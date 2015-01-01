Unternehmer ORANGE bei Dauphin Speed Event: Netzwerkabend zwischen Oldtimern, Unternehmergeist und Wein

Hersbruck – Unter dem Jahresmotto „Tradition trifft Zukunft“ lud Unternehmer ORANGE zu einem besonderen Netzwerkabend in der Eventlocation Dauphin Speed Event in Hersbruck.

Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region erlebten einen Abend, der eindrucksvoll zeigte, wie sich Tradition, Design und moderner Unternehmergeist verbinden lassen.

Bereits beim Betreten der außergewöhnlichen Location wurde deutlich, warum Dauphin Speed Event weit über die Region hinaus bekannt und beliebt für Veranstaltungen ist. Zwischen moderner Architektur, stilvollem Ambiente und einer eindrucksvollen Sammlung historischer Fahrzeuge sowie Motorräder entstand ein Rahmen, der Gespräche, Begegnungen und neue Perspektiven wie selbstverständlich entstehen ließ.

Unternehmergeschichte mit Haltung und Weitblick

Die Unternehmerfamilie Dauphin gewährte den Gästen persönliche Einblicke in die Entwicklung des Familienunternehmens sowie in die Entstehung der heutigen Eventlocation. Dabei wurde deutlich, wie eng unternehmerischer Erfolg mit Innovationskraft, Haltung und der Fähigkeit verbunden ist, Tradition immer wieder neu zu interpretieren.

Auch kulinarisch spiegelte sich die internationale Unternehmergeschichte wider: Bei einer Weinverkostung des südafrikanischen Weinguts Allée Bleue – das ebenfalls zur Unternehmerfamilie gehört – erhielten die Gäste zusätzliche Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten der Familie Dauphin.

Persönlicher Austausch im Mittelpunkt

Unternehmer ORANGE organisiert regelmäßig Veranstaltungen für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Region und setzt dabei bewusst auf besondere Orte, spannende Unternehmergeschichten und persönlichen Dialog.

„Die Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, wie gut sich Tradition und Zukunft verbinden lassen“, so Sabine Michel, Initiatorin von Unternehmer ORANGE. „Gerade der persönliche Austausch und die Einblicke hinter die Kulissen machen solche Abende für unser Netzwerk besonders wertvoll.“

Ein besonderer Dank an die Gastgeber

Ein besonderer Dank gilt der Unternehmerfamilie Dauphin und dem gesamten Team von Dauphin Speed Event für die außergewöhnliche Gastfreundschaft und die persönlichen Einblicke hinter die Kulissen.

Ebenso bedankt sich Unternehmer ORANGE bei allen Gästen sowie bei den Partnern und Sponsoren des Abends, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere bei Schaffer & Partner mbB, VR TeilhaberBank, ARTUS Gruppe sowie dem Team von smic! Events & Marketing.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

smic! Events & Marketing

Sabine Michel

Oedenberger Straße 7 7

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Deutschland

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