  • „Show & Schmankerl“: Flic Flac Nürnberg serviert wieder ein spektakuläres Erlebnis-Dinner

    Nürnberg – Flic Flac und Weihnachten: ein Perfect Match zur Winterzeit in der fränkischen Metropolregion.

    BildFür viele Nürnberger gehört der Besuch der X-Mas Show längst zur festen Weihnachtstradition. Um den Abend noch festlicher zu gestalten, wurde mit „Show & Schmankerl“ ein Event-Dinner entwickelt, das die actionreiche Live-Show mit einem fränkischen 3-Gänge-Buffet ergänzt und so ein besonderes Angebot aus Action, Akrobatik und Genuss schafft.

    Show & Schmankerl – die X-Mas Show mit extra Dinner-Bereich

    „Klassiker wie Pommes und Currywurst sind bei unseren Gästen immer noch extrem beliebt. Gleichzeitig wurden die Anfragen nach exklusiveren Arrangements für Firmen- oder Weihnachtsfeiern in den letzten Jahren aber immer mehr“, so Larissa Kastein, Inhaberin von Flic Flac Nürnberg. „Und unser Ziel ist es ja, allen Gästen ein rundum stimmiges Erlebnis zu bieten.“ Genau hier setzt „Show & Schmankerl“ an.

    Für das exklusive Kulinarik-Angebot stehen an jedem Show-Tag bis zu 100 Sitzplätze in einem separaten, beheizten Dinner-Zelt zur Verfügung. Dort erwartet die Besucher ein 3-Gänge-Buffet mit einer vielfältigen Auswahl an frischen Vorspeisen, warmen Hauptspeisen und winterlich inspirierten Desserts. Von rosa gebratenem Roastbeef über mediterrane Antipasti bis hin zu Entenkeulen und Mini-Schäufele – selbstverständlich auch mit vegetarischen Optionen. An der „Show & Schmankerl“-Bar stehen außerdem Softdrinks, Bier, Wein und Sekt für die Gäste bereit und sind im Paket inkludiert.

    Erfolgsformat für Weihnachtsfeiern

    Geschäftsführer Alexander Sellin sieht nach der Premiere des Erlebnis-Dinners im letzten Jahr bereits jetzt einen klaren Trend: „Gerade in der Vorweihnachtszeit wird das Angebot sehr gerne von Unternehmen angenommen, die ihre Weihnachtsfeier bei Flic Flac planen. Oder, die im Januar mit einem außergewöhnlichen Kick-off-Event ins neue Jahr starten wollen.“ Neben Firmen richtet sich das Angebot auch an private Gäste. Ob romantischer Abend zu zweit oder Weihnachtsessen mit der Familie – „Show & Schmankerl“ bietet allen Gästen unvergessliche Stunden in festlicher Atmosphäre.

    Die 13. Flic Flac X-Mas Show findet vom 17. Dezember 2026 bis 17. Januar 2027 auf dem Nürnberger Volksfestplatz statt. „Show & Schmankerl“ kann entweder vor der Abendvorstellung oder im Anschluss an die Nachmittagsvorstellung in Anspruch genommen werden. Eine Reservierung ist spätestens zehn Tage vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin erforderlich. Da pro Veranstaltungstag nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, empfiehlt Flic Flac eine frühzeitige Buchung.

    Der Preis beträgt 69,00 Euro pro Person, für Kinder bis 13 Jahre 49,00 Euro. Im Preis enthalten sind das 3-Gänge-Buffet, eine Getränke-Flatrate sowie Zugang zum exklusiven Dinner-Bereich. Alle Informationen zur Buchung finden Sie unter: https://flicflac-nuernberg.de/show-schmankerl.

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    Flic Flac – seit 1989 das Synonym für Action, Akrobatik und Nervenkitzel! Gegründet von den Brüdern Lothar und Benno Kastein, begeistert Deutschlands führender Veranstalter für Artistik-Shows mit atemberaubenden Stunts, rasanten Choreografien und Weltklasse-Akrobaten im unverwechselbaren schwarz-gelben Zelt. An sechs Standorten in Deutschland zeigt Flic Flac jedes Jahr sechs brandneue, individuell inszenierte Shows.

    2023 hat Larissa Kastein, Inhaberin des Nürnberger Standorts, ihre tiefe Verbundenheit mit der Stadt unterstrichen und die Flic Flac NB GmbH gegründet. Seit der Saison 2025/2026 setzt der Nürnberger Standort noch eins drauf: Mit dem neuen „Show & Schmankerl“-Paket genießen Besucher die spektakuläre Show und ein exklusives 3-Gänge-Buffet in einem eigenen Dinner-Zelt – ein Erlebnis, das Action und Genuss perfekt verbindet.

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