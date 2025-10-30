  • Weiß & Weiß: Wintergärten für München – Wohnkomfort, Design und Licht in Perfektion

    Weiß & Weiß steht seit über 25 Jahren für exklusive Wintergärten in München – individuell geplant, energieeffizient und stilvoll.

    München, 30. Oktober 2025 – Wer den eigenen Wohnraum erweitern und dabei Natur, Licht und Architektur in Einklang bringen möchte, setzt auf die hochwertigen Wintergärten von Weiß & Weiß. Das Münchner Familienunternehmen steht seit über 25 Jahren für Premium-Qualität, präzise Handwerkskunst und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Glasbauten und Wintergartenbau.

    Als einer der führenden Anbieter für Wintergarten München vereint Weiß & Weiß Funktionalität, Energieeffizienz und Design zu einem harmonischen Gesamtkonzept. Die eleganten Glasbauten schaffen ein einzigartiges Wohngefühl – mit ganzjähriger Nutzbarkeit, höchster Wärmedämmung und stilvoller Architektur.

    „Ein Wintergarten ist weit mehr als ein Anbau – er ist ein Lebensgefühl“, erklärt Geschäftsführer Tobias Weiß. „Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich offene, lichtdurchflutete Räume, die Geborgenheit und Natur verbinden. Genau das schaffen wir mit unseren individuell geplanten Premium-Wintergärten.“

    In der über 2.000 m² großen Erlebnis-Ausstellung in Kirchheim bei München, eine der größten Süddeutschlands, können Besucherinnen und Besucher die gesamte Vielfalt der Weiß & Weiß Glasbauten erleben – von modernen Wohnwintergärten über Kaltwintergärten bis hin zu eleganten Terrassenüberdachungen.

    Die Wintergärten von Weiß & Weiß überzeugen durch:

    – Witterungsbeständigkeit dank hochwertiger Aluminium- und Glas-Konstruktionen
    – Exzellente Wärmedämmung für energieeffizientes Wohnen
    – Freie Designwahl bei Farben, Oberflächen und Materialien
    – Ganzjährige Nutzung – von der ersten Frühlingssonne bis zum verschneiten Wintertag
    – Starke Tragfähigkeit und hohe Stabilität selbst bei Schneelast

    Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Solarlux, einem der führenden Hersteller maßgefertigter Verglasungslösungen, realisiert Weiß & Weiß exklusive Wintergärten auf höchstem technischem und ästhetischem Niveau.

    Neben technischer Präzision und nachhaltigen Materialien legt das Familienunternehmen besonderen Wert auf Transparenz, Sicherheit und persönliche Beratung – von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.

    Mit einem klaren Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit zeigt Weiß & Weiß, dass Premium-Qualität, Energieeffizienz und modernes Design in München perfekt miteinander harmonieren.

    Über Weiß & Weiß

    Die A.+N. Weiß & Weiß GmbH ist seit über 25 Jahren regionaler Premium-Partner für Fenster, Türen und Glasbauten in München und Umgebung. Das Familienunternehmen steht für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit – von der individuellen Planung über die Fertigung bis zur fachgerechten Montage. In der firmeneigenen Erlebnis-Ausstellung mit über 2.000 m² Fläche entdecken Besucher die gesamte Produktvielfalt rund um moderne Fenster-, Tür- und Glasbausysteme.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    A.+N. Weiß & Weiß GmbH
    Herr Tobias Weiß
    Dieselstraße 22a
    85551 Kirchheim bei München
    Deutschland

    fon ..: 089 900 6 900
    fax ..: 089 900 690 66
    web ..: https://www.weissundweiss.de
    email : office@weissundweiss.de

    „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    A.+N. Weiß & Weiß GmbH
    Herr Tobias Weiß
    Dieselstraße 22a
    85551 Kirchheim bei München

    fon ..: 089 900 6 900
    web ..: https://www.weissundweiss.de
    email : office@weissundweiss.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Weiß & Weiß: Premium-Fenster für München – Qualität, Design und Nachhaltigkeit vereint
      Weiß & Weiß aus München steht seit über 25 Jahren für Premium-Fenster, Türen und Wintergärten. Das Familienunternehmen verbindet Design, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit....

    2. Wintergärten | Wintergarten aus Alu von Wintergartenbau Schmidinger in Oberösterreich
      Wintergärten aus Aluminium gesucht? - Schmidinger Wintergarten ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um professionellen Wintergartenbau mit Alu geht....

    3. Wintergarten-Eichinger.info stellt Wintergärten und Wohnwintergärten vor.
      Auf der Webseite des Fachbetriebes finden Sie Wintergarten-Lösungen für private und gewerbliche Nutzer....

    4. Fenster, Türen und Wintergärten nach Maß – Kroiher GmbH jetzt mit Standort in München!
      Die Kroiher GmbH lebt Ihre Passion für hochqualitative Fenster jeglicher Art. Die nachhaltige Qualität führte über die Jahre zu Wachstum und jetzt zu einem neuen Standort in München!...

    5. Weiss-Institut – Wie wir gerade jetzt unser inneres Licht zum Leuchten bringen können
      Wie können wir unser Leben gestalten, um wie eine Sonne aus der eigenen inneren Mitte zu strahlen? Leuchtet Ihr Leben aus sich selbst heraus? Wie hell brennt Ihr inneres Licht?...

    6. Leuchten im Multipurpose-Design: Lampenwelt.de stellt Licht mit Zusatzfunktion vor
      Diese Lichtideen bringen einen praktischen Zusatznutzen mit - als Regal, Tisch, Blumenampel & Co. Lampenwelt.de präsentiert:...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.