  • Bundestags-Petition fordert Nationalen Sepsis-Plan: 30.000 Unterschriften bis 9. Dezember 2025 benötigt

    380 Menschen sterben täglich in Deutschland an Sepsis – 190 davon wären vermeidbar. Eine Petition fordert einen Nationalen Sepsis-Plan. 30.000 Unterschriften werden bis 9.12.2025 benötigt.

    BildSepsis – der stille Killer

    Laut WHO und aktuellen Studien (Springer Medizin) ist Sepsis eine der größten Herausforderungen für das deutsche Gesundheitssystem. Jeder Mensch kann an Sepsis (umgangssprachlich Blutvergiftung) erkranken, denn jede Infektion kann zu einer Sepsis führen. Die neue S3-Leitlinie Sepsis betont die Dringlichkeit nationaler Strategien. Bereits 2018 wurde eine Bundestags-Petition für einen Nationalen Sepsis-Plan eingereicht – doch bis heute fehlt die Umsetzung.

    „Weil Überleben kein Zufall bleiben darf. Ich wusste nicht, dass ich ohne Milz zur Risikogruppe für Sepsis gehöre. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht nicht um mein Leben kämpfen müssen. Heute kämpfe ich dafür, dass anderen dieses Schicksal erspart bleibt.“
    – Heike Spreter-Krick, Sepsis-Überlebende und Initiatorin der Petition

    Forderungen der Petition:

    Aufnahme von Sepsis in die nationale Gesundheitsstrategie
    Bessere und intensivere Ausbildung des medizinischen Personals
    Gezielte Nachsorge für Betroffene
    Umfassende Aufklärung der Bevölkerung
    Klare Notfallprotokolle und Qualitätsstandards in allen Krankenhäusern
    Warum jetzt handeln?
    Jede Minute zählt: Sepsis kann innerhalb weniger Stunden zum Multiorganversagen führen. In Ländern mit nationalen Sepsis-Plänen ist die Sterblichkeit deutlich niedriger. Deutschland hinkt hier hinterher – das muss sich ändern.

    Mitzeichnen und Leben retten:
    Die Petition 184929 kann online unterzeichnet werden:
    Hier klicken, registrieren und unterzeichnen: Umsetzung eines verbindlichen Nationalen Sepsis-Plans

    Jede Unterschrift zählt – für mehr Patientensicherheit, bessere Prävention und ein Gesundheitssystem, das Leben rettet.

    Die Initiatorin bittet ausdrücklich um Unterstützung aus allen gesellschaftlichen Bereichen – jede Stimme zählt!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sepsishelden
    Frau Heike Spreter-Krick
    Obere Dorfstr. 7
    85653 Aying
    Deutschland

    fon ..: 01728248870
    web ..: https://sepsishelden.com/
    email : kontakt@sepsishelden.com

    Über Sepsishelden:
    Sepsishelden wurde von der Sepsis-Überlebenden Heike Spreter-Krick gegründet, um das Bewusstsein für Sepsis zu schärfen und Leben zu retten. Sepsis ist ein stiller und häufig übersehener Killer, der jährlich mehr Todesopfer fordert als Brustkrebs, Prostatakrebs und HIV/AIDS zusammen. Ziel von Sepsishelden ist es, durch Aufklärung, Prävention und schnelles Handeln die Zahl der Sepsis-Opfer drastisch zu reduzieren. Jeder kann ein Sepsisheld sein – durch Wissen, Aufmerksamkeit und Handeln.

    Pressekontakt:

    Sepsishelden
    Heike Spreter-Krick
    Obere Dorfstr. 7
    85653 Aying

    fon ..: 01728248870
    web ..: https://sepsishelden.com/
    email : kontakt@sepsishelden.com


