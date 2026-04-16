Was Freddy Mercury mit Hyperdontie zu tun hat, und wie diese Krankheit behandelt werden kann

Der prägnante Überbiss von Freddy Mercury rührte daher, dass er 36 statt wie normal 32 Zähne hatte. Wenn Hyperdontie das Lächeln prägt: moderne Behandlungswege bei Zahnüberzahl und Mesidosens

Ludwigshafen, 16.04.2026 – Hat jemand mehr als 32 Zähne spricht man von einer Hyperdontie

Hat ein Mensch einen sog. Überbiss, liegt das häufig an einer Zahnüberzahl. Bei mehr als 32 Zähnen im Mund sprechen Fachleute von einer Hyperdontie. Bei der Hyperdontie handelt es sich um eine angeborene Zahnüberzahl, bei welcher zusätzliche Zähne im Milch- oder im bleibenden Gebiss entstehen. Am häufigsten ist dabei eine Mesidosens, dabei handelt es sich um einen oder mehrere überzählige Zähne im Bereich der oberen Schneidezähne. Die zusätzliche Zahnanlage bei der Hyperdontie kann das reguläre Durchbrechen der Zähne stören und zu unschönen Fehlstellungen führen.

Überbiss: Ein häufiges Ergebnis der Zahnüberzahl

Der Begriff Überbiss beschreibt eine vertikale oder auch horizontale Überdeckung der oberen Frontzähne über die unteren Zahnreihen. Er wird häufig durch genetische Faktoren, aber auch durch Kieferfehlstellungen oder eben durch eine Zahnüberzahl begünstigt werden. Treffen zusätzliche Zähne auf einen begrenzten Platz im Kiefer, kann es schnell zu Engständen, Verschiebungen und somit auch zu einem solchen Effekt kommen.

Ein prominentes und bis heute bewundertes Beispiel für eine solche Fehlstellung ist Freddie Mercury, der Sänger der Band Queen. Er wies einen deutlichen Überbiss auf, welcher durch eine Form der Hyperdontie – eine Form von Mesidosens mit mehreren zusätzlichen Zähnen im Oberkiefer – verursacht wurde. Die zusätzliche Zahnanlage bei ihm hat die Zahnreihe verlängert und das Gleichgewicht zwischen Oberkiefer und Unterkiefer verändert.

Freddy Mercury – Überbiss (Hyperdontie) als Markenzeichen

Freddie Mercury gehört zu den wenigen Personen, welche eine solche Fehlstellung nicht medizinisch behandeln ließen, da er glaubte, dass er dieser Hyperdontie seine außergewöhnliche Stimme zu verdanken habe. Er hatte die Angst, dass sein Stimmumfang unter einer Verringerung der Zahnüberzahl leiden würde.

Hyperdontie und Mesidosens – warum eine Behandlung empfehlenswert ist

Die Realität vieler Menschen sieht allerdings anders aus. Denn eine unbehandelte Hyperdontie kann unter anderem zu Fehlstellungen, zu Problemen beim Sprechen und Kauen und auch zu einem höheren Karies- und Entzündungsrisiko führen. Diese ästhetischen und funktionellen Einschränkungen können das Leben der Person nachhaltig stören. Ein Überbiss gehört aus diesem Grund von Fachärzten behandelt.

Eine Zahnüberzahl behandeln: Heute kein Problem mehr.

In der heutigen Zeit stehen verschiedene zahnmedizinische oder oralchirurgische Verfahren zur Verfügung, um eine Hyperdontie frühzeitig zu korrigieren. Häufig werden überzählige Zähne schonend entfernt und eine kieferorthopädische Korrektur vorgenommen. Ein Überbiss wird in der Regel frühzeitig diagnostiziert und im Anschluss fachgerecht behandelt, um Funktion, Ästhetik und auch Zahngesundheit langfristig zu sichern.

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