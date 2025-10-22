Was Sie nicht sehen, kostet Sie Umsatz – Erfolgreiche GfA-Online-Veranstaltung mit Mourad Sadji

„Was Sie nicht sehen, kostet Sie Umsatz – und Ihre besten Leute.“ Mit diesem Satz eröffnete Mourad Sadji seinen Online-Impuls-Vortrag,.

Baden-Baden, 22. Oktober 2025 – „Was Sie nicht sehen, kostet Sie Umsatz – und Ihre besten Leute.“ Mit diesem eindringlichen Satz eröffnete Mourad Sadji seinen Online-Impulsvortrag, zu dem die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. (GfA) am 21. Oktober 2025 eingeladen hatte.

In einer Wirtschaftswelt, die von Unsicherheit, Hybridarbeit und digitaler Kommunikation geprägt ist, wird die Fähigkeit, nonverbale Signale richtig zu interpretieren, zunehmend zum Erfolgsfaktor. Sadji, erfahrener Vertriebs- und Führungsexperte mit fast zwanzig Jahren Praxiserfahrung, zeigte eindrucksvoll, wie Methoden der Mimikresonanz® und des Profilings helfen, unausgesprochene Einwände frühzeitig zu erkennen, Emotionen präziser zu deuten und Unzufriedenheit bei Mitarbeitenden wahrzunehmen, bevor sie sich in Fluktuation oder Leistungsverlust niederschlägt.

Der lebendige Zoom-Abend bot den Teilnehmenden fundiertes Wissen und sofort anwendbare Impulse. Anhand konkreter Praxisbeispiele verdeutlichte Sadji, wie Führungskräfte, Personalverantwortliche und Vertriebsprofis mit gezielter Beobachtung empathischer und wirksamer kommunizieren können. Zahlreiche Rückmeldungen zeigten, wie stark das Thema berührt und wie groß der Wunsch nach mehr Bewusstsein für emotionale Dynamiken im Arbeitsalltag ist.

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. setzt sich seit Jahrzehnten für praxisorientierte Weiterbildung und den Austausch über moderne Methoden beruflicher Entwicklung ein. Mit ihren Veranstaltungen, Podcasts und Online-Formaten bietet sie Fach- und Führungskräften die Möglichkeit, Wissen und Selbstreflexion zu verbinden.

Im kommenden Jahr wird das Thema „Mimik und Resonanz in Führung und Vertrieb“ in einer vertiefenden Webinar-Reihe fortgeführt. Ziel ist es, die Kompetenz zur bewussten Wahrnehmung als festen Bestandteil moderner Arbeitsmethodik zu etablieren – für mehr Klarheit, Vertrauen und nachhaltigen Erfolg in Unternehmen.

Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungshinweise finden Sie unter www.gfaev.de.

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.

Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen – von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.

Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest – bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt!

