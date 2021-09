send.positive.vibes – Papier & Design – wir versetzen dich in deine good vibes

Ein Label, das dein Herz höher schlagen lässt, dich inspiriert

und täglich in deine good vibes versetzt.

Die Kollektion „NO SH*T!“ ermutigt aktiv „Nein“ zu sagen. Was nicht glücklich macht, darf weg, denn du alleine bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. „GIVE A F*CK!“ auf die Meinung anderer und genieße die Freiheit ganz du selbst zu sein. send.positive.vibes, Produkte mit besonderem Design und positiver Message FOR MY BODY, SOUL & HOME.

Die beiden Gründerinnen, Julia aus Bayreuth und Anna aus Würzburg, haben eine große Gemeinsamkeit: Die Liebe zu Papier und Design. So gründeten sie 2020 ihren Shop mit der Vision die digitale Welt der Kommunikation mit Post- und Klappkarten aus unterschiedlichen Papieren zu entschleunigen.

Auf Ihrer Startup-Reise knüpfen sie mit anderen Gründerinnen Kontakte und merkten schnell, dass auch deren handgemachte Produkte genau ihren Vibe versprühen. So entschieden sie kurzerhand gemeinsam Produkte mit anderen Female Founders zu entwickeln – getreu dem Motto #realwomensupportwomen.

In ihrem Shop www.send-positive-vibes.de gibt es exklusive Sets aus ihren eigens designten Karten

zusammen mit Duftkerzen, getöpferte Kaffeebecher und anderen ausgewählten Produkten zu kaufen. Das Besondere: Alle Sets beinhalten Karten mit positiven, aufbauenden und motivierenden Worten. Sie schaffen die Möglichkeit, fern ab von Geburtstag und Weihnachten, ohne konkreten Anlass eine persönliche und handgeschriebene Botschaft an einen lieben Menschen zu senden. Ist das nicht genau die Extraportion Wertschätzung, nach der wir uns alle sehnen? Dabei achten Anna und Julia besonders darauf, dass alle Verpackungsmaterialien ihrer Produkte frei von Kunststoffen sind und auf unnötigen Müll verzichtet wird.

Pro Bestellung wird ein Teil des Erlöses an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Im Moment gehen alle Spenden an Wildwasser Würzburg e.V, ein Verein gegen Gewalt an Frauen und Kinder. Ein Thema, das aus ihrer Sicht viel mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit bekommen sollte. Gerade hier sind bestärkende Worte wie aus ihrer aktuellen Karten-Kollektion „I am enough.“, „You are amazing“ und „You are stronger than you think!“ bedeutender denn je. Mehr Infos unter www.send-positive-vibes.de

