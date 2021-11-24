  • Loreley Touristik: Neue Rundwanderwege „Loreley Spuren“: Logo macht Marke sichtbar

    Mit den „Loreley Spuren“ entstehen in den kommenden Jahren neue Rundwanderwege – und von Anfang an setzt das Obere Mittelrheintal auf ein gemeinsames Erscheinungsbild:

    BildEin frisches Logo macht die Wege zu einer gemeinsamen Marke, die weit über die Region hinausstrahlt. Unter dem gemeinsamen Schriftzug „Loreley Spuren“ wird künftig jeweils der Name des einzelnen Weges erscheinen. Die Umsetzung ist Teil des EU-Förderprogramms LEADER, das innovative Ideen im ländlichen Raum unterstützt. Ab 2026 werden die Wege ausgeschildert und für Gäste aus aller Welt erlebbar gemacht.

    Ein starkes Zeichen für Identität und Sichtbarkeit

    „Mit dem neuen Logo machen wir einen wichtigen Schritt hin zu einer starken Marke. Die ,Loreley Spuren‘ stehen für die Einzigartigkeit unserer Landschaft und für ein Wandererlebnis, das Gäste aus nah und fern anspricht“, erklärt Ulrike Dallmann, Geschäftsführerin der Loreley Touristik GmbH. Sie betont außerdem die Bedeutung der neuen Wege: „Die neuen Rundwanderwege sind weit mehr als nur attraktive Ausflugsziele – sie machen die Loreley Region sichtbar, erlebbar und unverwechselbar. Mit den ,Loreley Spuren‘ setzen wir ein Zeichen, das unsere Identität stärkt und gleichzeitig Tages- sowie auch Übernachtungsgäste von außerhalb neugierig macht. Bei unseren ausgezeichneten Gastgebern finden sie den perfekten Ausgangspunkt für ihre Entdeckungstouren.“

    Loreley Touristik
    Die Loreley Touristik GmbH der Verbandsgemeinde Loreley ist das touristische Sprachrohr und offizielle Repräsentantin einer der populärsten Regionen in Deutschland: nämlich der Loreley-Region mit dem sagenumwobenen Loreley-Felsen, gelegen inmitten des Oberen Mittelrheintals, das 2002 in Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Die Gesellschaft mit Sitz in Bornich betreut, vertritt, koordiniert und vermarktet die Interessen ihrer rund 160 Mitglieder – Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Kulturschaffende – aus dem Raum zwischen Kaub im Süden und Braubach im Norden mit 22 Gemeinden und Städten. Der rund 30 Kilometer lange Abschnitt des Rheins gilt als der mit Abstand schönste und romantischste. Thematische Schwerpunkte sind natürlich auch der berühmte Mittelrhein-Wein, die zahllosen Erholungsmöglichkeiten, Wander- und Radwege sowie die vielen Veranstaltungen – beispielsweise „Rhein in Flammen“. Die Loreley Touristik GmbH organisiert aber auch eigene Events, bietet Workshops mit regionalen Künstlern an oder initiiert alljährlich die Wahl einer echten „Loreley“.

