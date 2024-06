Die abgefahrenste Beach-Party Ende Juli im Süden Deutschlands

Eine warme Sommernacht, Lagerfeuer, schwungvolle Musik, ausgelassene Stimmung, Tanzen im Sand, Flirten mit aufgeschlossenen Leuten, gute Cocktails, all das gehört zu einer gelungenen Beach-Party.

Umkirch, 19.06.2024 – Bequeme Sommerkleidung und Gleichgesinnte, die Spaß haben wollen

Am 26. und am 27 Juli 2024 ist es wieder so weit: Die bekannteste und größte Beach-Party Südbadens geht wieder an den Start! Im Heuboden in Umkirch werden in der legendären Outdoor-Area wieder 100 Tonnen an feinstem Sand ausgeschüttet, um ein unvergleichliches Beach-Feeling zu erzeugen. Die Heuboden- Beach Party mit top Acts am Plattenteller, Live-Shows und coolen Drinks ist das Mega-Ereignis in Südbaden, an dem kein feierlauniger Sommerfan vorbeikann.

Sensationelle Stimmung – aufgeschlossenes Publikum

Die Beach-Party im Heuboden ist legendär. Auch in diesem Jahr wird es unter dem Motto Sommer, Sonne, Strand und Me(e)hr wieder richtig heiß. Für die sensationelle Sommerstimmung hat man bei Heuboden Event extra bestes Wetter bestellt, um zu angesagten Hits und Evergreen-Sommersounds so richtig abzufeiern. Die Outdoor-Area des Heubodens verwandelt sich an den zwei Tagen und Nächten in einen riesigen Strand mit exotischer Atmosphäre, bunten Lichtern, sommerlicher Deko und fetten Sounds.

Mit einem leckeren Cocktail in der Hand, einem perfekten Strand-Outfit und Sand unter den Füßen könnt ihr zwei Nächte lang in einzigartiger Atmosphäre bei dieser Sommer Party durchfeiern. Wer eine Pause vom Tanzen braucht, entspannt sich bei den Klängen der gefeierten DJs der Region im Liegestuhl unter einer Palme. Die Heuboden Event Beach-Party ist und bleibt die fetteste Sommer Party, die Südbaden je gesehen hat!.

Prominente DJ’s – schrille Outfits

Am Freitag, den 26. Juli heizen die DJs Schürze, Andi Kiss, Stefan vom Bierkeller, DJ Bollo und Pepe Palone dem tanzwütigen Publikum so richtig ein. Hier wippt jeder Fuß und flattern die Röcke beim wilden Partyreigen. Das Highlight sind die Reface Dancers, die mit ihren schrillen Kostümen eine nie dagewesene Dance-Performance auf den Sandboden legen.

Am Samstag, den 27. Juli wird es mindestens genauso heiß wie am Freitag. Wie auch im letzten Jahr wird die Beach-Party-Nacht durch baden.fm live im Radio übertragen. Wer keines der begehrten Tickets mehr bekommen hat, hat so die Chance das Feeling vom Heuboden in die eigenen vier Wände zu holen. Mit ein paar Deko-Palmen, den passenden Drinks und einem leichten Sommer-Outfit wird die Beach-Party zu Hause dann zwar nicht ganz so groß, aber die Stimmung wird genauso fett wie auf dem Heuboden.

Außerdem gibt es am Samstag nicht nur die gewohnt mitreißenden Sounds unserer regionaler DJs, sondern auch fette party-Action mit der Live-Band Freibier. Die einzigen, die am 27. Juli 2024 keinen Sand zwischen den Zehen haben dürften, sind die Walking Acts, die in zauberhaften Kostümen auf Stelzen die Party unsicher machen.

Auch, wenn die Outdoor-Area des Heuboden Event Clubs echt groß ist: Irgendwann ist sie voll. Vor allem am Samstag ist der Ansturm auf die Sommer Party riesig. Wäre es nicht schade, wenn ihr dieses einmalige Event in Südbaden verpassen würdet? Also rein in die Sommerkleidung, ran die Tickets und ab an den Strand, um mit Gleichgesinnten die dickste Party des Jahres zu feiern!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

