Wie Sehnsucht, Suche und Sucht zusammenhängen – Auswege aus Gewohnheit und Sucht finden

Ein lebendiges Leben sucht und findet Sinn im Leben!

Amir Weiss – „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“

In seinem Buch „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“ geht Amir Weiss unter anderem der Frage nach, wer oder was das eigene Leben kontrolliert. Eine seiner Kern-Thesen: „Es gibt einen Zusammenhang zwischen ‚Sucht‘, ‚Sehnsucht‘ und ‚Suche‘, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Doch wonach suchen wir eigentlich die ganze Zeit? Von außen betrachtet haben wir – zumindest in der westlichen Welt – materiell immer noch sehr viel oder alles oder sogar zu viel. Dennoch sind wir auf der Suche nach mehr. Was ist es, das uns immer weitersuchen lässt? Ist es die Unfähigkeit, zufrieden und erfüllt zu leben?“ Um Antworten auf diese Fragen zu finden, forscht Amir Weiss seit mehr als vierzig Jahren in Israel, Südamerika, Alaska und Europa zu den Ursprüngen, Gründen und Auswirkungen von Gewohnheit und Sucht.

Immer mehr Menschen leiden immer deutlicher an unerwünschten Gewohnheiten und Süchten, nicht erst seit Beginn der Corona-„Krise“, aber nachweislich stärker und mehr im Verlauf der vergangenen fast drei Jahre seither. Seine Beobachtungen und Erfahrungen und vor allem die Motivation, Menschen in ihrer Entscheidung für ihre Freiheit zu bestärken, haben Amir Weiss dazu bewegt, im Dezember 2020 ein erstes Buch über seine bioenergetische Methode zur Überwindung von unerwünschten Gewohnheiten und Süchten zu veröffentlichen.

Geprägt in einer Gesellschaft, die wesentlich nicht auf menschlichen, sondern wirtschaftlichen Werten aufgebaut ist, haben viele von uns schon in jungen Jahren gelernt, sich anzupassen, als auf die eigenen Sehnsüchte zu hören und dem eigenen Lebenssinn zu folgen. Anstatt uns immer wieder zu erforschen, unser Potential immer weiter zu entdecken und uns weiterzuentwickeln, gehen viele Menschen im Stress der Wiederholungsschleifen in den Anforderungen ihres alltäglichen Lebens unter. Warum aber lassen wir das zu, oft sogar gegen unseren eigenen Willen?

Dazu Amir Weiss: „In Lärm und Hitze unseres heutigen, modernen, schnellen, von Konsum und Konkurrenz geprägten Lebens neigen wir dazu, zu vergessen, was wirkliche Freude und Zufriedenheit in unser Leben bringt: sich selbst und anderen nützlich zu sein – und sich auch dazu immer wieder selbst neu zu erfinden. Dazu gehört auch, sich damit zu befreunden, ein Mensch zu sein, zu spüren, dass das, was wir sind und tun, ein Sinn, ein Grund und eine Freude ist – und auf einer ständigen Entdeckungsreise mit immer neuen Erfahrungen für uns selbst zu bleiben.

Stattdessen geben wir zu oft der Bequemlichkeit des allzu Vertrauten nach – und betäuben die Unzufriedenheit, den Mangel an neuen, inspirierenden Lebensperspektiven und den daraus entstehenden inneren Stress mit den vertrauten Alltags-Stimulanzien: Rauchen, Zucker, Alkohol.“

Der Konsum belastet jedoch längerfristig den Organismus und schränkt auch die Entscheidungsfreiheit zunehmend ein – und erzeugt dadurch noch mehr Stress. Wodurch aber dieser Stress verursacht wurde, bleibt meist unerkannt und schadet weiterhin“, so Amir Weiss. „Stress selbst kann unbemerkt zur Sucht werden und dadurch wiederum zur Ursache anderer schädigende Gewohnheiten und Süchte.“

Sein Buch „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“ bietet einen radikal neuen Weg für alle, die darüber nachdenken oder bereits entschlossen sind, eine Gewohnheit oder Sucht hinter sich zu lassen, die sie in ihrer inneren und äußeren Freiheit einschränkt. Es ist aber auch ein praktischer, lebensnaher Leitfaden zu einem wachen Selbst-Verständnis und bietet wertvolle Tools, um auf die Herausforderungen dieser Zeit mit Entschiedenheit, Kraft und Lebens-Freude zu antworten. Amir Weiss weckt mit seiner bildhaften Sprache Interesse für seinen ungewohnten Ansatz, Gewohnheiten und Süchte aus anderer Perspektive neu zu verstehen.

Vor allem aber möchte Amir Weiss mit diesem Buch zu einer selbst gewählten Veränderung ermutigen. Er zeigt einen natürlichen, Stress reduzierenden Weg auf, mit dem es gelingen kann, schädliche Gewohnheiten und Sucht hinter sich zu lassen. Hier geht’s zum Buch.

Amir Weiss ermutigt dazu, die Kraft zur eigenen Entscheidung und inneren Freiheit gerade jetzt wieder zu entdecken und zu mobilisieren – und das Abenteuer einzugehen, „ohne schädigende Gewohnheiten und Sucht wieder so zu sein, wie wir ursprünglich geschaffen sind, als einzigartige menschliche Wesen. Die Zeit des äußeren Stillstandes kann zu einer Zeit der Suche und der inneren Befreiung werden, um zu verwirklichen, was im eigenen Leben wirklich wichtig ist.“ Hier finden Sie weitere Informationen und Video-Berichte über die Arbeit des Weiss-Instituts.

