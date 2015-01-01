Wenn die Heizung ausfällt, hilft nur eins: Heizmax.

Warum jede Hausverwaltung, Immobilienverwaltung und Baufirma die Nummer von Heizmax im Handy haben sollte.

Bannewitz, Oktober 2025.

Ein Heizungsausfall ist für jede Verwaltung oder Baufirma ein Albtraum – besonders, wenn ganze Wohnanlagen oder Bauprojekte betroffen sind. In solchen Momenten zählt jede Minute. Genau hier kommt Heizmax ins Spiel: Das Unternehmen aus Bannewitz bei Dresden hat sich auf mobile Heizlösungen spezialisiert, die schnell, zuverlässig und komplett betriebsbereit geliefert werden.

„Wir verstehen uns als Feuerwehr für Wärmeausfälle“, erklärt Rico Ryssel, Geschäftsführer von Heizmax. „Unsere Kunden rufen an, wenn es wirklich brennt – und wir sorgen dafür, dass es wieder warm wird.“

Ob Wohnanlage, Pflegeheim, Bürokomplex oder Baustelle – Heizmax liefert innerhalb kürzester Zeit mobile Heizzentralen und Heizcontainer, die sofort angeschlossen und in Betrieb genommen werden können. Von kompakten Anlagen für Einheiten bis zu Großcontainern mit mehreren hundert Kilowatt Leistung deckt Heizmax das komplette Spektrum ab.

Für viele Haus- und Immobilienverwaltungen gehört Heizmax längst fest zum Notfallplan. Denn ein Heizungsausfall kann schnell zu Mietminderungen, Bauverzögerungen oder hohen Folgekosten führen. Mit einem Anruf bei Heizmax lassen sich solche Risiken vermeiden – schnell, sicher und bundesweit verfügbar.

Über Heizmax

Heizmax bietet mobile Heizlösungen für Bauprojekte, Gebäudesanierungen, Modernisierungen und Notfälle an. Das Unternehmen liefert, installiert und betreibt mobile Heizanlagen in allen Leistungsgrößen – zuverlässig und einsatzbereit innerhalb kürzester Zeit. Der Firmensitz befindet sich in Bannewitz bei Dresden.

Tipp für Verwalter und Bauträger: Tel.: 0351 40 40 70

Speichern Sie die Nummer von Heizmax – bevor es kalt wird.

