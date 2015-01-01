  • Was macht einen guten plastischen Chirurgen aus? Die wichtigsten Kriterien laut Prof. Dr. Mehmet Atila

    Ein guter plastischer Chirurg vereint hohe Fachqualifikation, Spezialisierung, maximale Sicherheit, ehrliche Aufklärung, Empathie und Verantwortung und ist wichtiger als jede Methode für das Ergebnis.

    Für Prof. CH Dr. med. Mehmet Atila ist die Antwort klar: Exzellenz beginnt mit Qualifikation, endet aber bei Haltung. Ein seriöser Behandler verfügt über den geschützten Facharzttitel für Plastische und Ästhetische Chirurgie, idealerweise ergänzt um internationale Zertifikate wie den EBOPRAS-Fellow, und kann langjährige operative Erfahrung in seinem Schwerpunkt vorweisen. Dazu gehören hohe Fallzahlen in Brustchirurgie, Körperformung und Gesichtseingriffen sowie eine konsequente Spezialisierung statt pauschaler „Allesbehandlung“.

    Mindestens ebenso wichtig ist für Atila ein Sicherheitsverständnis, das weit über den OP-Saal hinausreicht: moderne, nach §30 konzessionierte Klinikstrukturen, standardisierte Prozesse, erfahrene Anästhesisten, Folgekostenversicherung und eine engmaschige Nachsorge. Ein guter plastischer Chirurg bespreche Komplikationsrisiken offen, lehne unrealistische Wünsche ab, dokumentiere seine Ergebnisse strukturiert und sei auch im seltenen Problemfall erreichbar.
    Drittes Kriterium ist die innere Haltung. In der Medical Inn Klinik definiert Atila Empathie, Präzision und Vertrauen als Kernwerte: ein ausführliches Erstgespräch, ehrliche Aufklärung mit Vorher-Nachher-Beispielen und ein Behandlungskonzept, das Natürlichkeit vor Effekthascherei stellt. Patienten sollen nach dem Eingriff „wie sie selbst, nur stimmiger“ wirken, nicht wie jemand anderes oder einem Trend nachempfunden.

    Schließlich gehört für ihn gelebte Verantwortung dazu: kontinuierliche wissenschaftliche Fortbildung, Entwicklung eigener OP-Techniken, Engagement in Fachgesellschaften und humanitäre Einsätze im Ausland. Wer all das vereint, also Fachkompetenz, Sicherheit, Ethik, Menschlichkeit und sichtbare Leidenschaft für seinen Beruf, erfüllt aus Sicht von Prof. Mehmet Atila die entscheidenden Kriterien eines wirklich guten plastischen Chirurgen. Für Patienten ist die Wahl nur des Operateurs damit entscheidender als jede einzelne Methode.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Medical INN
    Herr Prof. CH Dr. med. Mehmet Atila
    Georg-Glock-Straße 8
    40474 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 0211 26159 299
    web ..: https://medical-inn.com/
    email : info@medical-inn.de

    Pressekontakt:

    Medical INN
    Herr Prof. CH Dr. med. Mehmet Atila
    Georg-Glock-Straße 8
    40474 Düsseldorf

    fon ..: 0211 26159 299
    web ..: https://medical-inn.com/
    email : info@medical-inn.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Trends & Innovationen in der ästhetischen und plastischen Chirurgie: Einblicke von Prof. Dr. Mehmet
      Natürliche, sichere Ergebnisse statt radikaler Veränderungen: Prof. Mehmet Atila setzt auf minimalinvasive Verfahren, Hightech-Planung und ethische Indikation für nachhaltige Schönheitschirurgie...

    2. Im Gespräch mit Prof. Dr. Mehmet Atila – Natürlichkeit als Haltung in der ästhetischen Chirurgie
      Prof. Dr. Mehmet Atila steht für Natürlichkeit in der ästhetischen Chirurgie - nicht Veränderung um jeden Preis, sondern respektvolle, harmonische Ergebnisse, die die Persönlichkeit bewahren....

    3. Prof. Dhom als Arbeitgeber – welche Kriterien sind für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders wichtig?
      Zufriedene Zahnärzte, geschätzte Mitarbeiter, glückliche Patienten: Wo Wertschätzung, Weiterbildung und ein inspirierendes Team den Weg zu Ihrer zahnmedizinischen Karriere ebnen!...

    4. Die wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines Lieferanten.
      Einkaufen ist wie ein Pokerspiel. Man weiß nie genau, ob man den richtigen Preis bezahlt hat oder ob man zu viel bezahlt hat, bis es zu spät ist....

    5. Werbung mit Werbebannern, die 5 wichtigsten Kriterien
      Banner sind günstige aber anspruchsvolle Werbemittel, der Vorteil von Bannern ist die lange Lebensdauer und die einfache Montage....

    6. Dr. Atila Erfahrungen: Warum Patienten in Düsseldorf auf Präzision und Natürlichkeit setzen
      Prof. Dr. Mehmet Atila steht für Natürlichkeit in der ästhetischen Chirurgie - nicht Veränderung um jeden Preis, sondern respektvolle, harmonische Ergebnisse, die die Persönlichkeit bewahren....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.