Retro-Vibes zum Jubiläum: ORANGE CUP startet in die 20. Golf-Saison

Nürnberg – Retro-Outfits, Elvis-Show und ein Golfturnier mit Kultstatus: Der ORANGE CUP ist mit einem besonderen Auftakt in seine 20. Saison gestartet.

Unter dem Motto „Oldies but Goldies – Rückkehr der Legenden“ wurde der Saisonstart am 9. Mai 2026 im Golfclub Am Reichswald zu einem stimmungsvollen Erlebnis für Spieler, Gäste und Partner._

Bei frühlingshaften Temperaturen und besten Platzbedingungen erlebten die Teilnehmer einen Turniertag voller Nostalgie, guter Gespräche und besonderer Momente. Knickerbockerhosen, Retro-Shirts und liebevoll abgestimmte Dekoration sorgten auf und neben dem Platz für echtes Vintage-Flair. Viele langjährige Gäste nutzten das Jubiläum, um gemeinsam auf die Anfänge der Turnierserie zurückzublicken und Erinnerungen auszutauschen.

„Es ist schon ein tolles Gefühl, dass es den ORANGE CUP mittlerweile seit 20 Jahren gibt“, so Veranstalterin Sabine Michel. „Und am schönsten ist, dass so viele langjährige Mitspieler bis heute noch dabei sind. Es geht hier nicht nur ums Golfen, sondern vor allem um Spaß und darum, gemeinsam eine gute Zeit zu haben.“

Golfevent mit Entertainment

Der ORANGE CUP zeigte einmal mehr, dass er weit über ein klassisches Golfturnier hinausgeht. Bereits am Nachmittag konnten Golf-Neulinge bei einem Schnupperkurs erste Erfahrungen sammeln und ein Gefühl für Schläger und Ball entwickeln. Am Abend kamen dann traditionell alle Teilnehmer, Partner und Freunde im Clubhaus zusammen, um den Turniertag entspannt ausklingen zu lassen.

An der ORANGE CUP-Cocktailbar wurde auf einen gelungenen Jubiläums-Auftakt angestoßen, bevor Spitzenkoch Christian Brieske von der Eagle’s Kitchen die Gäste mit einem Fine-Dining-Erlebnis verwöhnte. Für das Highlight des Abends sorgte Entertainer Marc O. Vincent, der mit eindrucksvollen Gesangs- und Showeinlagen als Elvis Presley und weiteren Musiklegenden das Publikum begeisterte und für ausgelassene Stimmung sorgte.

Sportliche Erfolge und hochwertige Preise

Neben Genuss und Geselligkeit kam auch der sportliche Ehrgeiz nicht zu kurz. In der Bruttowertung wurden die Sieger mit besonderen Preisen ausgezeichnet. Emilia Schulz & Marc Basler freuten sich über edle Duftkerzen der ältesten Kerzen-Manufaktur der Welt.

Die Gewinner in den Nettoklassen Kay Schulz, Chadchawan Eckert und Martin Roth wurden mit 100 EUR Gutscheinen für das Golf House Nürnberg belohnt. Die Zweitplatzierten Jakkie Carla Redl, Reinhold Eckert sowie Alexandra Eckert erhielten Eintrittskarten für die exklusive Premiere der Flic Flac X-Mas Show 2026 in Nürnberg. Gutscheine für die Arvena Hotels, die in diesem Jahr ebenfalls rundes Jubiläum feiern, gingen an die Drittplatzierten ihrer Klasse: Markus Xyländer, Dieter Rottmeir und Simone Leuchauer.

Auch die Sonderwertungen boten attraktive Preise: Beim „Nearest to the Pin“ erhielten Emilia Schulz und Constantin Bissel Gutscheine für ein Schmuckdesign-Seminar. Die Gewinner des „Longest Drive“ dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen – für Emilia Schulz und Marc Basler geht es zu Österreichs größtem Golfturnier, den Austrian Alpine Open.

Die Partner des ORANGE CUP

Auch im Jubiläumsjahr kann die Turnierserie auf die Unterstützung ihrer regionalen Partner zählen. Mit dabei sind unter anderem die Schultheiss Wohnbau AG, Städter GmbH & Noris Rollrasen, Leitner Reisen, HESCH Industrietechnik GmbH, Erlanger Treuhand, Keepers & Cooks, die Goldschmiede Form & Wert sowie smic! Events & Marketing.

Ausblick auf das nächste Turnier

Das nächste Turnier der Jubiläums-Saison findet am 25. Juli 2026 im Golfclub Lichtenau statt. Unter dem Motto „Back to the Future – Der Drive in die Zukunft“ richtet sich der Blick dann nach vorne – mit innovativen und visionären Themen rund um Golf, Lifestyle und Networking.

Weitere Informationen zur Anmeldung sowie zu allen Turnieren des ORANGE CUP 2026 gibt es unter www.orangecup.de.

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Seit 2006 sorgt der ORANGE CUP für frischen Wind und gute Laune auf den Golfplätzen der Metropolregion Nürnberg und gehört aus gutem Grund zu den begehrtesten Turnierserien Bayerns. Mit viel Liebe zum Detail und kreativen Ideen realisiert Veranstalterin Sabine Michel mit ihrem Team von smic! Events & Marketing dieses besondere Golf-Turnier, bei dem Golf, Genuss & Geselligkeit im Mittelpunkt stehen. Die Farbe ORANGE steht dabei für Lebensfreude, Energie und Kommunikation: Eigenschaften, die die Netzwerkphilosophie des ORANGE CUPs auf den Punkt bringen.

Veranstalter des ORANGE CUP ist Unternehmer ORANGE. Das Unternehmer-Netzwerk steht für engagiertes Entrepreneurship, positiven Austausch, fundiertes Wissen und entspanntes Miteinander. Willkommen sind alle, die sich als Vordenker verstehen und Gutes für die Gesellschaft leisten. Ziel ist die Förderung des branchenübergreifenden Netzwerkgedankens mit nachhaltiger Kommunikation und fruchtbarem Erfahrungsaustausch sowie der Auf- und Ausbau von Beziehungen.

Abwechslungsreicher Content in diversen Informationsformaten gibt gezielt Impulse und bietet Unternehmern, Inhabern, Entscheidern und Führungskräften einen breit gefächerten Mehrwert. „Menschlich nah, strategisch weit“ ist der Gedanke dahinter.

Die smic! Events & Marketing GmbH hat ihren Sitz in Nürnberg und sich seit 2007 erfolgreich als kommunikationsstarke, inhabergeführte Full-Service-Agentur etabliert.

Sie ist der Pressekontakt von Unternehmer ORANGE.



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