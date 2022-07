Reisen für Fußballfans – der Süden Deutschlands lockt

Im Herzen des Schwarzwalds – Der SC Freiburg und die Heuboden Locations: Ein Magnet für Fußball Fans und für Urlauber aus ganz Deutschland – immer eine Reise wert.

Umkirch, 11.07.2022 – Zentrum des Fußballs im Süd-Westen – Freiburg im Breisgau

Haben Sie schon einmal vom Europaparkstadion gehört? Seit Oktober 2021 spielt hier eine der beliebtesten Mannschaften, die der Fußball in Deutschland vorzeigen kann. Fans strömen in den äußersten Süd-Westen, um den SC Freiburg spielen zu sehen.

Seit 2012 führt Christian Streich die Geschicke beim SC Freiburg. Der kultige Trainer lässt einen Fußball spielen, der die Stadt begeistert und Sympathien in ganz Fußballdeutschland weckt. Zudem ist der, oft als kauzig beschriebene, Fußballlehrer bekannt für emotionale und ehrliche Pressekonferenzen. Zwar blieb der ganz große Erfolg, ein Meistertitel oder der Pokal, bislang aus. Immerhin: Es gab im Fußball Europapokal und im Deutschen Pokal Achtungserfolge. Und ganz aktuell, in der Saison 2021/2022 kann sich der SC Freiburg für die Championsleague qualifizieren.

Freiburg bei Tag – So viel zu sehen

Mehr als 300 Jahre hat es gedauert, bis das Freiburger Münster fertiggestellt war. So lange war nicht einmal Volker Finke Trainer des SC Freiburg. Mitten in der Altstadt ragt der 116 Meter hohe Turm als höchstes Bauwerk der Stadt heraus.

Auch wenn man nicht mehr hier einkaufen kann: Das Historische Kaufhaus ist mindestens einen Besuch wert. In verschiedenen Räumen finden regelmäßig kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen statt. Das Highlight ist der Kaisersaal, der traditionell als bester Ort für klassische Konzerte in Freiburg gilt.

Besonders sind die Freiburger Bächle. Gespeist aus dem Wasser der Dreisam ziehen sich die kleinen Flüsschen durch die gesamte Altstadt Freiburgs. Der städtischen Wasserversorgung dienen sie nicht mehr, obgleich sie im Mittelalter dazu angelegt wurden. Heutzutage sind sie ein Wahrzeichen der Stadt und ein sehr beliebtes Fotomotiv für Besucher.

Heuboden Hotel Landhaus Blum oder Heu.Loft – All in One

Für die Party und die gute Nacht nach einem aufregenden Sightseeing-Tag und Fußballabend, sind die Heuboden Locations die beste Wahl. In welchem der beiden Heuboden Hotels Sie nachts ins gemütliche Bett sinken, bleibt Ihnen überlassen. Sowohl das Landhaus Blum als auch das Hotel Heu.Loft Freiburg bieten geräumige Zimmer mit charmantem und modernem Interieur.

Dass Sie es zuvor kräftig im Heuboden Dancing Club krachen lassen, ist hingegen gesetzt! Special Events und dazu das abwechslungsreiche Wochenprogramm. Der Dancing Club hat für Alle etwas parat. Apropos Geschmack: Brägele, Flädle und Kratzede sind Botschafter des guten Geschmacks Badens. Im Restaurant Landhaus Blum werden sie mit einer Auswahl internationaler Spezialitäten kombiniert und im urigen Gastraum oder auf der Sonnenterrasse mit einem herzlichen Lächeln serviert.

Seien Sie willkommen

Fußball, der Spaß macht und als Höhepunkt eines grandiosen Wochenendes ein Event für die ganze Familie ist. Eine Stadt, die durch die Mischung historischer Plätze und Bauten mit einer heterogenen, jungen Einwohnerschaft sehr spannend zu erleben ist. Und die Heuboden Hotels und Restaurants, die allein schon eine Reise wert sind. Freuen Sie sich auf Ihre Auszeit!

