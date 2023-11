Webdesigner Konrad Grießer fördert Bildung mit kostenloser Webseite für Augsburger Schillerschule

Für die Schillerschule in Augsburg spendet Webdesigner Konrad Grießer eine moderne Webseite. Diese Geste, zeugt von echtem Engagement und der Bereitschaft, die lokale Bildungslandschaft zu supporten.

Augsburg, 10.11.2023:

Der talentierte und erfahrene Webdesigner Konrad Griesser aus Augsburg hat in einem beeindruckenden Akt der Gemeinnützigkeit der Schillerschule in Lechhausen eine neue Webseite zur Verfügung gestellt. Diese noble Geste hat bei der gesamten Schulgemeinschaft, die sich aus Lehrkräften, Schülern und Eltern zusammensetzt, für Begeisterung gesorgt. Sie hebt sich deutlich ab in einem Umfeld, das oft durch langsame Fortschritte in baulicher und technischer Modernisierung gekennzeichnet ist.

Diese Aktion ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass viele Schulen in Augsburg mit dem langsamen Tempo der Modernisierung ihrer Einrichtungen zu kämpfen haben. Inmitten von oft zähen Prozessen zur Verbesserung der baulichen und technischen Infrastruktur zeigt Herr Griessers proaktives Vorgehen, dass individuelles Engagement und technologisches Know-how unmittelbar positive Veränderungen herbeiführen können. Auf seiner Webseite und in seinem Blog können Interessierte sich ein Bild von den Fähigkeiten machen, die er zum Wohle der Schillerschule eingesetzt hat

_“Es ist ungemein wohltuend und inspirierend zu sehen, wie hoch engagierte Mitbürger wie Konrad Grießer sich für den Zustand der Schulen einsetzen“, _kommentiert Schulleiter Franz Josef Dorsch._ „Seine Arbeit spiegelt nicht nur höchste Professionalität im Bereich Webdesign wider, sondern zeigt auch, wie man durch ehrenamtliches Engagement und Empathie für ein fortschrittliches Weiterentwickeln in den Schulen und somit der ganzen Gesellschaft sorgen kann. Dafür sind wir Herrn Konrad Grießer unendlich dankbar.“_

Um mehr über die Dienstleistungen zu erfahren, die Herr Grießer anbietet, oder um direkt Kontakt für ein individuelles Angebot aufzunehmen, besuchen Sie hier.

Für zusätzliche Informationen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte info@konrad-griesser.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Konrad Grießer

Hans-Watzlik-Str. 4

86165 Augsburg

Deutschland

fon ..: 0178 14 512 77

web ..: https://konrad-griesser.de

email : info@konrad-griesser.de

Konrad Grießer – Webdesign und digitale Lösungen aus Augsburg

Im Herzen von Augsburg, wo Tradition auf Innovation trifft, hat sich Konrad Grießer mit seinem Webdesign-Unternehmen einen Namen gemacht. Mit einer leidenschaftlichen Hingabe für ansprechendes und funktionales Design bietet konrad-griesser.de maßgeschneiderte digitale Lösungen, die sowohl ästhetisch als auch technisch überzeugen.

Gegründet von Konrad Grießer, einem Webdesigner mit umfassender Erfahrung und einem scharfen Auge für Details, hat sich die Firma dem Ziel verschrieben, die digitale Präsenz von Unternehmen, Einzelpersonen und gemeinnützigen Organisationen zu transformieren. Die Philosophie ist einfach: Jede Webseite soll nicht nur optisch ansprechend sein, sondern auch die Werte und Visionen des Kunden authentisch widerspiegeln.

Das Portfolio von konrad-griesser.de umfasst eine breite Palette an Dienstleistungen, von der Webentwicklung über das Responsive Design bis hin zum Online-Marketing. Konrad Grießer versteht es, innovative Technologien mit kreativen Konzepten zu verknüpfen, um Webseiten zu schaffen, die in Erinnerung bleiben und die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellen.

Dabei setzt das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden, um individuelle und zielgerichtete Lösungen anzubieten. Ob es um eine komplett neue Webseite geht, ein Redesign einer bestehenden Online-Präsenz oder um fortlaufende Wartung und SEO-Optimierung – Konrad Grießer und sein Team stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner für Webdesign und digitale Strategien ist, wird bei Konrad Grießer fündig. Besuchen Sie konrad-griesser.de, um mehr über die angebotenen Services zu erfahren und wie diese Ihre Online-Präsenz auf das nächste Level heben können.

Pressekontakt:

Konrad Griesser | Webdesign, SEO und digitales Marketing

Herr Konrad Grießer

Hans-Watzlik-Str. 4

86165 Augsburg

fon ..: 0821 40 88 72 40

email : verzeichnisse@konrad-griesser.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Montana Aerospace AG: unterzeichnet erfolgreich einen neuen Konsortialkredit (EUR 450m) & schafft damit eine unabhängige Finanzierungsstruktur Gold wird zum Kauf empfohlen