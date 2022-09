Wege aus der Krise. Mit dieser Neuheit sind Zusatzverdienst einfach für jeden umsetzbar.

Die Lösung: DROPSHIPPING 2.0

Dropshipping hat sich neu erfunden. Im Laufe der letzten Monate sind neue Konzepte auf den Markt gekommen, die den Onlinemarkt revolutionieren. Doch was ist neu? Die Methode des Dropshipping, dass Ware vom Hersteller zum Kunden geliefert wird und Onlinemarketer eine Provision erhalten ist generell nicht neu. Doch mussten Marketer bisher Shops auf eigene Kosten betreiben, hatten viel Aufwand der Abwicklung, Buchhaltung und Retourenthematiken. Eine absolute Revolution kommt hier mit drei Neuheiten auf den Markt.

Eines der neuen Bestandteile ist, dass jedem Teilnehmer ein eigener Shop ohne Verpflichtungen, ohne Gebühren und ohne Umsatzvorgaben zur Verfügung gestellt wird.

Zum anderen ist revolutionär, dass hier Lifetime Provisionen ausgeschüttet werden. Wird ein Kunde von ihnen geworben, so kann dieser fest bei Herstellern über ein smartes System eingeloggt werden. Sind die Kunden begeistert und bestellen Produkte erneut, so ist durch das neue System sichergestellt, dass Sie von allen Käufen die der Kunde tätigt, ein Leben lang Umsatzanteile erhalten. Ist der Kunde einmal bei den Herstellern über Ihren Shop registriert, kann er von keiner anderen Person abgeworben werden. Dies ändert viele Strategien und sorgt für Euphorie bei den bisherigen Onlinemarketern.

Die unglaublichste Neuerung zum Schluss. Die dritte Revolutionsstufe ist anfänglich recht unglaublich. Die Hersteller haben einen speziellen Pool aus allen Umsätzen eingerichtet. Für alle Personen, die einen gewissen Umsatz erzielen, werden anteilig von dem gesamten weltweiten Umsatz, automatisch ein gewisser Prozentsatz an alle Teilnehmer on top zur Provision ausgeschüttet. Dies eröffnet komplett neue Dimensionen.

Sie verfügen über ein bestehendes Netzwerk von interessierten Personen, dann binden wir Sie als Empfehlungsgeber mit in das neue System ein und Sie werden an den Umsätzen der Teilnehmer beteiligt. Ein rund um neu gedachtes System, was den Onlinemarkt komplett revolutionieren kann. Interessenten und Firstmover sind herzlich willkommen dieses Konzept flächendeckend mit auszurollen. Dies ist interessant sowohl für Privatpersonen als auch für Gewerbetreibende aus anderen Branchen sowie Quereinsteigern. Eine Vorqualifikation benötigt man hier nicht. Wie das genau funktioniert und wie man das für sich nutzen kann, erfahren Sie in einem ersten kostenlosen und unverbindlichem Onlinegespräch.

Weitere Informationen sowie direkte Kontaktmöglichkeiten

finden Sie hier: https://bit.ly/dropshipping-20

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dropshipping 2.0

Herr Henning Müller

Nordring 8

49201 Dissen

Deutschland

fon ..: +4915775800001

web ..: https://bit.ly/dropshipping-20

email : visionsteam2025@gmail.com

