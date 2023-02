Warum Traffic die Lebensader jeder Webseite ist

Wer im Internet Erfolg haben möchte, benötigt neben einer modernen, professionellen Webseite natürlich auch viele Besucher auf dieser. Welche Optionen gibt es, um mehr Webseiten Besucher zu gewinnen?

Schindellegi, 07.02.2023 – Mehr Besucher auf die eigene Webseite bringen für mehr Erfolg

Wer im Netz erfolgreich sein will, der braucht genügend Sichtbarkeit und muss gefunden werden. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um ausreichend Traffic zu generieren. Ein Produkt oder eine Dienstleistung kann noch so gut sein, doch wird diese in den Suchoptionen nicht gefunden, und rangiert auf den hinteren Rängen, so wird man gerade im kommerziellen Bereich keinen Erfolg haben.

Was bezeichnet man eigentlich als Traffic für die Webseite?

Hierbei geht es ganz konkret um den gesamten Besucherstrom einer bestimmten Website. Vereinfacht ausgedrückt könnte man auch sagen, dass es um die Zugriffe der Nutzer in einem ganz bestimmten Zeitraum geht. Je mehr Traffic eine Website hat, desto mehr potenzielle Webseiten Besucher gibt es, und desto eher stellen sich Interaktionen auf der Webseite ein, also gewünschte Reaktionen der Besucher.

Warum ist guter Traffic unabdingbar für den Erfolg einer Webseite?

Völlig klar ist: Ohne ausreichend Zugriffe auf eine Website, wird man erfolglos bleiben. Nicht jeder Klick ist auch gleich ein Kauf oder die Buchung einer Dienstleistung. Selbst für die Gewinnung von Leads oder ähnliche Reaktionen braucht es immer eine gewisse Anzahl von Klicks, von denen dann ein kleiner Teil die erhoffte Interaktion ausführt. Dieses Verhältnis zwischen Gesamtzahl der Besucher und Anzahl an Reaktionen nennt man Conversion-Rate.

Warum ist das Ziel mehr Traffic zu erhalten, von höchster Priorität?

Die Konkurrenz im Netz wächst stetig. Gelingt es nicht, genügend Aufmerksamkeit zu erzielen, kann man auch gefragte Produkte nicht vermarkten. Daher muss das Thema Traffic zunächst stets ganz nach oben auf die Liste der Prioritäten. Hier geht es allerdings nicht um irgendwelchen Traffic, es nützt nur etwas, wenn die Besucher auf der Webseite zumindest ein grundsätzliches Interesse an dem Thema haben.

Mehr Besucher auf die eigene Website bringen, wie kann dies konkret gelingen?

Wie in vielen anderen Bereichen auch, gibt es natürlich nicht nur einen Weg, der zum Erfolg führt. Viel mehr noch ist auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen abzuzielen. Hier einige der am häufigsten verwendeten Maßnahmen, für mehr Traffic:

– Optimierung der Website, um besser gefunden zu werden (durch Nutzung von SEO-Tools)

– Platzierung von externen Links auf Social-Media-Plattformen

– Verwendung von Google Ads / Facebook Ads etc.

– E-Mail-Marketing aufbauen / Newsletter versenden

– organische Suchmaschinen-Rankings verbessern

Auch bezahlter Traffic hat immens an Bedeutung gewonnen

Im Bereich bezahlter Traffic haben sich diverse Traffic Quellen herausgebildet. So zum Beispiel: Displayanzeigen, Newsletter, YouTube, Anzeigen auf Social-Media-Portalen, native Anzeigen oder auch gesponserte Inhalte. Der User gelangt auf die gewünschte Website, indem er bezahlte Suchergebnisse aufruft. Die Vorteile des bezahlten Traffics liegen unübersehbar auf der Hand. Unternehmen können so sehr schnell den Grad der Bekanntheit steigern.

Besonders in der ersten Zeit, wenn die Webseite noch keine Bekanntheit und wenig Sichtbarkeit hat, kann externe Hilfe sehr sinnvoll sein. Es gibt Anbieter, die für Traffic auf der Webseite sorgen können. Fanslave.eu ist in diesem Zusammenhang ein sehr versierter und zuverlässiger Anbieter, der hier die richtigen Maßnahmen einzuleiten weiß. Zu den wesentlichen Leistungen gehört hier unter anderem das Social Network Marketing. So werden passende Zielgruppen auf eine bestimmte Homepage gelenkt, die vorher nach Alter, Sprache, Geschlecht und Herkunft selektiert werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

