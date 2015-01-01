-
Was macht einen guten plastischen Chirurgen aus? Die wichtigsten Kriterien laut Prof. Dr. Mehmet Atila
Ein guter plastischer Chirurg vereint hohe Fachqualifikation, Spezialisierung, maximale Sicherheit, ehrliche Aufklärung, Empathie und Verantwortung und ist wichtiger als jede Methode für das Ergebnis.
Für Prof. CH Dr. med. Mehmet Atila ist die Antwort klar: Exzellenz beginnt mit Qualifikation, endet aber bei Haltung. Ein seriöser Behandler verfügt über den geschützten Facharzttitel für Plastische und Ästhetische Chirurgie, idealerweise ergänzt um internationale Zertifikate wie den EBOPRAS-Fellow, und kann langjährige operative Erfahrung in seinem Schwerpunkt vorweisen. Dazu gehören hohe Fallzahlen in Brustchirurgie, Körperformung und Gesichtseingriffen sowie eine konsequente Spezialisierung statt pauschaler „Allesbehandlung“.
Mindestens ebenso wichtig ist für Atila ein Sicherheitsverständnis, das weit über den OP-Saal hinausreicht: moderne, nach §30 konzessionierte Klinikstrukturen, standardisierte Prozesse, erfahrene Anästhesisten, Folgekostenversicherung und eine engmaschige Nachsorge. Ein guter plastischer Chirurg bespreche Komplikationsrisiken offen, lehne unrealistische Wünsche ab, dokumentiere seine Ergebnisse strukturiert und sei auch im seltenen Problemfall erreichbar.
Drittes Kriterium ist die innere Haltung. In der Medical Inn Klinik definiert Atila Empathie, Präzision und Vertrauen als Kernwerte: ein ausführliches Erstgespräch, ehrliche Aufklärung mit Vorher-Nachher-Beispielen und ein Behandlungskonzept, das Natürlichkeit vor Effekthascherei stellt. Patienten sollen nach dem Eingriff „wie sie selbst, nur stimmiger“ wirken, nicht wie jemand anderes oder einem Trend nachempfunden.
Schließlich gehört für ihn gelebte Verantwortung dazu: kontinuierliche wissenschaftliche Fortbildung, Entwicklung eigener OP-Techniken, Engagement in Fachgesellschaften und humanitäre Einsätze im Ausland. Wer all das vereint, also Fachkompetenz, Sicherheit, Ethik, Menschlichkeit und sichtbare Leidenschaft für seinen Beruf, erfüllt aus Sicht von Prof. Mehmet Atila die entscheidenden Kriterien eines wirklich guten plastischen Chirurgen. Für Patienten ist die Wahl nur des Operateurs damit entscheidender als jede einzelne Methode.
Was macht einen guten plastischen Chirurgen aus? Die wichtigsten Kriterien laut Prof. Dr. Mehmet Atila
