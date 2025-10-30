-
Weiß & Weiß: Wintergärten für München – Wohnkomfort, Design und Licht in Perfektion
Weiß & Weiß steht seit über 25 Jahren für exklusive Wintergärten in München – individuell geplant, energieeffizient und stilvoll.
München, 30. Oktober 2025 – Wer den eigenen Wohnraum erweitern und dabei Natur, Licht und Architektur in Einklang bringen möchte, setzt auf die hochwertigen Wintergärten von Weiß & Weiß. Das Münchner Familienunternehmen steht seit über 25 Jahren für Premium-Qualität, präzise Handwerkskunst und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Glasbauten und Wintergartenbau.
Als einer der führenden Anbieter für Wintergarten München vereint Weiß & Weiß Funktionalität, Energieeffizienz und Design zu einem harmonischen Gesamtkonzept. Die eleganten Glasbauten schaffen ein einzigartiges Wohngefühl – mit ganzjähriger Nutzbarkeit, höchster Wärmedämmung und stilvoller Architektur.
„Ein Wintergarten ist weit mehr als ein Anbau – er ist ein Lebensgefühl“, erklärt Geschäftsführer Tobias Weiß. „Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich offene, lichtdurchflutete Räume, die Geborgenheit und Natur verbinden. Genau das schaffen wir mit unseren individuell geplanten Premium-Wintergärten.“
In der über 2.000 m² großen Erlebnis-Ausstellung in Kirchheim bei München, eine der größten Süddeutschlands, können Besucherinnen und Besucher die gesamte Vielfalt der Weiß & Weiß Glasbauten erleben – von modernen Wohnwintergärten über Kaltwintergärten bis hin zu eleganten Terrassenüberdachungen.
Die Wintergärten von Weiß & Weiß überzeugen durch:
– Witterungsbeständigkeit dank hochwertiger Aluminium- und Glas-Konstruktionen
– Exzellente Wärmedämmung für energieeffizientes Wohnen
– Freie Designwahl bei Farben, Oberflächen und Materialien
– Ganzjährige Nutzung – von der ersten Frühlingssonne bis zum verschneiten Wintertag
– Starke Tragfähigkeit und hohe Stabilität selbst bei Schneelast
Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Solarlux, einem der führenden Hersteller maßgefertigter Verglasungslösungen, realisiert Weiß & Weiß exklusive Wintergärten auf höchstem technischem und ästhetischem Niveau.
Neben technischer Präzision und nachhaltigen Materialien legt das Familienunternehmen besonderen Wert auf Transparenz, Sicherheit und persönliche Beratung – von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.
Mit einem klaren Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit zeigt Weiß & Weiß, dass Premium-Qualität, Energieeffizienz und modernes Design in München perfekt miteinander harmonieren.
Über Weiß & Weiß
Die A.+N. Weiß & Weiß GmbH ist seit über 25 Jahren regionaler Premium-Partner für Fenster, Türen und Glasbauten in München und Umgebung. Das Familienunternehmen steht für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit – von der individuellen Planung über die Fertigung bis zur fachgerechten Montage. In der firmeneigenen Erlebnis-Ausstellung mit über 2.000 m² Fläche entdecken Besucher die gesamte Produktvielfalt rund um moderne Fenster-, Tür- und Glasbausysteme.
