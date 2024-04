webricks bietet WordPress Website Baukasten und Hosting kostenfrei für KMUs an

webricks bietet kostenfreies Webhosting für KMUs und Startups, um den Aufbau einer Online-Präsenz zu erleichtern und langfristige Partnerschaften zu fördern.

Im Jahr 2023 verfügten laut Statistischem Bundesamt 69 Prozent der Unternehmen in Deutschland über eine Website – Tendenz steigend. Darunter nicht nur große Konzerne, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen. Die Wichtigkeit einer eigenen Online-Präsenz rückt mehr und mehr ins Bewusstsein. Doch die Mittel sind gerade bei kleinen Unternehmen zu Beginn begrenzt. Solchen Kunden möchte webricks, Webhoster aus Berlin, mit einem kostenfreien Webhosting-Paket unter die Arme greifen.

„Uns ist bewusst, dass der Aufbau einer starken Online-Präsenz für KMUs eine Herausforderung darstellen kann – insbesondere wenn es um die Kosten geht“, berichtet Jürgen Aloy, Geschäftsführer der yoonic GmbH, zu der auch webricks gehört. „Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, unsere grundlegende Hosting-Lösung kostenfrei anzubieten.“

Gedacht ist das Angebot für Startups, kleine Firmen, Privatpersonen und Vereine.

Die Basis des Angebots bildet das weltweit erfolgreiche CMS WordPress. webricks stellt für das System einen WordPress Website Baukasten zur Verfügung, mit dem auch Anfängern ein professionelles Webdesign der Online-Präsenz gelingt. Im Zusammenspiel mit dem kostenfreien Webhosting Paket, bekommen die Nutzer alles an die Hand, um ihr erstes Online-Projekt zu realisieren.

Sollte das Unternehmen mit der Zeit wachsen und mehr Webspace benötigen, kann jederzeit zu einem kostenpflichtigen Paket von webricks gewechselt werden. „Davon haben beide Seiten etwas: Das Unternehmen kann sich erstmal ganz auf sein Wachstum konzentrieren und muss zu Beginn nicht unnötig viel Geld in das Hosting und die Programmierung der eigenen Website stecken“, erklärt Aloy zur Idee hinter dem Angebot, mit dem webricks seinen Kunden zeigen möchte, was mit ihrem Baukasten möglich ist. So soll der Grundstein für eine dauerhafte Zusammenarbeit gelegt werden.

Dass das Konzept funktioniert, da ist man sich bei webricks sicher: „Zufriedene Nutzer von heute sind die loyalen Kunden von morgen.“

webricks bietet eine Reihe von Dienstleistungen im Bereich WordPress Webhosting an, darunter verschiedene Hosting-Pakete und einen Website-Baukasten, der es Benutzern ermöglicht, kostenlos WordPress-Websites zu erstellen. Mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit unterstützt Webricks sowohl Einsteiger als auch erfahrene Webentwickler bei der Realisierung ihrer Online-Projekte. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement für hochwertigen Service und Kundenzufriedenheit aus. Die yoonic GmbH zu der auch webricks gehört besteht seit 2015.

