  • Weiß & Weiß: Premium-Fenster für München – Qualität, Design und Nachhaltigkeit vereint

    Weiß & Weiß aus München steht seit über 25 Jahren für Premium-Fenster, Türen und Wintergärten. Das Familienunternehmen verbindet Design, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

    München, 06. November 2025 – Wer bei Fenstern nicht nur auf Funktion, sondern auch auf Ästhetik, Energieeffizienz und Langlebigkeit setzt, findet in Weiß & Weiß den richtigen Partner. Das Münchner Familienunternehmen steht seit über 25 Jahren für hochwertige Fenster, Türen und Glasbauten – individuell geplant, nachhaltig gefertigt und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt.

    Als einer der führenden Anbieter für Fenster München und Umgebung kombiniert Weiß & Weiß traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technologie. In der über 2.000 m² großen Erlebnis-Ausstellung, eine der größten Süddeutschlands, erleben Kundinnen und Kunden die gesamte Produktvielfalt – von klassischen Holz- und Holz-Aluminium-Fenstern bis hin zu rahmenlosen Design-Systemen und energieeffizienten Kunststoff-Fenstern.

    „Fenster sind längst mehr als nur Bauelemente – sie prägen Architektur, Atmosphäre und Nachhaltigkeit eines Gebäudes“, erklärt Geschäftsführer Tobias Weiß. „Unser Anspruch ist es, Qualität, Innovation und Design perfekt zu vereinen – und dabei immer individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einzugehen.“

    Ob Sanierung, Neubau oder Denkmalschutz – jedes Projekt wird maßgeschneidert geplant. Weiß & Weiß steht dabei für regionale Produktion, nachhaltige Materialien und langfristige Wirtschaftlichkeit. Durch die hohe Energieeffizienz der Fenster sparen Hausbesitzer nicht nur Heizkosten, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

    Darüber hinaus bietet das Unternehmen umfassende Beratung rund um Fördermöglichkeiten und Sanierungskonzepte. Vom ersten Beratungsgespräch bis zur professionellen Montage begleitet Weiß & Weiß seine Kundinnen und Kunden persönlich – mit Fachkompetenz, Erfahrung und echter Leidenschaft für gutes Handwerk.

    Mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und zum Standort München zeigt Weiß & Weiß, dass Premium-Qualität, Ästhetik und Umweltbewusstsein kein Widerspruch sind, sondern die Zukunft des modernen Bauens.

    Über Weiß & Weiß
    Die A.+N. Weiß & Weiß GmbH ist seit über 25 Jahren regionaler Premium-Partner für Fenster, Türen und Glasbauten in München und Umgebung. Das Familienunternehmen steht für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit – von der Planung über die Fertigung bis zur Montage. In der firmeneigenen Erlebnis-Ausstellung mit über 2.000 m² Fläche entdecken Besucher die ganze Vielfalt moderner Fenster- und Türsysteme.

