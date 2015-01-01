Wasserbecken statt Gartenteich: Moderne Hochteiche für Garten und Terrasse im Trend

Klare Formen, spiegelnde Wasserflächen und moderne Materialien: Hochteiche entwickeln sich zu einem beliebten Gestaltungselement für Garten und Terrasse.

An heißen Sommertagen werden Gärten und Terrassen zunehmend als Rückzugsorte genutzt. Die Schaffung von Wasserflächen im eigenen Außenbereich liegt dabei im Trend: Sie bringen nicht nur eine entspannte Atmosphäre in den Außenraum, sondern tragen auch zu einem besseren Mikroklima bei. Durch Verdunstung entsteht zusätzliche Luftfeuchtigkeit, die gerade an warmen Tagen als wohltuend empfunden wird.

Besonders im urbanen Umfeld und im Neubau, wo der Trend zu einer modernen und architektonischen Gartengestaltung zunimmt, verlieren klassische Gartenteiche an Bedeutung – zugunsten von erhöhten Wasserbecken, Hochteichen und Wasserschalen aus Metall.

Während Gartenteiche oft organisch geformt und dauerhaft in die Gartenlandschaft integriert sind, stehen bei modernen Wasserbecken und Hochteichen klare Formen und eine reduzierte Gestaltung im Vordergrund. Die erhöhten Wasserflächen fügen sich harmonisch in zeitgemäße Architektur ein und schaffen einen ruhigen Gegenpol zu Stein, Holz und Pflanzen. Ihre spiegelnden Oberflächen reflektieren den Himmel, das Licht und die umgebende Bepflanzung und verleihen Außenbereichen eine besondere Tiefe.

„Viele Menschen wünschen sich heute einen Garten oder eine Terrasse, die nicht nur schön aussieht, sondern auch Entspannung bietet“, erklärt Greenbop. „Wasser hat dabei eine besondere Wirkung. Es beruhigt, schafft Atmosphäre und bringt Lebendigkeit in den Außenraum. Gleichzeitig bieten moderne Wasserbecken deutlich mehr Flexibilität als ein klassischer Gartenteich.“

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Platzierung. Hochteiche und Wasserbecken werden nicht in den Boden eingelassen, sondern frei aufgestellt. Dadurch eignen sie sich nicht nur für Gärten, sondern auch für Terrassen, Innenhöfe oder repräsentative Eingangsbereiche. Gerade im urbanen Umfeld, wo Außenflächen oft begrenzt sind, eröffnen sie neue Möglichkeiten, Wasser in die Gestaltung zu integrieren. Im Vergleich zu einem klassischen Gartenteich, dessen Umsetzung häufig mit umfangreichen Erdarbeiten und einer festen Planung verbunden ist, lassen sich viele Wasserbecken deutlich unkomplizierter realisieren.

Dabei ersetzen moderne Wasserbecken den Pflegeaufwand eines klassischen Teiches nicht vollständig. Auch sie benötigen Pflege und regelmäßige Kontrolle. Viele Gartenbesitzer schätzen jedoch, dass Technik, Reinigung und Wasserpflege bei frei stehenden Becken meist leichter zugänglich sind.

Beliebt sind insbesondere Modelle aus Cortenstahl oder Aluminium. Die klaren geometrischen Formen wirken modern und architektonisch und lassen sich hervorragend mit Pflanzkübeln, Gräsern oder Solitärpflanzen kombinieren. Auch Wasserpflanzen und Fische finden in modernen Wasserbecken einen perfekten Lebensraum.

Größere Wasserbecken werden häufig genutzt, um Außenbereiche zu gliedern und gezielt Blickachsen zu schaffen, während kompakte Wasserschalen bereits auf kleineren Terrassen eindrucksvolle Akzente setzen können. So verbinden moderne Hochteiche die beruhigende Wirkung von Wasser mit einer klaren, zeitgemäßen Formensprache und werden zunehmend zu einem festen Bestandteil moderner Garten- und Terrassengestaltung.

Wer sich näher mit modernen Wasserbecken, Hochteichen und Wasserschalen für Garten, Terrasse und Innenhof beschäftigen möchte, findet bei Greenbop zahlreiche Gestaltungsbeispiele sowie eine Auswahl an modernen Wasserobjekten aus Cortenstahl und Aluminium: https://www.greenbop.de/Gartenzubehoer/Gartenbrunnen/

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