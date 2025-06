Was macht der Weltraum-Bergbau

Asteroiden, Monde und andere Himmelskörper enthalten Rohstoffe. Technische, rechtliche und ethische Herausforderungen bestehen.

Um Ressourcen im Weltall zu bergen und zur Erde zu bringen, ist es noch ein weiter Weg. Aber Raketenstarts privater Initiatoren verleihen der Branche neuen Aufschwung. So gibt es bereits Unternehmen, die mit Satelliten, mit eigens entwickelten Weltraum-Robotern und der Entwicklung von Software und Teleskopen die Sache vorantreiben wollen. Asteroiden enthalten oft Eisen, Nickel oder Platingruppenmetalle, die wichtig sind für die Automobil- und Elektronikbranche. Diese gibt es in größerer Menge hauptsächlich in Südafrika, Kanada und Russland.

Sibanye-Stillwater gehört zu den großen Produzenten der Platingruppenmetalle. Die Betriebe befinden sich in Südafrika und in den USA. Daneben produziert der Konzern Gold und kümmert sich auch um Batteriemetalle.

Den Asteroiden Psyche möchte die NASA etwa ab Mitte 2029 untersuchen. Er ist im Durchmesser etwa 226 Kilometer groß und enthält vor allem Nickel und Eisen. In anderen kleineren Asteroiden soll neben den Platingruppenmetallen auch Gold enthalten sein. Missionen ins All sind natürlich extrem teuer und auch so manche Abbaumethoden müssten erst noch entwickelt werden. Viele Probleme sind noch ungelöst, sei es die nötige Energie bei einem Abbau im All, der Wasserbedarf, nötige Sicherheitsvorkehrungen oder die Logistik insgesamt.

Gut, dass es noch Ressourcen auf der Erde gibt. Dabei existieren noch Lagerstätten, die in größerer Tiefe liegen und erst noch entdeckt werden müssen. Technologien, die die Erdkruste tiefer durchleuchten können, sind dafür noch nötig. Soweit es um Nickel (und auch Kobalt) geht, hat die Canada Nickel Company bereits große Vorkommen auf seinem Crawford-Projekt in Ontario identifiziert, damit Rohstoffe für die wachsenden Märkte Elektromobilität und Stahl geliefert werden können.

