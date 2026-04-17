Loreley als PLAYMOBIL®-Sonderfigur zum Spielen und Sammeln

Die Loreley verzaubert mit ihrem legendären Gesang, üppig blonder Haarpracht und unwiderstehlichem Charme seit alters her die Herzen der Menschen.

Nun nimmt die Schönheit aus dem UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal auf ganz neue und aufregende Art Gestalt an: als PLAYMOBIL®-Sonderfigur Loreley. Mit ihrem berühmten goldenen Kamm in der Hand, in ein blau funkelndes Kleid gehüllt und mit einem geheimnisvollen Lächeln auf den Lippen hat sich die 7,5 cm große und rund 20 Gramm leichte Mini-Loreley eines ganz fest vorgenommen: Die Herzen von Groß und Klein zu erobern. „Mit unserer PLAYMOBIL®-Sonderfigur Loreley lassen wir die berühmte Rheinlegende in neuem Glanz erstrahlen“, erklärt Geschäftsführerin Ulrike Dallmann. „Anmutig und geheimnisvoll bringt sie den Zauber unserer berühmten Felsenlandschaft direkt ins Kinderzimmer und in die Sammlung.“ Damit verrät sie auch schon für wen die große kleine Sagengestalt zum Spielen, Sammeln und Staunen gedacht und gemacht ist: „Für Groß und Klein, für Liebhaber, Sammler und Fans deutscher Mythen.“

Sagenhafte Rhein-Schönheit in Klein auch für Groß

Mit ihrem detailreichen Design ist die Mini-Loreley nicht nur eine ikonische Figur der Rheinromantik zum Anfassen, sondern auch ein perfektes Sammelstück für Jung und Alt, „zum Nachspielen legendärer Geschichten oder zum Ausstellen – es ist ein ideales Geschenk für alle, die Geschichten, Legenden und den Rhein lieben“, so Dallmann. Bis die Figur tatsächlich greifbar wird, dauert es allerdings noch etwas, denn die PLAYMOBIL®-Sonderfigur braucht eine bestimmte Bestellmenge, um produziert werden zu können – daher erfolgt der Verkauf in der Anfangsphase in erster Linie über Gewerbetreibende.

„Jetzt heißt es für alle Loreley-Fans: Bestellen was das Zeug hält!“

Jeder soll jetzt aktiv werden, um die Loreley als PLAYMOBIL®-Sonderfigur in aller Welt bekannt zu machen. „Nach Erreichen unserer Mindestbestellmenge von 20.000 Stück erfolgt die Lieferung der PLAYMOBIL®-Sonderfigur Loreley rund vier bis sechs Monate später – also pünktlich zum nächsten Weihnachtsgeschäft. Da heißt es jetzt für die Gewerbetreibenden: Mitmachen und bestellen, was das Zeug hält“, sagt Dallmann. Der Einkaufspreis beträgt pro Stück 4,15 Euro zzgl. MwSt. Wer 1.000 und mehr bestellt, bekommt die PLAYMOBI®L-Sonderfigur Loreley von der amtierenden Loreley Selina höchstpersönlich geliefert. Die Mindestbestellmenge beträgt 50 Stück. Bestellt werden kann die kleine große sagenhafte Schönheit online unter https://www.loreley-touristik.de/das-loreley-plateau/playmobil-sonderfigur-loreley.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Loreley Touristik GmbH

Frau Ulrike Dallmann

Loreley 7

56348 Bornich

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6771 910-0

web ..: https://max-pr.eu/loreley-touristik/

email : info@loreley-touristik.de

Loreley Touristik

Die Loreley Touristik GmbH der Verbandsgemeinde Loreley ist das touristische Sprachrohr und offizielle Repräsentantin einer der populärsten Regionen in Deutschland: nämlich der Loreley-Region mit dem sagenumwobenen Loreley-Felsen, gelegen inmitten des Oberen Mittelrheintals, das 2002 in Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Die Gesellschaft mit Sitz in Bornich betreut, vertritt, koordiniert und vermarktet die Interessen ihrer rund 160 Mitglieder – Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Kulturschaffende – aus dem Raum zwischen Kaub im Süden und Braubach im Norden mit 22 Gemeinden und Städten. Der rund 30 Kilometer lange Abschnitt des Rheins gilt als der mit Abstand schönste und romantischste. Thematische Schwerpunkte sind natürlich auch der berühmte Mittelrhein-Wein, die zahllosen Erholungsmöglichkeiten, Wander- und Radwege sowie die vielen Veranstaltungen – beispielsweise „Rhein in Flammen“. Die Loreley Touristik GmbH organisiert aber auch eigene Events, bietet Workshops mit regionalen Künstlern an oder initiiert alljährlich die Wahl einer echten „Loreley“.

Pressekontakt:

max.pr

Frau Sabine Dächert

Leutstettener Straße 6

82319 Starnberg

fon ..: +49 (0) 179-7696650

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

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