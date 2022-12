Wie viel ist ein Fan oder Follower für ein Unternehmen wert?

Viele Unternehmen sind aktiv auf Social-Media-Kanälen und bestrebt, viele Fans und Follower aufzubauen. Da stellt sich die Frage, ob der Aufwand, neue Fans und Follower zu finden, gut investiert ist.

Schindellegi, 19.12.2022 – Der Wert von Online-Fans und Followern für Unternehmen

Die Verwendung von Social Media ist für das Marketing eines zukunftsorientierten Unternehmens nicht mehr wegzudenken. So entstand auch eine neue Währung im Bereich Vermarktung: der Follower. Fanslave ist eine Unternehmung der Snakelink GmbH. Sie richtet sich an Unternehmen, welche ihre Followerschaft und Reichweite im Internet vergrößern möchten. Das langfristige Ziel ist es mehr Umsatz zu erwirtschaften.

Es ist zur Normalität geworden, dass gewerbliche Social Media Accounts sich anhand der Anzahl ihrer Follower miteinander messen. Den normalen Social Media Nutzer mag eine große Zahl alleine durchaus beeindrucken.

Fans und Follower sind die Grundlage für lebendige Accounts

Zunächst muss man wissen, was ein Follower auf Social Media genau ist. Prinzipiell versteht man darunter jeden Account, der einen zertifizierten Account gewerblicher Natur auf einer Plattform wie Facebook oder Instagram „liked“. Dies passiert im Idealfall, indem ein Mensch aktiv nach dem Account des Unternehmens sucht, und diesen abonniert, um regelmäßig Informationen zu erhalten. Häufiger kommt es vor, dass durch den Algorithmus der Social Media Plattform aktiv Accounts vorgeschlagen werden, die zum eigenen Account gut passen könnten.

Dabei orientiert sich das Programm an persönlichen Vorlieben des Nutzers. Es analysiert dabei das bisherige Nutzungsverhalten des Anwenders und flechtet möglichst organisch passende Inhalte in den angezeigten Feed ein. Ein Follower, der aktiv an Inhalten eines Unternehmens interessiert ist und im besten Fall auf der Plattform interagiert, kann als Fan bezeichnet werden.

Fans und Follower kaufen? Ja, aber…..

Es gibt diverse Dienstleister, die Unternehmen Social Media Fanpakete anbieten, dabei allerdings nicht auf Qualität setzen, sondern auf Masse. Die Unternehmen erhalten zu einem Festpreis eine vorgegebene Anzahl von Accounts, die ihrem Unternehmenskonto folgen werden. Oft schon nach einigen Minuten erscheinen die Follower auf der Hauptseite der Social Media-Präsenz.

Der Haken dabei ist, dass der Großteil der vermittelten Fans „tot“ ist. Es verbirgt sich folglich keine echte Person dahinter, die durch das Liken und Kommentieren von Inhalten Interaktion und somit Reichweite hervorrufen könnte. Dies aber ist notwendig, um den Social Media-Algorithmus positiv zu beeinflussen. Ein Algorithmus ist intelligent und erkennt etwa auch, wenn die Herkunft der Follower nicht zum Standort eines Unternehmens passt.

Fanslave bietet eine sichere und effektive Marketing-Strategie für Unternehmen

Das Marketing-Unternehmen Fanslave geht hier einen anderen Weg: Es vermittelt ebenfalls Follower-Pakete und nennt eine Zahl, jedoch liegt der Fokus bei den Angeboten im Fanslave Shop auf der Vermarktung echter, real existierender Interessenten. Ein Unternehmen erwirbt ein Marketing-Paket und kann dabei nach Herkunft der Fans im Bereich Deutschland/Österreich/Schweiz auswählen.

Durch eine professionelle Social Media-Strategie betreibt Fanslave nun Werbung, bis die garantierte Anzahl an neuen Fans erreicht ist. Die Besonderheit dabei ist, dass der Kunde Zugang zu einem eigenen User-Bereich erhält. Hier kann er die Werbekampagne für seine Inhalte beobachten und selbst mitbestimmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

