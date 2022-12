Was ist Woke Business Leadership?

„Woke Leadership“ ist ein Begriff, der eine neue Art von Führungskräften beschreibt, die sich der Probleme der sozialen Gerechtigkeit bewusst sind und sich für Veränderungen einsetzen.

Diese Führungspersönlichkeiten stammen oft selbst aus marginalisierten Gemeinschaften und wissen, wie wichtig es ist, für Gleichberechtigung zu kämpfen. Sie scheuen sich auch nicht, sich gegen Ungerechtigkeit auszusprechen, selbst wenn dies bedeutet, dass sie sich gegen den Status quo stellen.

Was ist „woke“?

Manche Leute mögen „woke“ Leadership als zu idealistisch oder unpraktisch ansehen, aber wir glauben, dass diese Leader genau das sind, was wir jetzt brauchen. Wir leben in einer Welt, die zunehmend gespalten ist, und wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die uns zusammenbringen, anstatt uns auseinander zu treiben. Wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die sich für das Richtige einsetzen, auch wenn es nicht populär ist. Wir brauchen Business Leader, die wach sind.

?Die Vorteile einer wachen Führung für dein Unternehmen

In der Geschäftswelt ist der Begriff „woke“ in letzter Zeit viel diskutiert worden. Aber was bedeutet es eigentlich, ein „woke business leader“ zu sein?

Einfach ausgedrückt bedeutet „Woke Leadership“, sich sozialer Probleme bewusst zu sein und Maßnahmen zu ergreifen, um dein Unternehmen integrativer zu gestalten. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder willkommen und respektiert fühlt.

Es gibt zahllose Vorteile, ein „Woke Leader“ zu sein. Zunächst einmal zeigt es deinen Mitarbeitern, dass es dir um mehr als nur um den Gewinn geht. Es zeigt, dass du dich dafür einsetzet, deinen Arbeitsplatz zu einem sicheren und unterstützenden Umfeld für alle zu machen.

Darüber hinaus kann es dir helfen, Top-Talente anzuziehen, wenn du ein „Woke Leader“ bist. Immer mehr Menschen suchen nach Unternehmen, die mit ihren Werten übereinstimmen, und indem du ein „Woke Leader“ bist, signalisierst du, dass dein Unternehmen einer dieser Orte ist.

Und schließlich kann eine „Woke Leadership“ dazu beitragen, dein Endergebnis zu verbessern. Studien haben gezeigt, dass Unternehmen mit vielfältigen und integrativen Arbeitsplätzen produktiver und profitabler sind. Es ist also nicht nur richtig, ein „woke leader“ zu sein, sondern auch gut fürs Geschäft!

?Wie man in der Geschäftswelt ein „woke leader“ wird

Es besteht kein Zweifel daran, dass eine erfolgreiche Führungskraft in der Wirtschaft über ein gewisses Maß an „Wokeness“ verfügen sollte. Wachsamkeit bedeutet, sich sozialer und politischer Themen bewusst zu sein und mit Mitgefühl und Achtsamkeit gegenüber anderen zu handeln. Es geht darum, ein integratives Umfeld zu schaffen, in dem jeder erfolgreich sein kann.

Und auch wenn einige dies als Trend oder Modeerscheinung ansehen mögen, ist es in Wirklichkeit so, dass die Unternehmen, die eine wache Führung praktizieren, erfolgreich sind. Sie sind diejenigen, die Top-Talente anziehen und an sich binden, und sie sind diejenigen, die einen positiven Einfluss auf ihre Gemeinschaft ausüben.

Wenn du also eine erfolgreiche Führungskraft in der Wirtschaft sein willst, ist es an der Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie du eine wache Persönlichkeit werden kannst.

Hier sind ein paar Tipps:

Informiere dich über soziale und politische Themen.

Bemühe dich um ein integratives Umfeld an deinem Arbeitsplatz.

Höre dir verschiedene Perspektiven an und versuche, die Dinge aus dem Blickwinkel anderer zu sehen.

Sei mitfühlend und achtsam im Umgang mit anderen.

Steh für das ein, woran du glaubst, auch wenn das bedeutet, dass du dich gegen die allgemeine Meinung stellst.

?Case Studies erfolgreicher Woke Business Leader

Bei wacher Führung geht es darum, sich bewusst zu machen, welche Auswirkungen die eigenen Entscheidungen und Handlungen auf andere haben, und Schritte zu unternehmen, um Ungerechtigkeiten zu beseitigen, wenn sie auftreten. Es geht darum zu erkennen, dass wir alle die Verantwortung haben, die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen.

Als Führungskraft hast du die einmalige Chance, anderen ein Beispiel zu geben und ihnen den Weg in eine gerechtere Zukunft zu weisen. Indem du eine wache Führungspersönlichkeit bist, kannst du dazu beitragen, eine integrativere Arbeitsplatzkultur zu schaffen, die Kreativität und Innovation eher begünstigt.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie du „Woke Leadership“ in der Geschäftswelt praktizieren kannst. Hier sind einige Tipps, die dir Einstieg erleichtern:

Achte auf deine Sprache und deinen Ton, wenn du mit anderen kommunizierst. Bemühe dich um eine integrative Sprache und vermeide Stereotypen, wenn du über oder mit Gruppen von Menschen sprichst.

Sei sensibel für die unterschiedlichen Erfahrungen, Bedürfnisse und Hintergründe deiner Mitmenschen. Achte darauf, wie sich deine Entscheidungen und Handlungen auf verschiedene Menschen auswirken könnten, und versuche, so rücksichtsvoll wie möglich zu sein.

Sei ein Fürsprecher für Veränderungen. Wenn du in deinem Unternehmen oder deiner Branche etwas siehst, das unfair oder ungerecht ist, sprich es an und werde aktiv. Trage dazu bei, dass ein gerechteres Umfeld für alle geschaffen wird.

In der heutigen Geschäftswelt gibt es zahlreiche Beispiele für erfolgreiche wache Führungskräfte. Ein Paradebeispiel ist Kenneth Frazier, der CEO von Merck & Co. Frazier ist ein lautstarker Verfechter der sozialen Gerechtigkeit, insbesondere in Bezug auf die Beziehungen zwischen den Rassen. Er hat seine Plattform genutzt, um sich gegen Polizeibrutalität und Rassismus in Amerika auszusprechen, und er war auch ein offener Unterstützer der Black-Lives-Matter-Bewegung.

Frazier ist nicht der einzige erfolgreiche Wirtschaftsführer, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Sheryl Sandberg, die Geschäftsführerin von Facebook, ist ein weiteres Beispiel. Sandberg ist eine ausgesprochene Verfechterin der Gleichberechtigung der Geschlechter und setzt sich unermüdlich für die Stärkung der Rolle der Frau sowohl innerhalb als auch außerhalb von Facebook ein.

Dies sind nur einige Beispiele für erfolgreiche Führungskräfte in der heutigen Geschäftswelt. Es gibt noch viele andere, die etwas bewirken und für Veränderungen kämpfen. Wenn du eine erfolgreiche Führungskraft werden willst, ist es wichtig, dass du verstehst, wie wichtig es ist, „woke“ zu sein.

