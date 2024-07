Wein und Wandern: Weinbergtouren und Weintasting rund um Umkirch

Vorfreude ist die schönste Freude: Nützliche Tipps, wie man die besten Wein-Wanderwege der Region Breisgau-Dreiländereck mit einem Wein-Tasting oder kulinarischen Events im Heuboden verbindet.

Umkirch, 25.07.2024 – Wein und Wandern ist die neue Kombination für einen gelungenen Urlaub

Das Wandern erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit, und hat in den letzten Jahren ein regelrechtes Revival erfahren, so dass diese schöne und leicht durchführbare Freizeitaktivität derzeit besonders bei jüngeren Menschen eine Renaissance erlebt. Wandern ermöglicht es, die natürliche Schönheit zu erleben und den Körper fit zu halten. Deutschland verfügt über zahlreiche atemberaubende Regionen, die erkundet werden können.

Ein Spaziergang durch die malerischen Weinlandschaften des Breisgaus in der Region Dreiländereck, begleitet von einer Verkostung erlesener Weine aus der Region, ist eine einzigartige Möglichkeit, das eigene Land besser kennenzulernen. Die Region bietet eine Vielzahl von Wanderwegen, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Wanderer begeistern. Viele dieser Wege führen zu kulturhistorischen Stätten, sodass Gäste mehr über die Region erfahren können.

Weinwanderung im Dreiländereck

Weite Weinlandschaften, historische Orte mit engen Gassen und reichlich kulinarische Spezialitäten – eine Weinwanderung im Dreiländereck hat so einiges zu bieten. Nicht nur Weinliebhaber kommen hier ganz auf ihre Kosten. Wer einen Urlaub der ganz besonderen Art sucht, hat bei einem solchen Ausflug die Möglichkeit, Natur und Kulinarik bestens miteinander zu verbinden.

Vom Rhein bis zum Hochschwarzwald befinden sich hier zahlreiche malerische Orte mit einem bunten Aktivitätsangebot. Wer es pittoresk liebt, wird im angrenzenden Frankreich auf seine Kosten kommen. Urlauber wandern durch die herrlichen Weinberge oder die grünen Landschaften, hohen Gipfel und dichten Wälder der Schwarzwaldregion. Manche Urlauber bevorzugen einen Abstecher in die benachbarte Schweiz, und genießen die Ruhe, die Berge und die saftig grünen Wiesen.

Anschließend werden im Rahmen eines Wein-Tastings erlesene Spezialitäten der Region verköstigt. Wer das alles noch mit einer angemessenen Übernachtung kombinieren möchte, dem seien die Weine sowie die komfortablen Hotels der Heuboden Gastronomie in Umkirch empfohlen.

Weinprobe im Heuboden – ein besonderes Naturerlebnis

Natürlich gehört zu einem rundum gelungenen Urlaub auch die passende Unterkunft. In der Region Breisgau ist der „Heuboden“ die erste Anlaufstelle. Die weit über die Region hinaus bekannte Event-Gastronomie bietet auch zwei wunderschöne und sehr komfortabel ausgestattete Hotels, sowie herausragende kulinarische Angebote, wie ausgewählte und ausgezeichnete Weine aus der Region. Die gemütlichen Heuboden Hotels (Hotel Heu.Loft und Landhaus Blum) vereinen angenehmen Komfort mit hochwertiger Ausstattung. Gäste können eine Weinwanderung mit einem köstlichen Abendessen im hauseigenen Restaurant abschließen und am nächsten Tag ihre Erkundungstour fortsetzen.

Ob neue Wanderwege, Kajakfahren, Schwimmen im See oder schlichtweg ein Besuch in einer der mittelalterlichen Dörfer der Region – hier ist garantiert für jeden etwas dabei. Übrigens bietet ein Weintasting auch alkoholfreie Optionen, so dass alle diese gemütliche Aktivität ohne Einschränkung genießen können.

Die Heuboden Gastronomie lädt dazu ein, sich für einen Aufenthalt mit einer Weinwanderung zu entscheiden, und ein paar erholsame Tage mitten in der deutschen Natur zu verbringen. Freuen Sie sich auf unvergessliche Momente und kulinarische Highlights in einer wunderschönen Umgebung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

