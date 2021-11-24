Loreley Touristik: Neue Rundwanderwege „Loreley Spuren“: Logo macht Marke sichtbar

Mit den „Loreley Spuren“ entstehen in den kommenden Jahren neue Rundwanderwege – und von Anfang an setzt das Obere Mittelrheintal auf ein gemeinsames Erscheinungsbild:

Ein frisches Logo macht die Wege zu einer gemeinsamen Marke, die weit über die Region hinausstrahlt. Unter dem gemeinsamen Schriftzug „Loreley Spuren“ wird künftig jeweils der Name des einzelnen Weges erscheinen. Die Umsetzung ist Teil des EU-Förderprogramms LEADER, das innovative Ideen im ländlichen Raum unterstützt. Ab 2026 werden die Wege ausgeschildert und für Gäste aus aller Welt erlebbar gemacht.

Ein starkes Zeichen für Identität und Sichtbarkeit

„Mit dem neuen Logo machen wir einen wichtigen Schritt hin zu einer starken Marke. Die ,Loreley Spuren‘ stehen für die Einzigartigkeit unserer Landschaft und für ein Wandererlebnis, das Gäste aus nah und fern anspricht“, erklärt Ulrike Dallmann, Geschäftsführerin der Loreley Touristik GmbH. Sie betont außerdem die Bedeutung der neuen Wege: „Die neuen Rundwanderwege sind weit mehr als nur attraktive Ausflugsziele – sie machen die Loreley Region sichtbar, erlebbar und unverwechselbar. Mit den ,Loreley Spuren‘ setzen wir ein Zeichen, das unsere Identität stärkt und gleichzeitig Tages- sowie auch Übernachtungsgäste von außerhalb neugierig macht. Bei unseren ausgezeichneten Gastgebern finden sie den perfekten Ausgangspunkt für ihre Entdeckungstouren.“

