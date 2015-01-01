  • Trends & Innovationen in der ästhetischen und plastischen Chirurgie: Einblicke von Prof. Dr. Mehmet

    Natürliche, sichere Ergebnisse statt radikaler Veränderungen: Prof. Mehmet Atila setzt auf minimalinvasive Verfahren, Hightech-Planung und ethische Indikation für nachhaltige Schönheitschirurgie

    In der ästhetisch und plastisch chirurgischen Landschaft markieren 2024 und 2025 einen Wendepunkt. Nicht mehr radikale Typveränderung, sondern natürlich wirkende Optimierung bei hoher Sicherheit steht im Fokus. Prof. CH Dr. med. Mehmet Atila, Gründer und ärztlicher Direktor der Medical Inn Klinik in Düsseldorf, erlebt diesen Wandel im OP. Als Facharzt für Plastische und ästhetische Chirurgie mit EBOPRAS-Zertifizierung und Zusatzbezeichnung Handchirurgie prägt er die Diskussion um moderne Behandlungskonzepte.

    Statistiken der Fachgesellschaften zeigen: Minimalinvasive Behandlungen wie Botulinumtoxin und Hyaluron gehören inzwischen zu den häufigsten Eingriffen, während Oberlidstraffungen die chirurgischen Ranglisten anführen. Patienten wünschen kürzere Ausfallzeiten, reversible Verfahren und kombinierte Konzepte, bei denen Hautqualität, Volumen und Kontur in einem Stufenplan gedacht werden. Atila setzt hierfür auf Protokolle, die Injektionen, Lasertherapie, medizinische Hautpflege und bei Bedarf Operationen verbinden.

    Klassische Eingriffe wie Brustchirurgie, Fettabsaugung und Bauchdeckenstraffung bleiben zentrale Säulen seiner Arbeit. Die Innovation liegt hier weniger im „Was“ als im „Wie“: 3D-Planung, differenzierte Fettmodulation, narbensparende Zugänge und ein strukturiertes Sicherheitsmanagement. Hinzu kommt die Weiterentwicklung der Eigenfetttransplantation, die nicht nur der Konturierung, sondern zunehmend der regenerativen Verbesserung der Gewebequalität dient.

    Atila betont, dass moderne Ästhetik ohne Ethik nicht denkbar ist. Ihre Zufriedenheit ist unser größter Erfolg, mit Empathie, Präzision und Vertrauen setzen wir alles daran, Ihre Wünsche zu verwirklichen, lautet sein Credo. Damit steht er für eine Generation von plastischen Chirurgen, die Hightech, evidenzbasierte Medizin und verantwortungsvolle Indikationsstellung verbindet. Die Zukunft der Schönheitschirurgie ist weniger spektakulär, dafür nachhaltiger: individuell, subtil und medizinisch begründet.

