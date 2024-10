Warum Verbraucher unbedingt einen Versicherungscheck durchführen sollten

Eine Versicherungscheck ist besonders zum Jahresende sinnvoll. Der Check bietet Sicherheit und hilft Beiträge zu sparen.

Die Bedeutung einer Versicherungsprüfung

Jeder hat sie, für Manche sind sie lästig, für Andere ein Segen: Versicherungen. Ein unabhhängiger Versicherungscheck ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Versicherte angemessen geschützt sind. Oftmals können Veränderungen im Leben dazu führen, dass alte Versicherungsverträge nicht mehr ausreichend sind. Ein regelmäßiger Check hilft dabei, mögliche Lücken zu erkennen und Versicherungen an den Bedarf entsprechend anzupassen. Denn im Falle eines Schadensfall muss sicher sein, dass die Versicherungspolice die finanziellen Interessen schützt. Dabei ist ein unabhängiger Versicherungscheck ein essenzieller Schritt, um die gewünschte Sicherheit für einen selbst und der Familie zu gewährleisten.

Kostenersparnis durch Optimierung der Versicherungen

„Wenn du schon lange keine Überprüfung deiner Versicherungen mehr durchgeführt hast, könnte es sich lohnen, dies jetzt zu tun.“, so André Perko, Geschäftsführer der Frankfurter FINANCEDOOR GmbH. „Viele Versicherungen passen die Beiträge zum Jahresende an“, so Perko weiter.

Durch eine Optimierung bestehender Versicherungen können oftmals Kosten eingespart und bessere Leistungen vereinbart werden. Oftmals verändern sich die Lebensumstände und Bedürfnisse im Laufe der Zeit, was sich auch auf die Versicherungsbedürfnisse auswirken kann. Ein regelmäßiger Versicherungscheck kann helfen, sicherzustellen, dass Verbraucher optimal abgesichert sind und gleichzeitig Geld sparen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Versicherungscheck?

Der beste Zeitpunkt für einen Versicherungscheck ist jetzt! Es ist wichtig, regelmäßig zu überprüfen, ob Versicherungen noch zeitgemäß sind und der aktuellen Lebenssituation entsprechen. Veränderungen in Leben wie Heirat, Hauskauf oder die Geburt eines Kindes können eine Anpassung der Versicherungsdeckung erfordern.

Eine gründliche Versicherungsprüfung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Verbraucher und ihre Familien angemessen geschützt sind. Gerade zum Jahresende ist es wichtig, die verschiedenen Versicherungsverträge zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch den aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Dabei sollten vor allem die Anpassungen für Kfz, Wohngebäude- oder Krankenversicherungen im Fokus stehen, um finanzielle Risiken im Schadensfall zu minimieren. Durch eine regelmäßige Versicherungsprüfung können unerwünschte Überraschungen vermieden und die finanzielle Sicherheit gewährleistet werden.

Wo kann ein Check gemacht werden?

Verbraucher haben verschiedene Optionen, wenn es um ihre Versicherungen geht. Sie können sich direkt an ihre Versicherung wenden, um Informationen zu erhalten oder Hilfe bei Fragen zu bekommen. Alternativ können sie sich auch an einen unabhängigen Versicherungsberater oder Versicherungsmakler wenden, der als Experte in Versicherungsfragen fungieren kann. Darüber hinaus bieten staatlich geförderte Verbraucherzentralen Beratungen zu verschiedenen Versicherungsthemen an. Es ist wichtig, sich aktiv mit seinen Versicherungsverträgen auseinanderzusetzen und sich gegebenenfalls beraten zu lassen, anstatt sie unbeachtet ruhen zu lassen. Die Nutzung von Vergleichsportalen kann ebenfalls eine nützliche Methode sein, um passende Versicherungsoptionen zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FINANCEDOOR GmbH

Herr André Perko

Kiesstr. 38

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 06977039967

web ..: https://www.financedoor.de

email : mail@financedoor.de

Die FINANCEDOOR GmbH aus Frankfurt am Main bietet Finanzberatung für private Haushalte. Als freier Finanzberater erstreckt sich das Portfolio von der Vorsorge über Versicherungen bis hin zu professionellen Geldanlagen. Die Finanzplanungen und Finanzberatungen umfassen dabei auch die private Baufinanzierung und die Ruhestandsplanung.

Ganz im Sinne des Verbraucherschutzes versteht sich CEO André Perko als Partner an der Seite seiner Mandanten. Die Vermittlung und Beratung zu Finanzen wird unabhängig, sprich ohne Bindung an bestimmte Banken oder Versicherungen erbracht: Das Unternehmen ist als Honorar-Finanzanlagenberater §34 h GewO registriert.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der privaten Finanzberatung werden Finanzgutachten und Versicherungschecks erarbeitet. Kunden schätzen diesen Service. Die FINANCEDOOR GmbH kann auf über 1000 positive Kundenbewertungen aus den vergangenen 25 Jahren zurückblicken. Ein Erfolg der auf langjähriger Erfahrung und Kompetenz in der Finanzberatung beruht.

