Weil sichere Arbeit mit zuverlässiger Instandhaltung beginnt: Ihre Software für Wartungsplanung

Moderne Wartungsplaner Software verwaltet die Wartungstermine der Arbeits- & Betriebsmittel

Eine Software. Alle Wartungen im Griff – für zuverlässige Instandhaltung, sichere Arbeitsplätze und planbare Abläufe.

Verpassen Sie keine Termine für Ihre Betriebsmittel mehr. Egal ob Sicherheitsprüfungen, Prüffristen oder Wartungen. Der Wartungsplaner erinnert Sie rechtzeitig mit einer automatisierten E-Mail.

Behalten Sie das gesamte Prüffristenmanagement zu den Arbeits- und Betriebsmitteln immer im Blick.

Der Arbeitsschutz ist ein zentrales Thema jeden Betrieb. Jedes Gerät, Werkzeug oder Betriebsgegenstand unterliegt hierbei unterschiedlichen Prüfvorschriften anhand von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen.

Prüf- und Wartungsintervalle der Arbeitsmittel können dabei erheblich differieren. Zudem ist eine rechtssichere Dokumentation nachzuweisen.

Mit der Organisationssoftware Wartungsplaner von Hoppe können diese Pflichten effizient abgebildet und im Blick behalten werden.

Das Wartungsmanagement betrifft insbesondere Maschinen und Anlagen. Wer Geräte, Werkzeuge, Stapler, Regale, Leitern und Tritte sowie Betriebsmittel sicher prüfen will, kommt um die Dokumentation der Prüfung nicht herum. Hierzu eignet sich eine Software, in der die Prüfberichte, Prüfergebnisse und Prüfprotokolle festgehalten werden.

Excel – Tabellen oder handschriftliche Listen sind bei der Planung der Wartungen nicht mehr zeitgemäß. Der Verantwortliche für die Verwaltung verliert auch wegen der unterschiedliche Wartungsvorschriften sehr schnell den Überblick. Die vorgeschriebenen Prüfungen sollten daher effizient und transparent geplant sowie revisionssicher und systematisiert dokumentiert werden. Dies bedingt eine digitale Unterstützung der Geräteorganisation durch eine Geräteverwaltung-Software.

Digitalisierung Ihrer Betriebsmittel mit einer Organisationssoftware

Der vielseitige Wartungsplaner von der Hoppe Unternehmensberatung berücksichtigt alle Aspekte des Nachverfolgung der Termine im Arbeitsschutz. Mit dem Tool können zum Beispiel die Zeitpunkte der anstehenden Wartungen und Reparaturen vorausschauend geplant werden. Das Programm sorgt für eine exakte Übersicht der ausgeführten und anstehenden Prüfungen. Mit dem Programm können alle Aspekte und Vorschriften im Rahmen der Betriebsmittelwartung effizient und rechtssicher abgedeckt werden.

Gesetzliche Anforderungen einhalten

Der Gesetzgeber gibt für fast alle Betriebsmittel zahlreiche detaillierte Arbeitsschutzregelungen und Prüfrichtlinien vor. Gemäß Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaften (DGUV Vorschrift 3) betrifft dies insbesondere elektrische Anlagen und Geräte. Unter anderen wird die Sicherheit geregelt. Wiederkehrende Prüfungen sind daher unabdingbar, um jegliche Gefährdungen auszuschließen.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass regelmäßige Prüfungen und Wartungen durchgeführt werden, um Betriebsmittel im einwandfreien Zustand zu halten. Diese Vorgänge und ihre Ergebnisse müssen im Schadensfall auch sorgfältig belegt und dokumentiert werden. Der Wartungsplaner gewährleistet hierbei Prüfprotokolle, die sämtliche Vorgaben erfüllen. Dies ist wichtig bei Überprüfungen durch Genossenschaften oder bei Zertifizierungsaudits.

Mit der richtigen Software für Betriebsmittelprüfungen vorausschauend planen

Für die Fachkraft für Arbeitsschutz reichen wenige Klicks aus, um im Wartungsplaner Dokumente zu erstellen, zu archivieren und zu pflegen. Die zu prüfenden Betriebsmittel, werden mit allen relevanten Daten erfasst. Das Programm stellt hierfür verschiedene Kategorien zur Verfügung. Hier sind beispielsweise Klassifikationen für Wartung, Prüfung, Reparatur, Instandsetzung sowie Prüftermin und Unterweisung möglich. Zudem können Daten im- und exportiert werden.

Mit moderner Inventarverwaltung den Bestand verwalten

Je größer der Bestand an Geräten im Unternehmen ist, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, ihre sämtlichen Inventargüter mit einer professionellen Inventarverwaltung zu organisieren. Durch die maßgeschneiderte mobile Inventar-App wird das Inventarmanagement noch effizienter. Die Vereinfachung der Abläufe mit der mobilen App erleichtert die Arbeit vor Ort spürbar.

Fazit

Die Einhaltung und Prüftermine von Geräten und Betriebsmitteln ist ein komplexer Prozess, da es viele Aspekte eines Unternehmens mit einbezieht. Ob Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Brandschutz oder Elektrosicherheit jeder Betrieb ist auf professionelles System angewiesen. Die digitale Inventarverwaltung und der Wartungsplaner sind damit die ideale Praxissoftware. Sie sorgen für Transparenz und revisionssichere Dokumentation.

Nur wenn wir das Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Wartungsdokumentation deutlich verbessern, schaffen wir die Digitalisierung zu vertretbaren Kosten. Digital gestütztes Wartungsmanagement mit dem Wartungsplaner macht die Dokumentation bezahlbar und vermeidet damit unnötig hohe Investitionen.

Testversion direkt ausprobieren

Der Wartungsplaner ermöglicht eine einfache Planung, Dokumentation und Erfüllung Ihrer Wartungspflichten.

Die Hoppe Unternehmensberatung bietet eine kostenlose Demoversion an.

Testen Sie die Software unverbindlich und ohne Verpflichtung.

https://www.wartungsplaner.de/

https://www.inventarsoftware.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

Deutschland

fon ..: 06104/65327

web ..: https://www.Wartungsplaner.de

email : info@Wartungsplaner.de

Die Hoppe Unternehmensberatung gehört zu den bekanntesten deutschen Anbietern von Wartungssoftware.

Digitale Wartungsplanung für effiziente Instandhaltung, rechtssicheren Arbeitsschutz und volle Transparenz über alle technischen Prozesse.

Der Einsatz eines spezialisierten Wartungs- und Dokumentationssystems wie dem Wartungsplaner der HOPPE Unternehmensberatung unterstützt Unternehmen dabei, Prüfpflichten nach BetrSichV und DGUV zuverlässig zu erfüllen, Prozesse zu verschlanken und die Betriebssicherheit messbar zu erhöhen. Wartungsplaner – Instandhaltung neu gedacht.

Der Wartungsplaner wurde mit den Innovationspreis „Best of IT“ der Initiative Mittelstand ausgezeichnet. Weiterhin wurde die Software mit dem Industriepreis prämiert.

