  • Warum viele Männer bei der Partnersuche scheitern – und es nicht verstehen

    Immer mehr Männer scheitern bei der Partnersuche. Love Coach Tetiana Bernatek erklärt, woran es liegt – und wie eine professionelle Partnervermittlung echte Chancen auf Glück eröffnet.

    BildBrannenburg, 17. April 2026 – Immer mehr Männer wenden sich an eine seriöse Partnervermittlung und erfahrene Love Coaches, weil sie trotz aller Bemühungen bei der Suche nach einer festen Beziehung scheitern. Tetiana Bernatek, Inhaberin von Partnervermittlung Dein Glücksfall und erfahrener Love Coach, beobachtet seit Jahren ein wiederkehrendes Muster: Viele Männer wünschen sich eine deutlich jüngere, attraktive Frau – investieren jedoch selbst zu wenig Zeit, Energie und persönliches Engagement in die Partnersuche.

    „Viele Männer warten auf die eine, perfekte Frau und übersehen dabei reale Chancen auf eine erfüllende Partnerschaft“, erklärt Tetiana Bernatek. „Sie unterschätzen, dass nicht nur sie wählen – auch die Frau trifft ihre Entscheidung und achtet darauf, wie ernsthaft und engagiert ein Mann wirklich ist.“ Häufig fehlt es an der Bereitschaft, sich wirklich auf den Kennenlernprozess einzulassen und aktiv in die eigene Entwicklung zu investieren.

    Warum Männer oft an ihren eigenen Ansprüchen scheitern

    Die Erfahrung zeigt: Wer sich ausschließlich auf Äußerlichkeiten und einseitige Wunschvorstellungen konzentriert, übersieht wertvolle Begegnungen und bleibt häufig allein. „Eine erfolgreiche Beziehung basiert auf gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und echter Verbindung“, betont Bernatek. „Es reicht nicht, nur zu warten – Männer sollten selbst aktiv werden, sich weiterentwickeln und offen für neue Erfahrungen sein.“

    Tipps für eine erfolgreiche Partnersuche

    * Realistische Erwartungen entwickeln: Prüfen Sie, ob Ihre Wünsche und Vorstellungen zu Ihrer eigenen Lebenssituation passen. Eine ernsthafte Partnerschaft entsteht auf Augenhöhe.
    * Engagement zeigen: Investieren Sie Zeit und Energie in die Partnersuche. Nehmen Sie an persönlichen Treffen teil und zeigen Sie echtes Interesse.
    * Offenheit für neue Begegnungen: Lassen Sie sich auf unterschiedliche Persönlichkeiten ein und geben Sie auch Frauen eine Chance, die nicht sofort alle Wunschkriterien erfüllen.
    * Selbstreflexion zulassen: Hinterfragen Sie, was Sie selbst zu einer erfüllenden Partnerschaft beitragen können – und wo Entwicklungspotenzial besteht.
    * Professionelle Unterstützung nutzen: Eine erfahrene Partnervermittlung und ein Love Coach bieten wertvolle Impulse, um eigene Muster zu erkennen und nachhaltig zu verändern.

    „Wer bereit ist, sich ehrlich auf den Prozess einzulassen, erhöht seine Chancen auf eine glückliche und stabile Beziehung deutlich“, so Tetiana Bernatek. Die Partnervermittlung Dein Glücksfall unterstützt Männer mit persönlicher Beratung, verifizierten Profilen und maßgeschneiderten Kompatibilitätsoptionen – für echte Begegnungen und langfristigen Erfolg.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Partnervermittlung Agentur „Dein Glücksfall“
    Frau Tetiana Bernatek
    Am Kaiserblick 28
    83098 Brannenburg
    Deutschland

    fon ..: +49 1706165537
    web ..: https://www.dein-gluecksfall.com/
    email : info@dein-gluecksfall.com

    Als Vorreiter in der Branche hat sich Partnervermittlung „Dein Glücksfall“ dazu verschrieben, Männer und Frauen auf der Suche nach einer tieferen Verbindung und wahrer Liebe zusammenzubringen. Die persönliche Betreuung, individuelle Verifikation und die Liebe zum Detail machen aus dieser Partnervermittlung eine einzigartige Plattform für alle, die auf der Suche nach etwas Echtem sind. Von ihrem Firmensitz in Brannenburg aus hat „Dein Glücksfall“ bereits viele Menschen auf ihrem Weg zum Glück begleitet.

    Pressekontakt:

    Online-Marketing & SEO Agentur – Internetdienste Burkart
    Herr Armin Burkart
    Scheffelstrasse 4
    76476 Bischweier

    fon ..: +49 1727131437
    email : ab@armin-burkart.de


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