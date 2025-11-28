  • Webinar: Digitaler Produktpass – Wie Marken Compliance in Wachstum und Kundenbindung verwandeln

    Der Digitale Produktpass (DPP) ist mehr als Compliance – er schafft Transparenz, bindet Kund:innen und eröffnet neue Wachstumschancen. Wie? Zeigen wir im kostenlosen Webinar.

    BildMünster, 28. November 2025 – Der Digitale Produktpass (DPP) ist kein lästiges Pflichtprogramm, sondern ein mächtiges Werkzeug für mehr Transparenz, Kundenbindung und Wachstum. Doch wie nutzen Sie ihn strategisch – und warum sollten Sie jetzt damit starten? In unserem kostenlosen Webinar zeigen die DPP-Expert:innen von Narravero, Deborah Walsleben und Jens Herzog, wie der Digitale Produktpass nicht nur Compliance-Anforderungen erfüllt, sondern Ihre Marke stärkt, Kund:innen begeistert und neue Verkaufschancen eröffnet.

    Warum der DPP mehr ist als eine gesetzliche Vorgabe

    Ab 2026 wird der Digitale Produktpass für viele Branchen verpflichtend. Doch wer ihn nur als bürokratische Hürde betrachtet, verpasst eine einzigartige Chance:

    – Transparenz schafft Vertrauen: Kund:innen scannen Ihr Produkt und erhalten sofort alle relevanten Informationen – von Materialien bis zur Recyclingfähigkeit.
    – Daten als Treibstoff für Marketing: Der DPP wird zum Touchpoint für personalisierte Angebote, Newsletter-Anmeldungen und Cross-Selling.
    – Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil: Zeigen Sie, wie ernst Sie Kreislaufwirtschaft nehmen – und heben Sie sich damit vom Markt ab.

    Für wen ist dieses Webinar?

    Dieses Webinar richtet sich an strategische Entscheider:innen und Fachkräfte – von CTOs und CDOs über CEOs, CMOs und CSOs bis zu CPOs, Compliance- und ESG-Verantwortlichen – die den Digitalen Produktpass (DPP) nicht als Pflicht, sondern als Hebel für Innovation, Kundenbindung, Effizienz und nachhaltiges Wachstum nutzen wollen. Hier erfahren Sie, wie der DPP Ihre Ziele unterstützt – ob in der Digitalisierung, im Marketing, in der Compliance oder der Kreislaufwirtschaft.

    Das erwartet Sie im Webinar:

    – Strategische Grundlagen: Was ist der DPP – und warum ist er relevant für Ihr Unternehmen?
    – Erfolgsbeispiele: Wie führende Marken den DPP bereits heute nutzen, um Kund:innen zu binden und Umsätze zu steigern.
    – Umsetzung: Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie den DPP nahtlos in Systeme einführen.
    – Marketing & Vertrieb: Mehr Umsatz, Loyalität & Daten – so macht der DPP den Point of Sale zum Erfolgsfaktor.
    – Live-Fragerunde: Ihre Fragen werden direkt von unseren Expert:innen Deborah Walsleben und Jens Herzog beantwortet.

    Warum der Digitalte Produktpass jetzt auf Ihrer Agenda stehen sollte

    Der DPP ist kein kurzlebiger Trend, sondern ein zentraler Treiber für die Kundenkommunikation der Zukunft. Wer früh handelt, sichert sich nicht nur regulatorische Sicherheit, sondern erschließt konkrete Wettbewerbsvorteile – von höherer Markenpräsenz bis zu neuen Umsatzpotenzialen.

    Kostenlos anmelden und durchstarten:

    Zum Webinar-Link: Jetzt zum Webinar anmelden

    Mehr über den DPP erfahren: Kostenloses Whitepaper herunterladen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Narravero GmbH
    Frau Inga Ellen Kastens
    Am Mittelhafen 10
    48155 Münster
    Deutschland

    fon ..: 025174788851
    web ..: https://narravero.com
    email : ingaellen.kastens@narravero.com

    Narravero – „Let your products talk“:
    Narravero ist eine der führenden SaaS-Plattform für Digitale Produktpässe. Produkte werden weltweit per Smartphone – ohne App – zum direkten Touchpoint für Informationen, Service und Interaktion. Die Lösung kombiniert Traceability, Echtheitsprüfung und kundenseitige Experience und skaliert über 200 Kund:innen in 10+ Branchen (u. a. Fashion, Möbel, Luxusgüter, Spezialverpackung, Batterien, Bau & Wohnen). Zu den Kunden zählen u.a. B&W International, STRAUB MARBERT Beauty Group, BONPRIX Handelsgesellschaft mbH, SEINE Batteriesysteme, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG. CEO Thomas L. Rödding bringt Praxis in die DIN- und CEN-CENELEC-Standardisierung ein.

