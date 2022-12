Was Schneeflocken mit Zinn zu tun haben

Zinn sollte nicht unterbewertet werden, denn es leistet wertvolle Arbeit in Sachen Dekarbonisierung und Elektrifizierung.

Als Schmuck für den Weihnachtsbaum gibt es Schneeflocken aus Zinn zu kaufen. Noch interessanter sind Züchtungen metallischer Schneeflocken aus Nanopartikeln. Wissenschaftler in Australien und Neuseeland entwickeln neue Materialien, arbeiten dafür auf der Atomebene und sie manipulieren Metalle wie Zinn, Kupfer, Nickel, Platin oder Silber. Sie züchteten Metallkristalle in einer Flüssigkeit aus Gallium. Durch Zufall entstanden winzige metallische Schneeflocken. Diese Forschungen sind deshalb so bedeutungsvoll, weil sie zu revolutionären Entdeckungen in Technik und Technologie durch Nanomaterialien führen. Materialien können so vielleicht leichter, dennoch fester werden oder Giftstoffe binden. Gallium, das die Forscher verwendeten, wird übrigens in Halbleitern verwendet.

Zinn dient vor allem in Leiterplatten für die Elektromobilität und wird für grüne Energien verwendet. Denn in diesen Bereichen wird eine Menge Lötzinn verarbeitet. Dazu gehört auch der boomende 5G-Bereich, ebenso findet sich Zinn im Lebensmittelbereich oder in bestimmten Batterien. Für die Zukunft wird ein stark steigender Zinnbedarf prognostiziert. Zinn steckt in fast allen Kabelverbindungen, welche durch das Löten verbunden werden. Auch auf Platinen werden Elemente angelötet. Der Zinnpreis wird seit 1877 an der London Metal Exchange (LME) bestimmt. Fünf Großbanken geben den aktuellen Zinnpreis zweimal täglich bekannt. Dabei wird der Zinnpreis immer in US-Dollar je Tonne notiert. Da sich Engagements in Zinn als sehr lukrativ erweisen könnten, empfiehlt sich ein Blick auf Zinngesellschaften wie First Tin oder Tin One Resources.

First Tin – https://www.rohstoff-tv.com/play/first-tin-interview-mit-chefgeologe-marco-roscher-zur-lokalen-infrastruktur-und-verarbeitungskette/ – besitzt Projekte in Deutschland und in Australien und möchte innerhalb der kommenden drei Jahre zwei Zinnminen zur Produktionsreife entwickeln.

In Tasmanien und in New South Wales in Australien ist Tin One Resources – https://www.commodity-tv.com/play/tinone-resources-exploration-potential-below-historic-resource-more-drilling-planned/ – auf Zinnsuche. Fortgeschrittene Projekte sollten für den Erfolg im Zinnsektor sorgen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Tin (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-tin-plc/ -).

