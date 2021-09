Incomedia führt WebSite X5 Hosting ein, Webhosting-Service zugeschnitten auf seine Software WebSite X5

Mit der Veröffentlichung der neuen von WebSite X5, Software für die Erstellung von Websites, Blogs und E-Commerce, vervollständigt Incomedia sein Angebot und bietet einen Ad-hoc-Hosting-Service an.

Für diejenigen, die nicht wirklich Experten sind, ist das Hosting oft ein schwieriges Hindernis, das es zu überwinden gilt. Die Angebote sind vielfältig und es ist nicht immer einfach, mit verschiedenen Vorschlägen und vor allem zwischen vielen Konfigurationen und technischen Spezifikationen herumzujonglieren.

Incomedia (www.incomedia.eu), das sich seit jeher dafür einsetzt, jedem die Möglichkeit zu geben, eine Website mit einer einfachen und intuitiven Software wie WebSite X5 (WebSite X5) zu erstellen, hat sich entschieden, diesen Schritt zu gehen und seinen Benutzern einen maßgeschneiderten und bereits perfekt integrierten Hosting-Service anzubieten.

Die Benutzer haben mit dem Kauf von WebSite X5 praktisch auch 12 Monate Hosting mit eingeschlossen: Webspace, automatische Domain, E-Mail … kurz gesagt, alles, was Sie brauchen, um die erstellte Website sofort online zu veröffentlichen. Keine Anfrage nach Serververbindungs-Parametern oder Datenbank- oder E-Mail-Aktivierung; keine Kompatibilitätsprobleme in Bezug auf Betriebssysteme oder PHP-Konfigurationen: es ist alles bereits integriert und zuvor gelöst worden. Auf diese Weise wird sogar das Hosting einfach und bequem!

„Wir freuen uns, auch dieses letzte Stück in unser Angebot aufgenommen zu haben. – erklärt Federico Ranfagni, CEO und Mitbegründer von Incomedia – Auf dem Weg, der zur Erstellung einer Website führt, wollen wir von Anfang bis Ende dabei sein. Und jetzt, da wir sowohl das Erstellungstool als auch den Raum für die Veröffentlichung anbieten können, sind wir es. Um einen Hosting-Service auf höchstem Niveau gewährleisten zu können, haben wir uns für die Zusammenarbeit mit HOST.it entschieden, einem Unternehmen mit 20-jähriger Erfahrung, das immer in Sicherheit und Innovation investiert hat und seit einigen Jahren Teil von Vianova spa, ehemals Welcome Italia Gruppe, geworden ist.“

Kurz gesagt, Incomedia wird kein Hosting Provider und konzentriert sich weiterhin auf sein Hauptziel: WebSite X5 zu entwickeln und es zur besten Software aller Zeiten für die Erstellung von Websites zu machen. Doch durch die Einbeziehung des Hostings vereinfacht es das Leben all derer, die als Protagonisten ins Web gelangen wollen.

Über Incomedia

Seit über 20 Jahren entwickelt Incomedia (incomedia.eu), ein Unternehmen 100% made in Italy – , Desktop-Software für PCs, die es jedem ermöglicht, schnell und einfach professionelle Ergebnisse zu erzielen. Im Jahr 1998 von den Brüdern Federico und Stefano Ranfagni im nordwestitalienischen Ivrea gegründet, ist Incomedia heute in Europa und der Welt etabliert. Das Flaggschiffprodukt WebSite X5® (websitex5.com) ist in über 40 Ländern über ein konsolidiertes Netzwerk internationaler Partner präsent. Dies macht die Erstellung von Websites und Online-Shops für Benutzer aller Erfahrungsstufen vom Anfänger bis zum Profi zugänglich und bequem, die daran interessiert sind, schnell und einfach eine Website zu erstellen. In 5 einfachen Schritten.



