  • Wenn die Heizung ausfällt, hilft nur eins: Heizmax.

    Warum jede Hausverwaltung, Immobilienverwaltung und Baufirma die Nummer von Heizmax im Handy haben sollte.

    BildBannewitz, Oktober 2025.
    Ein Heizungsausfall ist für jede Verwaltung oder Baufirma ein Albtraum – besonders, wenn ganze Wohnanlagen oder Bauprojekte betroffen sind. In solchen Momenten zählt jede Minute. Genau hier kommt Heizmax ins Spiel: Das Unternehmen aus Bannewitz bei Dresden hat sich auf mobile Heizlösungen spezialisiert, die schnell, zuverlässig und komplett betriebsbereit geliefert werden.

    „Wir verstehen uns als Feuerwehr für Wärmeausfälle“, erklärt Rico Ryssel, Geschäftsführer von Heizmax. „Unsere Kunden rufen an, wenn es wirklich brennt – und wir sorgen dafür, dass es wieder warm wird.“

    Ob Wohnanlage, Pflegeheim, Bürokomplex oder Baustelle – Heizmax liefert innerhalb kürzester Zeit mobile Heizzentralen und Heizcontainer, die sofort angeschlossen und in Betrieb genommen werden können. Von kompakten Anlagen für Einheiten bis zu Großcontainern mit mehreren hundert Kilowatt Leistung deckt Heizmax das komplette Spektrum ab.

    Für viele Haus- und Immobilienverwaltungen gehört Heizmax längst fest zum Notfallplan. Denn ein Heizungsausfall kann schnell zu Mietminderungen, Bauverzögerungen oder hohen Folgekosten führen. Mit einem Anruf bei Heizmax lassen sich solche Risiken vermeiden – schnell, sicher und bundesweit verfügbar.

    Über Heizmax
    Heizmax bietet mobile Heizlösungen für Bauprojekte, Gebäudesanierungen, Modernisierungen und Notfälle an. Das Unternehmen liefert, installiert und betreibt mobile Heizanlagen in allen Leistungsgrößen – zuverlässig und einsatzbereit innerhalb kürzester Zeit. Der Firmensitz befindet sich in Bannewitz bei Dresden.

    Tipp für Verwalter und Bauträger: Tel.: 0351 40 40 70
    Speichern Sie die Nummer von Heizmax – bevor es kalt wird.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Heizmax
    Herr Sven Erxleben
    Karl-Liebknechtstraße 96
    04275 Leipzig
    Deutschland

    fon ..: 03413068359
    web ..: http://www.matrixe.de
    email : geithain@matrixe.de

    Pressekontakt:

    H+R Anlagenbau GmbH & Co. KG
    Herr Rico Ryssel
    Horkenstraße 31a
    01728 Bannewitz

    fon ..: 0351404070
    web ..: https://www.heizmax.de/index.html
    email : info@hr-anlagenbau.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mobile Wärme, wo Sie sie brauchen: HeizMax® liefert innovative Heizlösungen für jede Situation
      HeizMax®: Setzen Sie auf mobile Heizlösungen für eine flexible und zuverlässige Wärmeversorgung...

    2. HeizMax®: Maßgeschneiderte mobile Heizlösungen für jedes Einsatzgebiet
      Entdecken Sie die Vielseitigkeit von HeizMax® Heizanhängern und Heizcontainern - Mobile Wärme genau dort, wo Sie sie brauchen...

    3. Wärmewende in der Praxis: Heizmax sichert Wärmeversorgung mit mobiler Heiztechnik
      Mobile Heizlösungen sorgen dafür, dass kein Quartier kalt bleibt - selbst mitten im Umbau zur grünen Wärme....

    4. HeizMax®: Effizientes Aufheizen und Trocknen von Estrich für optimale Bodenqualität
      Sichern Sie die Langlebigkeit Ihres Estrichs mit HeizMax® - Professionelles Aufheizen und Trocknen für optimale Ergebnisse...

    5. Seidel Heizung und Bad: „2020 ist das Jahr der Heizung“
      Wer umweltfreundliche Heizungsanlagen einbaut, bekommt in diesem Jahr deutlich höhere Förderungen. Was gefördert wird und welche Heizung für wen die Richtige ist, dazu berät Seidel Heizung und Bad....

    6. Heizung.su und Gas-Heizung: Innovative Heiztechnologien für Ihr Zuhause
      Heizung.su, ein renommiertes Unternehmen, das sich auf hochwertige Heiztechnologien spezialisiert hat, ist seit vielen Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Wärmeversorgung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.