistert Deutschlands führender Veranstalter für Artistik-Shows mit atemberaubenden Stunts, rasanten Choreografien und Weltklasse-Akrobaten im unverwechselbaren schwarz-gelben Zelt. An sechs Standorten in Deutschland zeigt Flic Flac jedes Jahr sechs brandneue, individuell inszenierte Shows.

2023 hat Larissa Kastein, Inhaberin des Nürnberger Standorts, ihre tiefe Verbundenheit mit der Stadt unterstrichen und die Flic Flac NB GmbH gegründet. Seit der Saison 2025/2026 setzt der Nürnberger Standort noch eins drauf: Mit dem neuen „Show & Schmankerl“-Paket genießen Besucher die spektakuläre Show und ein exklusives Drei-Gänge-Menü in einem eigenen Dinner-Zelt – ein Erlebnis, das Action und Genuss perfekt verbindet.



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