Webinar: Smart City Ausschreibungen für Lösungsanbieter finden

Exklusiver Einblick in den Ausschreibungsservice von bee smart city. Für Lösungsanbieter: Gezielt Chancen weltweit entdecken und Präsenz in der aufstrebenden Smart City Branche stärken.

Mülheim/Ruhr, 24. August 2023. Die Zukunft der Städte liegt in intelligenten Innovationen, die das urbane Leben nachhaltig transformieren. Um diesen Wandel voranzutreiben und Lösungsanbietenden im Smart City Sektor die Tür zu neuen Möglichkeiten zu öffnen, präsentiert bee smart city das Webinar „Erfolgreich Ausschreibungen finden“.

Das kostenfreie Webinar bietet einen exklusiven Einblick in den revolutionären Ausschreibungsservice von bee smart city, der Lösungsanbietenden im Smart City Bereich dabei hilft, gezielt Chancen weltweit zu entdecken und ihre Präsenz in der aufstrebenden Smart City Branche zu stärken.

Das Live-Webinar findet am 27. September 2023, um 10 Uhr in deutscher Sprache statt. Dauer circa 30 Minuten + anschließendem Live-Chat. Melden Sie sich jetzt an und reservieren Sie Ihren Platz.

JETZT ZUM WEBINAR ANMELDEN

_“In der Welt der Smart Cities sind diejenigen, die vorangehen, diejenigen, die die Chancen ergreifen und sich auf innovative Technologien fokussieren“, _sagt Jens Steimann, Produktmanager Tender Premium Service bei bee smart city. „_Unser Webinar wird Lösungsanbietenden zeigen, wie sie gezielt und effizient an Ausschreibungen teilnehmen können, die zu ihrem Fachgebiet passen. Vor allem Startups und kleine mittelständische Unternehmen (KMU) sind oftmals mit der Recherche nach öffentlichen Aufträgen überfordert und verpassen so die Chance ihre innovativen Produkte zu platzieren. Das Webinar zeigt auf, wie Sie die Suche nach öffentlichen Ausschreibungen für Ihr Unternehmen individualisieren können und so viel Zeit und Ressourcen sparen. Zudem zeigen wir Wege auf, wie Unternehmen leichter an die passenden Ausschreibungen gelangen.“_

Das Webinar bietet nicht nur wertvolle Einblicke, sondern auch die Möglichkeit, Fragen an unsere Experten zu richten und von bewährten Strategien zu profitieren, um die eigene Präsenz in der Smart City Branche zu maximieren. Die Referenten Jens Steimann und Phil Brüggemann freuen sich schon darauf, Ihnen wertvolle Informationen mitzugeben. Angesprochen sind alle Unternehmen, die als Lösungsanbietende Produkte und Dienstleistungen speziell im Bereich Smart City platzieren.

WER SOLLTE DIESES WEBINAR BESUCHEN?

Unser Webinar richtet sich an eine vielfältige Gruppe von Teilnehmenden, ob Big Player oder kleines Unternehmen, die im Smart City Sektor tätig sind oder Lösungen im Zusammenhang mit städtischer Entwicklung und Innovation anbieten. Unsere Zielgruppe umfasst:

* Lösungsanbieter im Smart City Sektor: Unternehmen, die innovative Technologien und Dienstleistungen für die Gestaltung und Optimierung von Städten anbieten. Dazu gehören Bereiche wie Urban Mobility, Energieeffizienz, Umweltschutz, digitale Infrastruktur und mehr.

* Kleine und mittelständische Unternehmen: KMUs, die innovative Lösungen für städtische Herausforderungen entwickeln und anbieten. Diese Unternehmen können begrenzte Ressourcen haben, weshalb unser Webinar praktische Tipps und Strategien zur Effizienzsteigerung bieten wird.

* Startups im Smart City Bereich: Jungunternehmen, die kreative Ansätze und Technologien für die Entwicklung smarter Städte vorantreiben. Startups werden von den praxisnahen Informationen und Erfolgsstrategien in unserem Webinar profitieren, um sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten.

* Spezialisierte Lösungsanbietende: Unternehmen, die sich auf bestimmte Lösungsbereiche innerhalb des Smart City Kontextes konzentrieren, wie beispielsweise Mobility Lösungen (z. B. Elektromobilität, Ride-Sharing), IoT (Internet of Things) Anwendungen, Energieoptimierung, intelligente Infrastruktur usw.

Unser Webinar bietet wertvolle Einblicke und Ratschläge, die für all diese Gruppen von Interesse sind. Egal, ob Sie etablierte Lösungsanbietende sind, ein aufstrebendes Startup leiten oder innovative Technologien im Smart City Sektor entwickeln – unser Webinar wird Ihnen dabei helfen, Ihre Ausschreibungsstrategien zu verbessern und gezielt Erfolge zu erreichen.

Melden Sie sich jetzt an und reservieren Sie Ihren Platz.

DIE SCHWERPUNKTE DES WEBINARS:

* Live-Demo unseres Ausschreibungsservice

* Gezielt Smart City Ausschreibungen finden, die zu Ihrem Fachgebiet passen

* Beispiele und Case Studies von Smart City Ausschreibungen

* Mit nur einem Klick auf dem Laufenden bleiben, dank maßgeschneiderter Push-Benachrichtigungen

* Bonus: Wie Sie durch die Veröffentlichung der Awards gemeinsam mit anderen Unternehmen wachsen und sich vernetzen können, um erfolgreiche Angebote zu erstellen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bee smart city GmbH

Frau Nicole Becker

Wiesenstraße 35

45473 Mülheim

Deutschland

fon ..: +4920862801331

web ..: https://www.beesmart.city/

email : nicole.becker@beesmart.city

Über bee smart city

bee smart city ist ein spezialisiertes digitales Software- und Beratungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kommunen zu befähigen, die Transformation zu intelligenten und nachhaltigen Städten und Regionen erfolgreich zu bewältigen. Mit der Smart City Toolbox – einer einzigartigen Software-as-a-Service-Lösung für Städte und Regionen – ermöglichen wir das effektive Management von Smart City-Strategien und entsprechenden Projekten digital und kollaborativ an einem Ort. Mit mehr als 14.000 Mitgliedern aus 170 Ländern betreibt bee smart city das größte kostenlose Smart City Online Netzwerk und die größte Smart City Community, in der Smart City Fachleute Wissen austauschen, lernen und Markteinblicke gewinnen können. Die Plattform ist auch als White-Label-Lösung für Organisationen verfügbar, die die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen fördern wollen. Darüber hinaus bieten wir einen einzigartigen globalen Smart City Ausschreibungsdienst an, der Lösungsanbietenden Zugang zu neu veröffentlichten Smart City Ausschreibungen weltweit bietet. Und nicht zuletzt beraten wir Städte bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Smart City Strategien und -Lösungen. Erfahren Sie mehr unter: www.beesmart.city



Pressekontakt:

bee smart city GmbH

Frau Nicole Becker

Wiesenstraße 35

45473 Essen

fon ..: +49 208 62801331

email : nicole.becker@beesmart.city

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GenAI gibt Absichtserklärung (MOU) hinsichtlich Verkauf von 85 Mio. KI-Rechenstunden in nächsten 5 Jahren bekannt Blind Date & mehr