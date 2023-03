Was hat Tauwerk mit Kunst zu tun?

Das Bremer Familienunternehmen Gleistein entwickelt und produziert seit fast 200 Jahren Seile für jede Anwendung und sorgt damit immer wieder für perfekte Verbindungen.

Und um die geht es auch in der Ausstellung von Stephan Thierbach in der Kulturkirche St. Stephani Bremen vom 17. März bis 18. Juni 2023., in der sich der Künstler mit Fragen über das Zuhause-, vor allem aber das Verwoben-, Verbunden- und Verbündet-Sein auseinandersetzt. Die Gleistein GmbH unterstützt schon seit vielen Jahren nicht nur Industrie und Schifffahrt, sondern auch die Kunstwelt: Mit seinem Fachwissen im Bereich Seiltechnik trug das Unternehmen beispielsweise wesentlich zum Erfolg einiger der beeindruckendsten Kunstinstallationen durch Christo und Jeanne-Claude bei. Jetzt spendet das Unternehmen 1500 Meter Seil für Thierbachs Darstellung des komplexen Geflechts des menschlichen Habitats.

Zur Ausstellungsseite St. Stephani:

https://www.kulturkirche-bremen.de/news-aktuelles/veranstaltungskalender/detail/vernissage-zur-kunstaustellung-obdach-boden-kulturkirche-st-stephani-bremen-1675162027

Ausstellung über das Lebenswerk von Christo und Jeanne-Claude, unterstützt vom langjährigen Kooperationspartner Gleistein

Seiltechnik mag auf den ersten Blick nicht viel mit Kunst zu tun haben, die Gleistein GmbH, ein führender Hersteller von Faserseilen, ist jedoch immer wieder in Kunstprojekte involviert. So hat sich auch das Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude in den vergangenen 30 Jahren wiederholt an Gleistein gewandt, um bei der Umsetzung seiner legendären Kunstinstallationen, wie zum Beispiel der Reichstagsverhüllung in Berlin im Jahr 1995 und der Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris im Jahr 2021, vom technischen Know-how des Bremer Unternehmens zu profitieren.

Nun unterstützt Gleistein die Ausstellung „Paris. New York. Grenzenlos“ im Museum für Kunst und Kulturgeschichte Schloss Gottorf vom 10.03. – 03.09.2023, um das Lebenswerk der Künstler zu würdigen.

Zur Ausstellungsseite Schloss Gottdorf:

https://museum-fuer-kunst-und-kulturgeschichte.de/de/christo-und-jeanne-claude-paris-new-york-grenzenlos

Download Pressebilder Arc de Triomphe, Wrapped:

https://gleistein.pixxio.media/share/?token=rBGk8Ba1f1G5p49En

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gleistein GmbH

Herr Andreas Linder

Heidlerchenstraße 7

28777 Bremen

Deutschland

fon ..: 0170 7811836

web ..: https://gleistein.com

email : linder@gleistein.com

Gleistein beschäftigt sich seit 1824 mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigem Tauwerk. Als ältestes Familienunternehmen der Hansestadt Bremen spielt Tradition bei uns natürlich eine wichtige Rolle: Vor allem die Tradition, den Blick immer nach vorne zu richten! Nachhaltige Entwicklung und vorausschauende Entscheidungen sind grundlegende Voraussetzungen für Zukunftsfähigkeit. Und das ist für uns nichts Neues: Gleistein ist heute eine international agierende Firmengruppe und in vielen Bereichen Technologieführer.

In Bremen und Trencin verfügen wir über zwei der weltweit modernsten Produktionsanlagen. Anspruchsvolle Konstruktionen, hochwertigste Materialien und zukunftsweisende Seilveredelungen ermöglichen innovative Produkte auf überragendem Niveau.

Damit eine Verbindung hält, kommt es aber nicht nur auf das Seil selbst an, sondern ebenso auf seinen richtigen Einsatz: Zum kompletten Produktangebot gibt es bei Gleistein deshalb auch den kompletten Service. Eine gute Verbindung trotzt nicht nur hohen Belastungen, sie hält auch für sehr lange Zeit. Es ist kein Zufall, dass diese Erkenntnis bezogen auf Geschäftsbeziehungen genauso viel Sinn ergibt wie für unser Tauwerk.

