Weihnachten neu denken

Zeit schenken – Freude teilen

Dinge von Wert kennzeichnet vor allem eines: Sie sind knapp. Mit zu den wertvollsten Dingen, die einem Menschen gehören, zählt demnach die Zeit. Sicherlich die wenigsten werden von sich behaupten, Zeit im Überfluss zu haben.

Termindruck, hohe Arbeitsbelastung und dazu noch ein prall gefüllter privater Terminkalender sorgen dafür, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass für die schönen Dinge im Leben kaum noch Raum bleibt. Dazu zählen insbesondere die gemeinsamen Momente mit der Familie, dem Partner oder Freunden. Wer zu Weihnachten also etwas Besonderes verschenken möchte, kommt an „Zeit“ gar nicht vorbei. Ein Geschenk, das sich einem Vergleich mit materiellen Dingen völlig entzieht.

Wer schon ein wenig seiner Lebenszeit verschenken möchte, kann diese Gelegenheit auch dazu nutzen, einmal über den eigenen Schatten zu springen. Und die viel zitierte Besinnlichkeit, die sich die Menschen zu den Feiertagen gegenseitig so gerne wünschen, tatsächlich zuzulassen: Vielleicht besinnen wir uns auf den ein oder anderen eingeschlafenen persönlichen Kontakt, der es wert ist, aktiviert zu werden? Oder der eigenen inneren Größe, um nach einer Meinungsverschiedenheit wieder auf jemanden zuzugehen und den Ausgleich zu suchen. Vielleicht auch eines alleinstehenden Menschen in der Nachbarschaft, bei dem wir „eigentlich“ schon immer mal vorbeischauen wollte aber nie die Zeit fanden oder es „morgen“ günstiger erschien?

Es kann eine wohltuende Erfahrung sein, die eigenen Bedürfnisse ein wenig zurückzunehmen. Und sich eines anderen Menschen zuliebe auf Dinge einzulassen, die derjenige höher schätzt, als wir selbst. Aber es lohnt sich, denn fast immer bekommen wir mehr zurück, als wir geben. Und das wertvolle Zeitgeschenk bekommt eine überaus angemessene Verpackung: Freude.

Sich besinnen, innehalten, eine andere Perspektive einnehmen und sich vom starken Strom zahlreicher Routinen nicht (wieder) mitreißen lassen: Weitere Anregungen oder Unterstützung bei der Umsetzung von neuen persönlichen Zielen finden Menschen bei Präventologinnen und Präventologen, die wissen, wie ein solcher Perspektivwechsel und die Besinnung auf die wichtigen Dinge im Leben gelingen kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berursverband der Präventologen

Frau Dorothée Remmler-Bellen

Gneisenaustr. 42

10961 Berlin

Deutschland

fon ..: 03021234193

fax ..: 03021234193

web ..: https://www.praeventologe.de

email : info@praeventologe.de

Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder verbessern wollen. Zum Berufsverband gehören geprüfte Präventologen, Studierende des Fernstudiengan-ges, Angehörige der unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufe, Unternehmen der Gesundheitswirt-schaft sowie interessierte Einzelpersonen. Der Verband versteht sich als lernende Gemeinschaft, die ihr Wirken kontinuierlich reflektiert, um stetige Verbesserungen zu erreichen.

Pressekontakt:

Berursverband der Präventologen

Frau Dorothée Remmler-Bellen

Gneisenaustr. 42

10961 Berlin

fon ..: 03021234193

email : info@praeventologe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie Schlaf die Kommunikation stärkt – einzigartiges Seminar feiert Premiere ARGO stärkt den Leipziger und Dresdner Wohnungsmarkt